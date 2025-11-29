  • An Giang
Thời trang 24/7

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
29/11/2025 08:00 GMT+7

Mỗi mùa lạnh đến, áo khoác luôn là món đồ đầu tiên được nghĩ tới. Không chỉ để giữ ấm, những mẫu áo khoác còn đóng vai trò 'cứu tinh' giúp tổng thể trang phục trở nên chỉn chu và có gu hơn.

Từ áo khoác dáng dài, áo dạ, áo phao đến áo da hay cardigan dày, mỗi kiểu đều có khả năng tạo điểm nhấn riêng và nâng tầm bản phối. Dù nàng theo phong cách trẻ trung, năng động hay tinh tế, thanh lịch, các trang phục mùa lạnh luôn dễ dàng kết hợp.

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn- Ảnh 1.

Gió lạnh đã về và ngay lúc này một chiếc áo phao lông vũ sẽ là món đồ "must have" trong tủ đồ nhờ khả năng cản gió và giữ ấm cực đỉnh. Phối cùng chân váy xẻ tà nhẹ và bốt da tạo nên tổng thể vừa ấm áp, vừa tôn dáng

ẢNH: CLAYMORE FASHION

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn- Ảnh 2.

Chiếc đầm len ôm nhẹ tạo cảm giác thanh thoát, mềm mại nhưng vẫn kín đáo và tinh tế. Phối cùng áo phao da bóng, điểm nhấn ở phom dáng dài giúp giữ ấm tuyệt đối mà không hề làm nàng trông nặng nề

ẢNH: CLAYMORE FASHION

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn- Ảnh 3.

Thiết kế vest peplum tinh gọn kết hợp cùng chân váy midi có độ xòe duyên dáng, tạo nên tổng thể hài hòa. Chất liệu gân chéo giữ dáng tốt, phù hợp cho những buổi họp quan trọng hay những bữa tiệc cần một tổng thể chỉn chu

ẢNH: CLAYMORE FASHION

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn- Ảnh 4.

Giữa không khí se lạnh ngày đông, nàng vừa muốn sang gọn vừa đủ ấm áp để làm việc cả ngày? Combo vest cùng áo len sẽ là lựa chọn lý tưởng! Áo len cổ tròn phối vest tối màu và quần tây hoặc chân váy - chuẩn công sở, trang nhã, trẻ trung

ẢNH: CLAYMORE FASHION

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn- Ảnh 5.

Áo khoác len màu kem mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại, phối cùng áo sơ mi sọc xám tạo điểm nhấn thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Quần ống rộng màu beige giúp tổng thể trông phóng khoáng và tự do hơn

ẢNH: NUT CLOSET

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn- Ảnh 6.

Chiếc áo khoác da lộn màu nâu là điểm nhấn nổi bật nhất: vừa ấm áp, vừa mang tinh thần retro nhẹ nhàng mà vẫn sang. Phối bên trong là áo thun xám basic, bên ngoài là quần jeans ống rộng màu xanh đậm, tạo dáng thoải mái và rất "nghệ"

ẢNH: NUT CLOSET

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn- Ảnh 7.

Bản phối trẻ trung, thanh lịch, mang vibe Parisian chic cổ điển. Chiếc áo khoác dáng dài mini màu kem kết hợp dây buộc eo nhẹ tạo phom gọn gàng, tôn dáng mà vẫn giữ được sự tinh tế

ẢNH: NUT CLOSET

Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn- Ảnh 8.

Chiếc áo da nâu phom rộng mang chút hơi hướng vintage. Bên trong là áo len màu kem, kết hợp cùng denim ống rộng và giày thể thao năng động

ẢNH: NUT CLOSET

Nếu nói đến món đồ nào đáng tiền nhất mùa đông thì chắc chắn là áo khoác. Một chiếc áo đẹp giúp nàng tự tin, ấm áp và nổi bật hơn mỗi khi bước ra phố. Vậy nên, đừng ngại bổ sung vài mẫu áo khoác hợp gu vào tủ đồ.

