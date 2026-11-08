Thay đổi phong cách với các kiểu áo blouse nữ tính

Những chiếc áo blouse với các chi tiết bèo nhún, tay loe hay cổ chữ V duyên dáng luôn có sức hút riêng trong thế giới thời trang.
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Khác với những mẫu sơ mi có phom dáng chỉn chu, áo blouse thường được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết bèo nhún, xếp tầng, tay phồng hay chất liệu mỏng nhẹ. Chính sự mềm mại trong đường nét giúp trang phục trở nên duyên dáng, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn phối đồ từ dạo phố, cà phê đến những buổi gặp gỡ thân mật.
Một trong những ưu điểm đáng chú ý của áo blouse bèo nhún là không đòi hỏi cách phối đồ phức tạp. Bản thân thiết kế đã sở hữu đủ điểm nhấn, vì vậy những món đồ đi kèm nên ưu tiên sự gọn gàng để tổng thể không trở nên rườm rà.
Không còn bó hẹp trong hình ảnh tiểu thư hay những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển, áo kiểu bèo nhún ngày nay có nhiều biến tấu với tay dài hoặc trơn màu để dễ dàng phù hợp với nhịp sống hiện đại.