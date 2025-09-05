  • An Giang
Thời trang 24/7

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
05/09/2025 20:00 GMT+7

Họa tiết rằn ri không chỉ dành cho quân đội mà đã trở thành biểu tượng thời trang đường phố, giúp bạn khẳng định cá tính trong từng bộ trang phục.

Chân váy rằn ri quyến rũ bất ngờ

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri - Ảnh 1.

Bạn nghĩ rằn ri chỉ hợp với phong cách bụi bặm? Hãy thử chân váy rằn ri để thấy sự quyến rũ đầy bất ngờ khi kết hợp áo thun bó sát trắng tôn dáng và bốt cao cổ cá tính

ẢNH: @MYN.HG

Khám phá cách phối đồ hoàn hảo với họa tiết rằn ri, nơi mà kính mát và túi xách trở thành những phụ kiện không thể thiếu. Bản phối này không chỉ giúp bạn nổi bật mà còn đốn tim mọi ánh nhìn xung quanh. Hãy cùng biến hóa phong cách để tự tin tỏa sáng trong mọi dịp. Thể hiện cá tính riêng của bạn với phong cách thời trang rằn ri đầy ấn tượng.

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri - Ảnh 2.

Ý tưởng phối chân váy rằn ri và áo hoodie oversized đen "chất lừ" sẽ khiến bạn phải bất ngờ với sự kết hợp giữa cá tính và nữ tính

ẢNH: @IMUR.KT

Thêm vào đó là đôi bốt hầm hố, bạn sẽ có ngay một set đồ vừa quyến rũ vừa nổi loạn. Đừng quên trang bị thêm chiếc mũ lưỡi trai tinh nghịch, xuống phố và cùng tỏa sáng.

Cá tính và năng động với quần shorts rằn ri 

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri - Ảnh 3.

Bạn muốn tìm một bộ trang phục vừa thoải mái, vừa "đậm chất" riêng thì công thức quần shorts rằn ri và áo thun trắng đơn giản sẽ không khiến nàng thất vọng

ẢNH: @IMUR.KT

Sự kết hợp này mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, đặc biệt khi đi cùng một đôi sneaker vàng rực rỡ và chiếc túi tote sọc vàng độc đáo. Cuối cùng, đừng bỏ qua một chiếc khăn bandana để trông thật cá tính.

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri - Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa quần shorts rằn ri và áo thun phom rộng màu đen siêu ngầu sẽ mang đến cho bạn một phong cách ngày hè trẻ trung, cuốn hút

ẢNH: @THYENN___

Bộ trang phục này không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa mà còn giúp bạn thể hiện vẻ ngoài năng động, thêm đôi giày thể thao màu đỏ đậm cùng tất đùi màu trắng để tạo điểm nhấn ấn tượng hơn.

Quần dài ống rộng rằn ri cho phong cách nổi loạn 

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri - Ảnh 5.

"Chất chơi" hết cỡ với quần dài ống rộng rằn ri - món đồ không thể thiếu cho những cô nàng cá tính

ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Phối cùng áo quây đen khoe trọn vòng eo thon gọn và thêm những sợi xích cá tính để tăng vẻ "hầm hố". Thêm vào đó, một chiếc khăn turban buộc đầu và kính râm để hoàn thiện vẻ ngoài nổi loạn và thu hút mọi ánh nhìn.

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri - Ảnh 6.

"Thách thức" mọi giới hạn của thời trang với quần dài ống rộng rằn ri, chiếc quần này không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn đại diện cho một phong cách nổi loạn đầy cuốn hút

ẢNH: @THYENN___

Phối cùng áo dài tay ôm sát để khoe trọn đường cong cơ thể, thêm chút phá cách bằng thắt lưng, vòng cổ kim loại và mũ lưỡi trai, bạn sẽ có ngay một bộ trang phục "phá đảo" mọi con đường.

Quần lửng rằn ri thoải mái, chiếm trọn mọi con phố 

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri - Ảnh 7.

"Giải nhiệt" ngày hè với quần lửng rằn ri đầy năng động khi diện cùng áo quây trắng để lộ bờ vai quyến rũ

ẢNH: @IMUR.KT

Bạn có thể nhấn nhá thêm chiếc thắt lưng to bản, hoàn thiện bằng đôi bốt cổ ngắn màu be và mũ lưỡi trai sẽ giúp nàng tự tin xuống phố thu hút mọi ánh nhìn.

Tạo cá tính riêng cho trang phục của bạn với họa tiết rằn ri - Ảnh 8.

Trang phục phóng khoáng nhưng vẫn cực kỳ thoải mái, quần lửng rằn ri chính là chìa khóa để "nâng cấp" phong cách hè của bạn

ẢNH: @LAMINEE.99

Món đồ này không chỉ mang đến sự thoải mái tuyệt đối mà còn giúp bạn thể hiện vẻ ngoài độc đáo khi phối cùng áo thun oversized, một đôi sneaker và mũ lưỡi trai.


