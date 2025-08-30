Tận hưởng tiết thu mát dịu với nét sang chảnh đặc trưng từ set đồng bộ

Trang phục đồng bộ mang đến diện mạo thời trang năng động, hiện đại và trang nhã trong mọi hoàn cảnh. Mùa thu 2025, ý tưởng mặc set đồng bộ được thổi làn gió mới qua họa tiết gingham, bản phối hoa nhí trên đa chất liệu - từ vải ren, denim đến voan tơ, cotton ren lỗ...

Họa tiết gingham sắc đen trắng thổi luồng gió mới cho set đồng bộ công sở kết hợp áo gile vest cách điệu và chân váy xếp ly. Hình ảnh chỉn chu thanh lịch được bồi đắp nhờ chi tiết tinh tế là chiếc quần tất đen và giày cao gót ẢNH: SOMEHOW

Mặc đẹp, sang dễ dàng với set đồng bộ

Nếu những bản phối từ set đồng bộ mang lại hình ảnh lịch sự, chỉn chu gọi tên set suit, chân váy và áo vest cách điệu, sơ mi organza và chân váy dài cùng chất liệu... thì những bản phối trẻ trung, mang lại sự thoải mái và vẻ ngoài xinh yêu bao gồm các thiết kế từ voan hoa, chất kate kẻ sọc hay vải ren dệt họa tiết. Ở mỗi bản phối này là hình ảnh quý cô rạng ngời, tươi tắn, ấn tượng nhưng không quá nổi bật, chói lóa.

Bí quyết để mặc đẹp và sang với trang phục đồng bộ là có lựa chọn thông minh, phù hợp cho không gian nơi nàng sẽ xuất hiện. Trang phục đứng phom trên chất liệu cao cấp là ý tưởng cho không gian trang trọng, lịch thiệp. Các bản phối nhẹ nhàng, mỏng nhẹ và tươi vui nên được ưu tiên cho những hoạt động vui chơi, giải trí...

Nhẹ nhàng, dịu dàng trong diện mạo tươi trẻ ngời sắc xinh đẹp của nàng với bản phối đồng điệu in họa tiết. Chi tiết cổ áo lá sen, hàng cúc nổi bật tô điểm cho trang phục có thêm nét riêng ấn tượng ẢNH: OYSTER

Chọn các set phối sẵn cho ngày đi làm thường nhật, cho các buổi gặp gỡ thân tình chính là xu hướng được các tín đồ thời trang hiện đại ưa chuộng ẢNH: SOMEHOW

Chất liệu denim mềm, vải voan chiffon hay organza cũng có thể tạo nên góc nhìn mới về thời trang đồng bộ. Các bản phối này được xây dựng dựa trên các món đồ cơ bản như chân váy chữ A dáng dài phối áo sơ mi và thêm thắt chi tiết mới như phần cổ nhọn, họa tiết hay chi tiết draping ẢNH: LEIKA

Vừa xinh đẹp vừa thoải mái suốt cả ngày dài cùng những set đồng bộ mang tông màu xanh nhạt, trắng và hồng dâu. Vải kate kẻ sọc xanh viền đăng ten hay chất ren lưới đều mang lại hình ảnh ngọt ngào và tôn dáng tốt ẢNH: MUSHIE STUDIO

Giày cao gót, legging, túi xách nhỏ cầm tay, túi tote hay trang sức chính là những món đồ có thể tạo nên điểm nhấn cho các bản phối đồng bộ vào mùa thu ẢNH: SOMEHOW

Tối giản nhưng vẫn thanh lịch và khắc họa rõ nét sự chuyên nghiệp, phong thái sang chảnh từ bản phối blazer và quần công sở đồng màu ẢNH: LEIKA

Dù đi học, đi làm hay đi chơi thì chọn set công sở cũng không làm nàng thất vọng. Mặc đẹp chính là cách để nàng cảm thấy tự tin hơn, yêu đời hơn và cũng sống ý nghĩa hơn mỗi ngày ẢNH: MERNE



