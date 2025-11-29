Thiếu kiểu áo này, trang phục mùa lạnh khó mà trọn vẹn

Từ áo khoác dáng dài, áo dạ, áo phao đến áo da hay cardigan dày, mỗi kiểu đều có khả năng tạo điểm nhấn riêng và nâng tầm bản phối. Dù nàng theo phong cách trẻ trung, năng động hay tinh tế, thanh lịch, các trang phục mùa lạnh luôn dễ dàng kết hợp.

Gió lạnh đã về và ngay lúc này một chiếc áo phao lông vũ sẽ là món đồ "must have" trong tủ đồ nhờ khả năng cản gió và giữ ấm cực đỉnh. Phối cùng chân váy xẻ tà nhẹ và bốt da tạo nên tổng thể vừa ấm áp, vừa tôn dáng ẢNH: CLAYMORE FASHION

Chiếc đầm len ôm nhẹ tạo cảm giác thanh thoát, mềm mại nhưng vẫn kín đáo và tinh tế. Phối cùng áo phao da bóng, điểm nhấn ở phom dáng dài giúp giữ ấm tuyệt đối mà không hề làm nàng trông nặng nề ẢNH: CLAYMORE FASHION

Thiết kế vest peplum tinh gọn kết hợp cùng chân váy midi có độ xòe duyên dáng, tạo nên tổng thể hài hòa. Chất liệu gân chéo giữ dáng tốt, phù hợp cho những buổi họp quan trọng hay những bữa tiệc cần một tổng thể chỉn chu ẢNH: CLAYMORE FASHION

Giữa không khí se lạnh ngày đông, nàng vừa muốn sang gọn vừa đủ ấm áp để làm việc cả ngày? Combo vest cùng áo len sẽ là lựa chọn lý tưởng! Áo len cổ tròn phối vest tối màu và quần tây hoặc chân váy - chuẩn công sở, trang nhã, trẻ trung ẢNH: CLAYMORE FASHION

Áo khoác len màu kem mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại, phối cùng áo sơ mi sọc xám tạo điểm nhấn thanh lịch nhưng không hề cứng nhắc. Quần ống rộng màu beige giúp tổng thể trông phóng khoáng và tự do hơn ẢNH: NUT CLOSET

Chiếc áo khoác da lộn màu nâu là điểm nhấn nổi bật nhất: vừa ấm áp, vừa mang tinh thần retro nhẹ nhàng mà vẫn sang. Phối bên trong là áo thun xám basic, bên ngoài là quần jeans ống rộng màu xanh đậm, tạo dáng thoải mái và rất "nghệ" ẢNH: NUT CLOSET

Bản phối trẻ trung, thanh lịch, mang vibe Parisian chic cổ điển. Chiếc áo khoác dáng dài mini màu kem kết hợp dây buộc eo nhẹ tạo phom gọn gàng, tôn dáng mà vẫn giữ được sự tinh tế ẢNH: NUT CLOSET

Chiếc áo da nâu phom rộng mang chút hơi hướng vintage. Bên trong là áo len màu kem, kết hợp cùng denim ống rộng và giày thể thao năng động ẢNH: NUT CLOSET

Nếu nói đến món đồ nào đáng tiền nhất mùa đông thì chắc chắn là áo khoác. Một chiếc áo đẹp giúp nàng tự tin, ấm áp và nổi bật hơn mỗi khi bước ra phố. Vậy nên, đừng ngại bổ sung vài mẫu áo khoác hợp gu vào tủ đồ.