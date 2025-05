Thoải mái đón hè cùng các kiểu váy maxi 'nịnh mắt'

Váy maxi trơn màu là minh chứng rõ nét cho câu nói "less is more". Với thiết kế không họa tiết, những chiếc váy này tập trung vào phom dáng và màu sắc để tạo nên sức hút.

Váy maxi trơn - sang trọng nhưng dễ mặc

Các gam màu như trắng kem, xanh pastel, cam đất hay đỏ rượu vang không chỉ dễ mặc mà còn mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế ẢNH: @OF.MEII

Đặc biệt, trong mùa hè năm nay, các tông màu phấn nhẹ nhàng như hồng phấn, xanh mint hay vàng nhạt đang được ưa chuộng, giúp người mặc tỏa sáng dưới ánh nắng mà không bị "lố".



Váy maxi hai dây - bản giao hưởng của sự quyến rũ và tự do

Nếu váy maxi trơn màu là lời thì thầm của sự tinh tế, thì váy maxi hai dây chính là bản giao hưởng của sự quyến rũ và tự do ẢNH: @OF.MEII

Với thiết kế hở vai, tôn lên xương quai xanh và bờ vai mảnh mai, váy maxi hai dây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn khoe khéo nét đẹp cơ thể ẢNH: @OF.MEII

Đặc biệt, kiểu váy này thường được may từ các chất liệu mỏng nhẹ như chiffon hoặc voan, tạo hiệu ứng bay bổng khi di chuyển, khiến bạn trông như một nàng thơ bước ra từ những bức họa mùa hè.

Váy maxi cổ yếm: gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch

Thiết kế cổ yếm khoe khéo bờ vai thon và phần xương quai xanh, tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa tinh tế ẢNH: HELLO MIDA

Với chất liệu vải lanh, cotton hoặc voan mềm mại, váy maxi cổ yếm mang lại cảm giác mát mẻ, phù hợp cho những ngày hè oi bức ẢNH: @OF.MEII

Điểm nhấn của kiểu váy này nằm ở phần dây buộc phía sau cổ, có thể điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với mọi vóc dáng. Để tạo phong cách nổi bật, bạn có thể kết hợp váy với mũ rộng vành và xăng đan đế thô, mang đến vibe phóng khoáng, đậm chất mùa hè.

Sức hút của váy maxi hoa nhí

Với họa tiết hoa nhỏ nhắn, dịu dàng, kiểu váy này mang đến vẻ đẹp lãng mạn, tươi trẻ, phù hợp cho mọi độ tuổi ẢNH: MEGAFASHION

Gam màu pastel như hồng phấn, xanh mint hay vàng nhạt, kết hợp cùng chất liệu voan hoặc cotton thoáng khí, giúp váy maxi hoa nhí trở thành lựa chọn lý tưởng cho các buổi dạo phố hay picnic ngoài trời. Điểm cộng lớn của váy hoa nhí là khả năng "hack dáng", đặc biệt với thiết kế chiết eo nhẹ hoặc thắt lưng bản nhỏ, giúp tôn lên vòng eo con kiến. Phụ kiện như túi cói, kính mát và giày bệt sẽ hoàn thiện set đồ đúng chuẩn "nàng thơ".

Váy maxi trơn màu và váy maxi hai dây không chỉ là những món đồ thời trang mà còn là biểu tượng của sự tự do, thoải mái và cái đẹp vượt thời gian. Với khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh, váy maxi xứng đáng là tâm điểm trong tủ đồ mùa hè của bạn.