Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng

Không cần diện cả bộ trang phục họa tiết, chỉ một món phụ kiện nhỏ cũng đủ làm bừng sáng tổng thể. Chiếc túi cầm tay da hổ trở thành chi tiết nổi bật trên nền áo thun dài tay màu nâu đất và chân váy midi tối giản. Áo cổ tròn ôm vừa vặn và chân váy chữ A dài qua gối đồng điệu về màu sắc, trong khi chiếc túi cầm tay họa tiết da hổ chính là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn