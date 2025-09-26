  • An Giang
Thời trang 24/7

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
26/09/2025 17:00 GMT+7

Trong tủ đồ thời trang cá nhân: suit, váy ngắn và đầm bodycon nổi lên như ba lựa chọn chủ lực, giúp phái đẹp chiếm trọn spotlight trong mọi hoàn cảnh - từ công sở, sự kiện cho đến đời sống thường nhật.

Suit - biểu tượng của quyền lực và phong thái hiện đại  

Suit vốn gắn liền với hình ảnh của phái mạnh, nay lại được biến hóa tinh tế để tôn vinh nét đẹp của phụ nữ. Phom dáng tailored-fit ôm gọn, cầu vai cứng cáp hay biến tấu với sự phóng khoáng, thoải mái, cùng các gam màu hoặc trung tính hoặc pastel, suit đã thoát khỏi khuôn khổ cứng nhắc để trở thành tuyên ngôn thời trang của những cô nàng hiện đại. 

Khi diện suit hoặc bất cứ thiết kế nào lấy cảm hứng từ suit, các nàng không chỉ toát lên vẻ chuyên nghiệp, sang trọng mà còn thể hiện khí chất độc lập, bản lĩnh. Ví dụ một bộ suit ôm sát lịch lãm hay một chiếc blazer oversized kết hợp cùng quần ống suông cùng chân váy ngắn đều có thể ngay lập tức đưa nàng trở thành tâm điểm ở cả nơi làm việc lẫn những bữa tiệc cuối tuần.

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 1.
Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 2.

Thanh lịch và thời thượng nhưng vẫn phóng khoáng, nhà mốt Mỹ mang đến New York Fashion Week loạt thiết kế kinh điển với bảng màu tối giản mà cuốn hút, tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh bất biến của suit

ẢNH: RALPH LAUREN

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 3.
Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 4.

Lấy cảm hứng từ phom dáng suit, các thiết kế biến tấu đầy mạnh mẽ của Roksanda (London Fashion Week 2026) và Re Rhee (Seoul 2026) vừa giữ trọn nét thanh lịch, vừa hòa quyện tinh thần hiện đại, trẻ trung

ẢNH: RE RHEE, ROKSANDA

Váy ngắn - sức hút trẻ trung, đầy năng lượng

Nếu suit tượng trưng cho quyền lực thì váy ngắn lại đại diện cho sự trẻ trung, năng động. Những thiết kế mini skirt đa dạng về chất liệu - từ denim bụi bặm, kaki khỏe khoắn cho đến tweed sang trọng đều dễ dàng đem lại cho các nàng nhiều lựa chọn linh hoạt. Không chỉ phù hợp cho những buổi dạo phố, váy ngắn còn có thể trở thành món đồ bắt sáng trong các sự kiện khi được kết hợp khéo léo với áo crop top hoặc blazer. Váy ngắn mang đến một tinh thần tươi mới, khiến người mặc luôn rạng rỡ, tự tin và không ngại thể hiện cá tính riêng.

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 5.
Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 6.

Các thiết kế mùa 2026 của thương hiệu Oscar de la Renta mang đến sự kết hợp tinh tế giữa nét trẻ trung, nữ tính và cảm hứng cổ điển sang trọng. Từng chi tiết trong bộ sưu tập gợi mở hình ảnh người phụ nữ hiện đại nhưng vẫn lưu giữ khí chất thanh lịch vượt thời gian

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 7.
Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 8.

Ở nhiều sắc thái khác nhau - từ phá cách mạnh mẽ, cá tính hiện đại cho đến lãng mạn dịu dàng hay cổ điển thanh lịch, những thiết kế đi kèm váy ngắn luôn mang trong mình vẻ đẹp thời trang đặc trưng, vừa tôn vinh sự trẻ trung, cuốn hút, vừa khẳng định khả năng biến hóa đa dạng

ẢNH: RE RHEE, OSCAR DE LA RENTA

Đầm bodycon - vũ khí tôn vinh đường cong

Khác với sự phóng khoáng của váy ngắn hay nét quyền lực của suit, bodycon là "vũ khí bí mật" giúp phụ nữ khẳng định sức hấp dẫn của mình. Với phom dáng ôm sát, bodycon khéo léo làm nổi bật từng đường cong cơ thể, mang đến vẻ đẹp gợi cảm nhưng không kém phần thanh lịch. 

Các thiết kế bodycon hiện đại còn được bổ sung chi tiết cut out, xẻ tà hay xử lý chất liệu co giãn cao cấp, giúp nàng thoải mái vận động mà vẫn giữ trọn sự quyến rũ. Không khó để nhận thấy, mỗi khi xuất hiện trong đầm bodycon, phái đẹp luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 9.

Những đường cắt mềm mại, chất liệu cao cấp cùng bảng màu thanh lịch, lãng mạn đã biến trang phục thành các gợi ý đầy chất thơ, làm phong phú thêm tủ đồ cá nhân của các tín đồ thời trang trong mùa mới

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 10.

Tôn dáng, dễ dàng ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh lại kết hợp giữa nét đẹp thanh lịch, tính tiện dụng cùng tính thời thượng khiến các thiết kế đầm bodycon luôn là lựa chọn ưu tiên trong mùa thời trang thu

ẢNH: LÊ HOUSE

Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 11.
Suit, váy ngắn, đầm bodycon giúp nàng chiếm trọn spotlight - Ảnh 12.

Mẫu đầm bodycon của nhà mốt Việt phù hợp với các nữ tín đồ yêu phong cách tối giản nhưng tinh tế. Thiết kế vừa hiện đại, vừa gợi cảm kín đáo, dễ dàng trở thành điểm nhấn trong tủ đồ. Các phiên bản trắng, đen mang đến vẻ thanh cao, quyền lực mềm, tạo ấn tượng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp, cuốn hút

ẢNH: I.H.F

 

suit vest đầm bodycon Váy ngắn thời trang Thu Đông

