Thời trang 24/7

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/08/2025 12:00 GMT+7

Áo corset và chân váy mang đến cho nàng sức hút khó cưỡng. Mỗi bước đi như ngân lên thanh âm gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn.

Áo corset ôm trọn đường cong, chân váy tôn dáng thanh thoát tạo nên bản hòa âm gợi cảm. Nàng tự tin khoe trọn phong thái thời thượng biến thành tâm điểm mọi ánh nhìn.

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa corset và chân váy ngắn giúp nàng khoe trọn nét tự tin cùng sức hút riêng biệt

ẢNH: @I.CIIN

Ciin lựa chọn áo corset cách điệu ôm sát tone sur tone với chân váy ngắn để tôn lên vẻ đẹp trẻ trung. Cô nàng kết hợp set đồ với đôi bốt da cổ cao buộc dây cá tính để lộ lớp layer bên trong tạo nên sự cân bằng cho tổng thể.

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy- Ảnh 2.

Khác với nét đẹp trẻ trung, Tóc Tiên lựa chọn phong cách trình diễn quyến rũ

ẢNH: @TOCTIEN1305

Nữ ca sĩ lựa chọn áo corset tone xanh xòe nhẹ phần tà áo, kết hợp cùng chân váy voan ngắn cách điệu, tạo nên sức hút khó cưỡng. Phụ kiện là đôi giày cao gót cùng khuyên tai bắt sáng bản lớn để hoàn thiện bản phối.

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy- Ảnh 3.

Corset và chân váy tone sur tone mang đến cho nàng vẻ đồng điệu tinh tế, dễ dàng tạo điểm nhấn. Trang Pháp lựa chọn áo corset cúp ngực cut out tinh tế với sắc màu đen huyền bí. Điểm xuyết cùng chân váy ngắn ôm sát, nữ ca sĩ tự tin tỏa sáng giữa đám đông

ẢNH: @TRANG_PHAP

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy- Ảnh 4.

Lựa chọn áo corset denim hai dây cùng chân váy giúp nàng thêm phần trẻ trung. Một chút nhấn nhá bằng những chiếc nơ trắng nhỏ xinh là đủ khiến nàng tự tin thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @JUKY.SAN

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy- Ảnh 5.

Corset kết hợp chân váy ôm body tôn đường cong mềm mại, giúp nàng tự tin tỏa sáng

ẢNH: @ETTIE

Các nàng có thể diện áo corset trắng với chất liệu ren để khoe trọn xương quai xanh. Phối cùng chân váy ôm body tông xanh mát mẻ, cách điệu bằng lớp bèo tinh tế.

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy- Ảnh 6.

Nét gợi cảm sẽ được phô diễn khi nàng lựa chọn corset ren xuyên thấu táo bạo kết hợp chân váy ôm body tông hồng với họa tiết in chìm để tạo hiệu ứng chiều sâu cho bản phối

ẢNH: @NOBOOTYBUII

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy- Ảnh 7.

Nàng sẽ trở nên có gu hơn khi diện corset cách điệu cùng chân váy mini

ẢNH: @HUELLEYROSE

Áo corset cột dây cách điệu trước ngực tạo khe hở quyến rũ phối cùng chân váy mini tông hồng mang đến diện mạo sexy pha chút cá tính.

Tăng nét gợi cảm khi diện áo corset và chân váy- Ảnh 8.

Áo corset tông đỏ ôm body sẽ giúp nàng khoe trọn vòng eo con kiến cùng vòng 1 gợi cảm. Phối cùng chân váy lông ngắn, nàng tựa quý cô mang hơi thở cổ điển

ẢNH: @PRINCSSCLUB


 

corset Chân váy Váy ngắn áo corset gợi cảm Quyến rũ

