Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Áo corset và chân váy mang đến cho nàng sức hút khó cưỡng. Mỗi bước đi như ngân lên thanh âm gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn.
Áo corset ôm trọn đường cong, chân váy tôn dáng thanh thoát tạo nên bản hòa âm gợi cảm. Nàng tự tin khoe trọn phong thái thời thượng biến thành tâm điểm mọi ánh nhìn.
Ciin lựa chọn áo corset cách điệu ôm sát tone sur tone với chân váy ngắn để tôn lên vẻ đẹp trẻ trung. Cô nàng kết hợp set đồ với đôi bốt da cổ cao buộc dây cá tính để lộ lớp layer bên trong tạo nên sự cân bằng cho tổng thể.
Nữ ca sĩ lựa chọn áo corset tone xanh xòe nhẹ phần tà áo, kết hợp cùng chân váy voan ngắn cách điệu, tạo nên sức hút khó cưỡng. Phụ kiện là đôi giày cao gót cùng khuyên tai bắt sáng bản lớn để hoàn thiện bản phối.
Các nàng có thể diện áo corset trắng với chất liệu ren để khoe trọn xương quai xanh. Phối cùng chân váy ôm body tông xanh mát mẻ, cách điệu bằng lớp bèo tinh tế.
Áo corset cột dây cách điệu trước ngực tạo khe hở quyến rũ phối cùng chân váy mini tông hồng mang đến diện mạo sexy pha chút cá tính.