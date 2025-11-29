Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn

Mỗi mùa lạnh đến, áo khoác luôn là món đồ đầu tiên được nghĩ tới. Không chỉ để giữ ấm, những mẫu áo khoác còn đóng vai trò 'cứu tinh' giúp tổng thể trang phục trở nên chỉn chu và có gu hơn.
Chia sẻ bài viết
Từ áo khoác dáng dài, áo dạ, áo phao đến áo da hay cardigan dày, mỗi kiểu đều có khả năng tạo điểm nhấn riêng và nâng tầm bản phối. Dù nàng theo phong cách trẻ trung, năng động hay tinh tế, thanh lịch, các trang phục mùa lạnh luôn dễ dàng kết hợp.
Nếu nói đến món đồ nào đáng tiền nhất mùa đông thì chắc chắn là áo khoác. Một chiếc áo đẹp giúp nàng tự tin, ấm áp và nổi bật hơn mỗi khi bước ra phố. Vậy nên, đừng ngại bổ sung vài mẫu áo khoác hợp gu vào tủ đồ.