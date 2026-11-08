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Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/11/2026 14:00 GMT+7

Những chiếc áo blouse với các chi tiết bèo nhún, tay loe hay cổ chữ V duyên dáng luôn có sức hút riêng trong thế giới thời trang.

Khác với những mẫu sơ mi có phom dáng chỉn chu, áo blouse thường được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết bèo nhún, xếp tầng, tay phồng hay chất liệu mỏng nhẹ. Chính sự mềm mại trong đường nét giúp trang phục trở nên duyên dáng, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn phối đồ từ dạo phố, cà phê đến những buổi gặp gỡ thân mật.

Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính- Ảnh 1.

Áo blouse trắng luôn là món đồ dễ tạo thiện cảm bởi vẻ ngoài tinh khôi, những thiết kế có phần cổ chữ V, bèo nhún chạy dọc thân trước hay tay áo rộng tạo nên nét điệu đà vừa đủ

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của áo blouse bèo nhún là không đòi hỏi cách phối đồ phức tạp. Bản thân thiết kế đã sở hữu đủ điểm nhấn, vì vậy những món đồ đi kèm nên ưu tiên sự gọn gàng để tổng thể không trở nên rườm rà.

Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính- Ảnh 2.

Sắc hồng pastel mang đến diện mạo ngọt ngào cho áo blouse tay dài. Chất liệu voan mỏng nhẹ, phù hợp mặc những ngày đầu thu

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính- Ảnh 3.

Không chỉ có gam màu sáng, áo blouse màu nâu caramel đi cùng quần shorts sáng màu cũng là gợi ý thú vị cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp cổ điển

ẢNH: @VEOSKHANH

Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính- Ảnh 4.

Nếu những gam màu nổi bật tạo ấn tượng tức thì, thì màu trắng, kem và nâu lại chinh phục người mặc bằng vẻ đẹp tinh tế. Đây cũng là những sắc độ xuất hiện xuyên suốt trong các thiết kế áo kiểu bèo nhún, đem đến cảm giác nhẹ nhàng và không bị giới hạn bởi xu hướng nhất thời

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính- Ảnh 5.

Áo blouse trắng trễ vai với phần thân trước đan dây tạo điểm nhấn nổi bật, tay dài loe rộng ở cổ tay kết hợp chân váy đen xếp tầng tạo nên sự tương phản thú vị giữa hai gam màu cơ bản

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Không còn bó hẹp trong hình ảnh tiểu thư hay những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển, áo kiểu bèo nhún ngày nay có nhiều biến tấu với tay dài hoặc trơn màu để dễ dàng phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính- Ảnh 6.

Set trang phục tone sur tone gồm áo blouse tay bèo trắng kèm cùng chân váy đồng điệu ôm dáng, một chiếc túi xách cầm tay hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch nhẹ nhàng

ẢNH: @KIMEEHOUSE

Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính- Ảnh 7.

Những thiết kế áo vừa phải không quá nhiều chi tiết cầu kỳ như tay tầng bèo, tay phồng hoặc trễ vai thích hợp để tạo dấu ấn riêng trong những dịp cần sự nổi bật

ẢNH: @KIMEEHOUSE

 

áo blouse sắc hồng áo kiểu áo blouse tay bồng áo bèo nhún

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