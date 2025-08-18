Thí sinh mạnh bị loại sớm ở Vietnam's Next Top Model

Sau hai thử thách chụp ảnh trên không và chụp ảnh cùng ngựa, dàn thí sinh Vietnam's Next Top Model (VNTM) phải chứng minh bản lĩnh trên sàn runway qua "bài thi" sàn catwalk liên hoàn.

Top 14 thí sinh VNTM 2025 tại tập 3 ẢNH: BTC

Mặc các thiết kế cầu kỳ nằm trong bộ sưu tập Thanh lịch của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà, các thí sinh VNTM 2025 lần lượt thực hiện các phần trình diễn cá nhân và catwalk đôi trong trang phục dính liền. Độ khó của sàn runway được xem là "không tưởng" vì chưa từng xuất hiện trong lịch sử của chương trình khi liên tiếp có dốc cao, bậc thang, sỏi đá... xen kẽ.

Thí sinh được host Thanh Hằng hướng dẫn cách làm chủ ống kính khi catwalk, xử lý khéo léo những thiết kế cầu kỳ và nhấn mạnh vào yếu tố quan trọng - bản lĩnh để tỏa sáng. Theo đó để ghi điểm, người mẫu không chỉ cần bước đúng mà còn cần tạo nên sự khác biệt trong khi vẫn thể hiện đúng tinh thần "sải bước thanh lịch".

Tâm Thanh bị nhắc nhở vì "phá luật" ẢNH: BTC

Trước khi lọt vào top 15 VNTM 2025, Tâm Thanh (Zicky Lee) đã là một cái tên nổi bật. Cô giành giải thưởng Quán quân TikTok FashUP 2022 ở hạng mục "Modeling icon" và có hơn nửa triệu lượt người theo dõi trên trang cá nhân nhờ loạt video catwalk truyền cảm hứng. Tuy có chiều cao hạn chế so với chuẩn người mẫu chuyên nghiệp (1,68 m) nhưng "hot tiktoker" có được sự tự tin, tinh thần chiến đấu và khả năng trình diễn ấn tượng.

Tâm Thanh chọn cách chạy lên dốc để giữ thăng bằng trên đường băng trơn và dốc trong thử thách catwalk liên hoàn. Tuy nhiên chiến lược này phá vỡ tinh thần "sải bước thanh lịch" mà chương trình đưa ra.

Thủ lĩnh nhà chung ở tập 2 Phạm An phải rời chương trình sau tập 3 cho thấy sự khắc nghiệt của chương trình truyền hình thực tế về người mẫu ẢNH: BTC

Phạm An cao 1,70 m, gây ấn tượng với mái tóc ngắn, gương mặt góc cạnh và biểu cảm sắc sảo. Thủ lĩnh nhà chung ở tập 2 ghi điểm trong thử thách chụp ảnh cùng ngựa vì dù liên tục ngã nhưng vẫn kiên trì thực hiện lại và không bỏ sót một khoảnh khắc nào để tạo ra những shoots hình mới xuất sắc.

Trước Phạm An và Tâm Thanh, Huyền Thương cũng là một cái tên "mạnh" bị loại sớm. Chân dài sinh năm 1995 được đánh giá cao với chiều cao 1,71 m, có làn da nâu khỏe khoắn, thần thái sắc lạnh và phong độ ổn định sau nhiều năm hoạt động trong ngành thời trang.

Giang Phùng và Kim Thanh ghi dấu với sự phối hợp nhịp nhàng, vừa giữ phom dáng trang phục, vừa chia spotlight khéo léo - người dẫn, người nâng ẢNH: BTC

Khán giả "nín thở" khi Ái Băng, Hằng Ngô chao đảo và ngã trên đường băng. Tuy nhiên Hằng Ngô kịp lấy lại thần thái khi catwalk đôi cùng Mi Lan ẢNH: BTC

Mai Hoa và Tuyết Mai có màn posing dứt khoát ngay từ khi bắt đầu, tạo ấn tượng mạnh với khán giả và ban giám khảo ẢNH: BTC

Cao trào nhất là cú "gãy gót" của Ái Băng khi muốn tạo những posing ấn tượng trên đường dốc cùng Uyên Đỗ. Tuy ngã nhưng cả hai vẫn bình tĩnh xử lý, biến sự cố thành điểm cộng theo đúng tinh thần "ngã cũng thanh lịch" ẢNH: BTC