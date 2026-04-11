Thời trang 24/7

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục

Tiffany Trần
11/04/2026 16:00 GMT+7

Nâng tầm phong cách cá nhân với những cách phối áo sơ mi khoác ngoài cực sành điệu và biến hóa linh hoạt.

Áo sơ mi khoác ngoài từ lâu đã không còn là món đồ xa lạ, nhưng sức hút của nó chưa bao giờ hạ nhiệt nhờ khả năng tạo lớp đầy nghệ thuật. Thay vì mặc theo cách truyền thống, việc sử dụng sơ mi như một chiếc áo khoác nhẹ giúp bộ trang phục trở nên phóng khoáng và có chiều sâu hơn. 

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục- Ảnh 1.

Chiếc áo sơ mi trắng dài tay khoác ngoài với chất liệu vải mỏng nhẹ vô cùng thoáng mát dưới nắng hè. Thiết kế có túi tiện lợi kết hợp cùng những hình thêu nhỏ xinh tạo nên điểm nhấn tinh tế, giúp chiếc áo không còn đơn điệu. Áo sơ mi trắng được khoác hờ bên ngoài bộ bra đi biển màu xanh, tạo nên diện mạo vừa quyến rũ vừa năng động

ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục- Ảnh 2.

Sơ mi sọc hồng tay ngắn là món đồ đại diện cho sự tươi mới và nguồn năng lượng tích cực của những ngày rực rỡ. Họa tiết sọc mảnh giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn, chất vải kate hoặc linen mỏng nhẹ giúp chiếc áo giữ được phom dáng đứng nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái tối đa khi vận động ngoài trời. Áo sơ mi sọc hồng khoác ngoài áo bra xanh biển và quần shorts jeans tránh sự gợi cảm quá đà

ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục- Ảnh 3.

Tông màu tím xanh pastel dịu mát trên nền áo sơ mi khoác ngoài. Phom dáng áo rộng rãi phối cùng chất liệu mềm mại giúp tạo nên những đường rủ tự nhiên, tôn vinh nét nữ tính của phái đẹp. Sự kết hợp giữa sơ mi sọc tím xanh cùng áo hai dây và chân váy dài trắng tạo nên phong cách tiểu thư vô cùng nhẹ nhàng

ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục- Ảnh 4.

Chiếc áo sơ mi sọc hồng phối màu bắt mắt giúp bạn dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý trên phố. Thiết kế phom suông đơn giản kết hợp cùng họa tiết kẻ sọc không bao giờ lỗi mốt. Độ dài áo vừa phải giúp nàng khéo léo khoe được đôi chân dài khi phối cùng các kiểu quần ngắn

ẢNH: @_KJMBAE

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục- Ảnh 5.

Áo sơ mi sọc xanh nhạt mang lại cảm giác mát mẻ, làm dịu đi cái nắng gắt của những ngày hè oi ả. Đường kẻ sọc tinh tế kết hợp cùng chất liệu vải thấm hút mồ hôi tốt. Áo sơ mi sọc xanh được phối cùng áo ống ren, quần jeans lửng và khăn thể thao quấn trán tạo nên vẻ ngoài đầy phá cách

ẢNH: @_HANNIM_

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục- Ảnh 6.

Sắc vàng rực rỡ của chiếc sơ mi tay dài mang lại hơi thở của sự tự do. Điểm nhấn túi áo có chữ thêu màu đỏ tinh xảo tạo nên một sự tương phản màu sắc đầy thú vị. Phom áo oversized thoải mái khi mặc, đi cùng áo quây trắng bên trong và quần jeans rộng hoàn thiện phong cách năng động

ẢNH: @_HANNIM_

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục- Ảnh 7.

Áo sơ mi xanh đậm ca rô là lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng theo đuổi phong cách mạnh mẽ. Họa tiết ca rô kết hợp cùng tông màu trầm giúp tôn vinh làn da. Chất liệu vải dày dặn vừa phải giúp áo đứng phom, rất phù hợp để làm lớp khoác ngoài năng động cho các hoạt động dã ngoại

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Tạo sự khác biệt với cách phối áo sơ mi khoác ngoài trang phục- Ảnh 8.

Tông màu xanh xám nhạt mang đến vẻ ngoài nhã nhặn. Những đường kẻ sọc nhỏ giúp chiếc áo trông tinh tế hơn, phom dáng áo thoải mái giúp nàng dễ dàng layer thêm các món đồ bên trong mà không gây cảm giác chật chội. Phối áo sơ mi sọc xanh xám cùng áo hai dây đen và quần jeans rộng đậm màu tạo nên phong cách dạo phố tối giản

ẢNH: @_DINGLINHTT

 

