Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Áo corset ôm trọn đường cong, chân váy tôn dáng thanh thoát tạo nên bản hòa âm gợi cảm. Nàng tự tin khoe trọn phong thái thời thượng biến thành tâm điểm mọi ánh nhìn.

Sự kết hợp giữa corset và chân váy ngắn giúp nàng khoe trọn nét tự tin cùng sức hút riêng biệt ẢNH: @I.CIIN

Ciin lựa chọn áo corset cách điệu ôm sát tone sur tone với chân váy ngắn để tôn lên vẻ đẹp trẻ trung. Cô nàng kết hợp set đồ với đôi bốt da cổ cao buộc dây cá tính để lộ lớp layer bên trong tạo nên sự cân bằng cho tổng thể.

Khác với nét đẹp trẻ trung, Tóc Tiên lựa chọn phong cách trình diễn quyến rũ ẢNH: @TOCTIEN1305

Nữ ca sĩ lựa chọn áo corset tone xanh xòe nhẹ phần tà áo, kết hợp cùng chân váy voan ngắn cách điệu, tạo nên sức hút khó cưỡng. Phụ kiện là đôi giày cao gót cùng khuyên tai bắt sáng bản lớn để hoàn thiện bản phối.

Corset và chân váy tone sur tone mang đến cho nàng vẻ đồng điệu tinh tế, dễ dàng tạo điểm nhấn. Trang Pháp lựa chọn áo corset cúp ngực cut out tinh tế với sắc màu đen huyền bí. Điểm xuyết cùng chân váy ngắn ôm sát, nữ ca sĩ tự tin tỏa sáng giữa đám đông ẢNH: @TRANG_PHAP

Lựa chọn áo corset denim hai dây cùng chân váy giúp nàng thêm phần trẻ trung. Một chút nhấn nhá bằng những chiếc nơ trắng nhỏ xinh là đủ khiến nàng tự tin thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: @JUKY.SAN

Corset kết hợp chân váy ôm body tôn đường cong mềm mại, giúp nàng tự tin tỏa sáng ẢNH: @ETTIE

Các nàng có thể diện áo corset trắng với chất liệu ren để khoe trọn xương quai xanh. Phối cùng chân váy ôm body tông xanh mát mẻ, cách điệu bằng lớp bèo tinh tế.

Nét gợi cảm sẽ được phô diễn khi nàng lựa chọn corset ren xuyên thấu táo bạo kết hợp chân váy ôm body tông hồng với họa tiết in chìm để tạo hiệu ứng chiều sâu cho bản phối ẢNH: @NOBOOTYBUII

Nàng sẽ trở nên có gu hơn khi diện corset cách điệu cùng chân váy mini ẢNH: @HUELLEYROSE

Áo corset cột dây cách điệu trước ngực tạo khe hở quyến rũ phối cùng chân váy mini tông hồng mang đến diện mạo sexy pha chút cá tính.

Áo corset tông đỏ ôm body sẽ giúp nàng khoe trọn vòng eo con kiến cùng vòng 1 gợi cảm. Phối cùng chân váy lông ngắn, nàng tựa quý cô mang hơi thở cổ điển ẢNH: @PRINCSSCLUB



