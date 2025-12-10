Thoải mái xuống phố với áo khoác hoodie mùa đông

Vào những ngày đông này, nàng chỉ cần một chiếc áo khoác hoodie là đã đủ tự tin bước xuống phố với vẻ ngoài trẻ trung và thoải mái. Không cầu kỳ, không gò bó, hoodie luôn mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu nhưng vẫn giữ được nét năng động rất riêng.

Nàng chỉ cần một chiếc hoodie pastel oversized là đủ để xuống phố thật thoải mái và hợp xu hướng. Tông xanh nhạt mang đến vẻ trẻ trung, còn phom rộng tạo sự phóng khoáng đúng tinh thần streetwear ẢNH: @NYCHAA

Chi tiết hình gấu Pooh kết hợp cùng dòng chữ tạo nên nét thú vị, giúp áo hoodie bắt kịp dòng chảy pop culture (văn hóa đại chúng) và trở thành điểm nhấn nổi bật. Khi nàng phối cùng quần jogger màu be và túi ca rô xanh lá, tổng thể mang đến cảm giác ấm áp, thời thượng, đồng thời khẳng định hoodie vẫn là chiếc áo dẫn đầu mùa lạnh nhờ sự tiện dụng và khả năng tạo dấu ấn cá tính cho phong cách của nàng.

Nàng có thể tạo nên một diện mạo streetwear cực cuốn chỉ với áo hoodie xám oversized đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Phom rộng mang lại sự thoải mái tự nhiên, trong khi họa tiết nhỏ màu đen ở ngực tạo điểm nhấn tinh tế đúng tinh thần tối giản hiện đại ẢNH: @ORM.KORNNAPHAT

Khi kết hợp cùng quần tối màu gọn gàng, kính gọng đen và trang sức ánh kim, set đồ vừa giữ được sự cân bằng tỷ lệ vừa thể hiện cá tính riêng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho nàng yêu phong cách athleisure thịnh hành, ưu tiên sự dễ chịu mà vẫn thời thượng giữa không khí mùa lạnh.

Áo hoodie đỏ đô mang đến cho nàng một vẻ ngoài vừa ấm áp vừa thời thượng nhờ sắc màu trầm sâu nhưng vẫn dễ dàng hòa phối với nhiều trang phục ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Phom dáng oversized tạo cảm giác thoải mái, đồng thời thể hiện rõ tinh thần streetwear đang được ưa chuộng. Chi tiết họa tiết nhỏ ở ngực giữ cho thiết kế thêm điểm nhấn mà không làm mất đi sự tối giản. Khi nàng kết hợp cùng quần jeans xanh, bộ đôi này tạo nên sự cân bằng màu sắc và chất liệu, giúp tổng thể trở nên trẻ trung, năng động và phù hợp cho mọi buổi dạo phố ngày lạnh.

Nàng có thể chọn một bản phối trẻ trung và thoải mái với áo hoodie xanh rêu phom rộng phối cùng chân váy dài màu đen có họa tiết chỉ màu chạy dọc ẢNH: @BAIFERNBAH

Áo hoodie đơn giản mà phóng khoáng hòa quyện cùng sự mềm mại của chân váy, tạo nên tổng thể hài hòa và hiện đại, đồng thời thể hiện rõ tinh thần athleisure. Đây cũng là kiểu phối đang được ưa chuộng trong mùa thu đông, giúp nàng tự tin xuống phố với vẻ ngoài năng động và tinh tế.

Áo hoodie xanh navy đậm với thiết kế khóa kéo tiện lợi, phom oversized thoải mái và chất liệu nỉ dày dặn mang đến vẻ ấm áp và hiện đại. Gam navy được lặp lại ở áo khoác, quần nỉ và mũ lưỡi trai giúp tổng thể trở nên hài hòa theo phong cách tone sur tone ẢNH: @CARAPHUONGNGUYEN

Lớp áo thun trắng bên trong tạo hiệu ứng phân lớp tinh tế, còn kính gọng vàng, túi monogram mang đến điểm nhấn cá tính. Sự kết hợp giữa streetwear và sporty thể hiện rõ qua sneakers và phom dáng rộng, tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đây là lựa chọn unisex dễ ứng dụng, vừa thời thượng vừa đề cao sự thoải mái.

Áo hoodie xám nhạt với thiết kế khóa kéo và phom oversized tạo cảm giác thoải mái, ấm áp nhờ chất liệu nỉ hoặc cotton dày dặn cùng bề mặt trơn tối giản. Khi kết hợp cùng áo thun trắng, trang phục trở nên nổi bật hơn nhờ hiệu ứng layer nhẹ nhàng, đồng thời tông xám trung tính hòa hợp tự nhiên với quần dài xanh rêu ẢNH: @MILINNN.D

Tổng thể trang phục mang đậm tinh thần tối giản nhưng vẫn sành điệu khi chú trọng vào phom dáng và bảng màu hài hòa. Set đồ này thể hiện rõ tinh thần athleisure và streetwear, đem lại diện mạo trẻ trung, linh hoạt và dễ ứng dụng cho mọi hoạt động thường ngày.

Chỉ cần một chiếc áo hoodie mùa đông, nàng đã có thể vừa giữ ấm hiệu quả vừa thoải mái sáng tạo nhiều cách phối đồ cá tính ẢNH: @MILINNN.D

Từ phong cách năng động đến vẻ tối giản hiện đại, chiếc áo này luôn giúp tôn lên sự trẻ trung và phóng khoáng. Hoodie chính là lựa chọn lý tưởng để nàng tự tin xuống phố trong những ngày lạnh, vừa tiện dụng vừa hợp xu hướng.