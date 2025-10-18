Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tối giản nhưng sang trọng, linh hoạt nhất tủ đồ

Thời trang đơn sắc cần một điểm nhấn đặc biệt đến từ màu sắc, chi tiết trang trí đắt giá hay một đường cắt sắc sảo để tôn được điểm mạnh hình thể của người mặc. Những bản phối đơn sắc dưới đây mở ra khả năng vô tận trong cách phối đồ, khi những bộ trang phục chỉ có một gam màu được linh hoạt kết hợp cùng giày, túi, găng tay hay áo khoác, khăn choàng lụa...

Xuống phố tươi trẻ, phóng khoáng và tràn đầy sức hút cùng gam màu nâu camel nổi bật của mùa thu đông. Chi tiết khoét vai kết hợp phần cổ áo vắt hờ trên vai tạo nên điểm nhấn nữ tính và quyến rũ ẢNH: CICI

Thời trang đơn sắc cuốn hút, sang trọng giúp nàng tỏa sáng

Bảng màu đơn sắc mùa thu đông nổi bật với sắc đỏ kiêu sa cho những bữa tiệc và thảm đỏ, gam màu be, nâu nhạt cho mỗi ngày đi làm, tông màu đen, xám nhạt, nâu trầm cho các lựa chọn dạo phố hay bản phối ngẫu hứng. Tuy nhiên, quyết định mặc màu gì và phong cách nào nên được chọn dựa trên cảm hứng, sở thích cá nhân và sự phù hợp với không gian.

Để các bản phối đơn sắc nổi bật và thu hút, hãy chọn cho mình điểm nhấn mà nàng muốn ngầm khoe. Cặp đôi găng tay và mũ đen phối đầm midi đỏ, túi cầm tay mini màu đen phối cùng bộ trang phục all black hay chọn túi cầm tay màu nâu đậm khi diện trang phục mang gam màu hồng ruốc... có thể là những ví dụ trực quan, sinh động để nàng thử áp dụng vào tủ đồ của mình.

Sự kết hợp đầy tính sáng tạo, linh hoạt tạo nên bản phối quyến rũ khó rời mắt. Thiết kế váy midi phối áo choàng làm tăng thêm vẻ thướt tha và nữ tính, giày cao gót màu rượu vang tôn đôi chân thon còn cặp đôi phụ kiện màu đen là điểm nhấn hoàn hảo về màu sắc ẢNH: CICI

Các đường gấp nếp, chi tiết ghép vải tạo nên kết cấu mới sinh động cho bề mặt chất liệu đồng thời cho thấy tính thủ công cao cấp. Trang phục và phụ kiện cùng tông kết hợp tạo nên hình ảnh cá tính đồng nhất, tôn khí chất sắc sảo và bản lĩnh của nàng ẢNH: CICI

Sự chuyển động của màu sắc, các đường cắt hay nếp gấp sáng tạo, chi tiết phụ kiện thời trang và thần thái tự nhiên, sang chảnh của nàng khi diện trang phục đơn sắc cho thấy vẻ đẹp cuốn hút và thời thượng của phong cách này ẢNH: CICI

Bảng màu pastel hay các tông màu trung tính có thể hòa hợp với chính những gam màu nằm trong số các màu liền kề. Cách lên đồ này vừa dễ mặc, dễ phối và còn tạo hình ảnh trendy, dẫn dắt xu hướng ẢNH: PANTIO

Cặp đôi đỏ - đen luôn tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, nổi bật và quyền lực. Quý cô có thể chọn phụ kiện, giày và túi mang sắc đỏ với trang phục tông đen hoặc ngược lại ẢNH: PANTIO

Sự chuyển tiếp của những tông màu nhẹ nhàng, từ trắng đến trắng kem, nâu nhạt mang lại diện mạo thanh lịch và hiện đại. Trong khi đó bản phối blazer và quần shorts kẻ phối túi màu kem và giày cao gót đen lại ghi dấu chuyên nghiệp, khẳng định phong cách vượt thời gian ẢNH: PANTIO



