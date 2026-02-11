  • An Giang
Thời trang 24/7

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
11/02/2026 18:00 GMT+7

Họa tiết da hổ từ lâu đã được xem là biểu tượng của quyền lực, những đường vân đặc trưng mang theo cảm giác hoang dã đầy cuốn hút, giúp người mặc khẳng định cá tính một cách rõ rệt.

Họa tiết da hổ với đường vân đặc trưng mở ra nhiều cách phối đồ táo bạo nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Để họa tiết da hổ trở thành tâm điểm mà không gây rối mắt, cách phối hiệu quả nhất là đặt nó trên nền trang phục tối giản.

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng- Ảnh 1.

Áo khoác dáng dài với những đường vân nâu - đen đặc trưng trở thành lớp ngoài đầy ấn tượng, bên trong là chiếc áo quây da màu đen ôm sát cơ thể. Quần tây ống rộng với phom dáng suông khiến bộ trang phục trông thanh thoát hơn thay vì quá nặng về họa tiết

ẢNH: @MSBELLASTYLE

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng- Ảnh 2.

Khi phối cùng quần shorts ngắn đồng họa tiết với áo khoác mang lại vẻ hài hòa đầy cá tính

ẢNH: SEROYA

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng- Ảnh 3.

Váy liền họa tiết da hổ thiết kế không tay cùng chất liệu rủ nhẹ tạo cảm giác thanh thoát. Họa tiết da hổ đem lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ, chỉ cần phối cùng một chiếc kính đen viền vàng cùng tông váy là đã hoàn thiện vẻ ngoài đầy mạnh mẽ

ẢNH: JOLI CLOSET

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng- Ảnh 4.

Không chỉ gắn liền với hình ảnh quyền lực, họa tiết da hổ mang đến nét quyến rũ qua thiết kế váy quây ôm sát cơ thể. Tông màu đen - xám khói mang đến cảm giác hoang dã, trong khi phần ngực được điểm xuyết viền lông vũ tạo nên dấu ấn tinh tế cho trang phục

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng- Ảnh 5.

Không cần diện cả bộ trang phục họa tiết, chỉ một món phụ kiện nhỏ cũng đủ làm bừng sáng tổng thể. Chiếc túi cầm tay da hổ trở thành chi tiết nổi bật trên nền áo thun dài tay màu nâu đất và chân váy midi tối giản. Áo cổ tròn ôm vừa vặn và chân váy chữ A dài qua gối đồng điệu về màu sắc, trong khi chiếc túi cầm tay họa tiết da hổ chính là điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @GILDAAMBROSIO

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng- Ảnh 6.

Ở phong cách đời thường mang hơi hướng thanh lịch, bạn có thể chọn áo thun trắng tối giản phối cùng chân váy đen dáng gọn, layer bên ngoài là áo trench coat màu be. Điểm nhấn nằm ở đôi bốt cao cổ họa tiết da hổ độc đáo giúp set đồ không còn đơn điệu, những đường vân sọc đen nâu trên giày tăng thêm vẻ cá tính cho phong cách đường phố

ẢNH: @CARODAUR

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng- Ảnh 7.

Thể hiện nét thanh lịch mà vẫn cá tính thông qua chiếc áo sơ mi họa tiết da hổ gam vàng - đen nổi bật. Khi kết hợp cùng quần ống suông màu vàng chanh, tạo nên sự cân bằng thú vị giữa nét hoang dã và hiện đại. Phụ kiện được tiết chế khéo léo với kính râm gọng kim loại và túi cầm tay nhỏ đồng điệu sắc vàng, góp phần tôn lên chiếc áo sơ mi nổi bật

ẢNH: CHICLY REESE

Sức hút từ họa tiết da hổ, khẳng định chất táo bạo rất riêng- Ảnh 8.

Không chỉ phù hợp với hình ảnh mạnh mẽ, họa tiết da hổ còn có thể hòa quyện vào phong cách mang nét cổ điển. Lớp áo khoác dáng dài màu nâu trầm với chất liệu bóng nhẹ tạo nên vẻ ngoài sang trọng. Bên trong là áo len họa tiết da hổ tông nâu - đen trở thành điểm nhấn tinh tế, vừa đủ để gợi lên sự hoang dã nhưng vẫn giữ được sự nhã nhặn

ẢNH: @FUSTANY

 

Họa tiết họa tiết da hổ trang phục họa tiết Cá tính Phong cách

