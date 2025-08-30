  • An Giang
Thời trang 24/7

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
30/08/2025 12:00 GMT+7

Sự kết hợp giữa quần và áo quây mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, giúp nàng tự tin bứt phá phong cách.

Bản phối áo quây và quần là minh chứng rõ rệt cho sự cân bằng giữa vẻ gợi cảm và tinh thần phóng khoáng. Mỗi mùa, các nhà mốt đều không quên tung ra những phiên bản mới, từ áo quây tối giản ôm dáng đến thiết kế cut out táo bạo, phối hợp cùng quần ống rộng, quần cạp cao hay quần jeans mang hơi thở đường phố. Tất cả tạo nên một tổng thể vừa tinh tế vừa năng động, phù hợp từ tiệc tối, dạo phố đến cả những chuyến du lịch.

Áo quây phối quần tone sur tone

Nét cá tính giao thoa gợi cảm sẽ được toát lên khi nàng diện lên mình chiếc quần dài và áo quây hồng tone sur tone. Nữ idol Minnie ((G)-Idle) lựa chọn chiếc áo quây crop top họa tiết ngôi sao cách điệu giúp cô nàng khoe trọn vòng eo con kiến. 

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng - Ảnh 1.

Minnie phối cùng quần tone sur tone cách điệu bằng những họa tiết đáng yêu khiến nữ idol thêm phần ngọt ngào. Và để hoàn thiện tổng thể, Minnie lựa chọn lắc tay và dây chuyền cá tính để dung hòa nét cá tính, gợi cảm

ẢNH: @MIN.NICHA

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng - Ảnh 2.

Mang nét đẹp thanh lịch, Khánh Linh lựa chọn chiếc áo quây phối cùng quần tây đầy cảm hứng

ẢNH: @KLINHND

Nữ fashionista diện lên mình chiếc áo quây với điểm nhấn là nếp gấp trắng phía trước ôm sát body, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Chiếc quần tây đồng chất liệu và tông màu khiến Khánh Linh mang vibe đằm thắm.

Áo quây phối quần shorts

Mùa hè này, nàng hoàn toàn có thể tự tin diện áo quây cùng quần shorts để dạo phố mỗi ngày. "Cô Em Trendy" Khánh Linh lựa chọn chiếc áo quây với điểm nhấn là phần tà xòe bồng nhẹ, kết hợp với quần shorts tone sur tone. 

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng - Ảnh 3.

Để bản phối thêm chiều sâu, nữ fashionista phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay màu vàng pastel

ẢNH: @KLINHND

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng - Ảnh 4.

Hoặc các nàng có thể phối áo quây màu đen cùng quần shorts denim cạp cao

ẢNH: @CLEMMIECM

Nàng sơ vin bộ đồ bằng chiếc thắt lưng da đen sẽ là điểm nhấn cho tổng thể. Các nàng có thể lựa chọn kết hợp cùng đôi dép xăng đan cùng kính mắt tròn thời trang để hoàn thiện diện mạo đầy phong cách.

Áo quây phối với quần và giày cao gót mũi nhọn

Nét quyến rũ của nàng sẽ được tôn lên nhờ bản phối áo quây với quần dài và giày cao gót mũi nhọn. Các nàng có thể lựa chọn chiếc áo quây chấm bi ôm sát body giúp lộ ra vòng eo thanh mảnh. 

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng - Ảnh 5.

Chiếc quần dài cạp trễ phối cùng giày cao gót mũi nhọn giúp nàng định nghĩa lại thời trang theo phong cách gen Z

ẢNH: @DANE.THUW

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng - Ảnh 6.

Ngoài ra, nàng có thể phối áo quây đen ôm body tone sur tone với giày cao gót mũi nhọn và chiếc quần denim xanh nhạt. Kết hợp cùng túi xách da cầm tay, đồng hồ mặt tròn và vòng cổ ánh kim để hoàn thiện diện mạo cá tính

ẢNH: @DANE.THUW

Áo quây phối quần denim

Sự thanh thoát xen lẫn nét gợi cảm sẽ được phô diễn khi nàng phối áo quây tone đỏ với quần denim xanh nhạt. Các nàng có thể lựa chọn áo quây ôm body để tôn lên vòng eo con kiến cùng xương quai xanh quyến rũ. 

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng - Ảnh 7.

Chiếc quần denim sẽ giúp nàng cân bằng lại bản phối để chuẩn thần thái thanh thoát

ẢNH: @CATMIER_

Thăng hoa phong cách với bản phối quần và áo quây thời thượng - Ảnh 8.

Áo quây tông đen phối cùng quần denim phong cách giúp nàng khoe trọn vòng 1 đầy tinh tế cùng xương quai xanh thanh mảnh

ẢNH: @CATMIER_

Bản phối quần và áo quây mở ra một tuyên ngôn đầy táo bạo, nơi phong cách và khí chất hòa quyện. Đây chính là bí quyết để nàng định nghĩa lại vẻ đẹp hiện đại theo cách riêng.

