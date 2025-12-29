  • An Giang
Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
29/12/2025 18:00 GMT+7

Khi thời tiết chuyển lạnh, nhu cầu về trang phục thể thao không chỉ dừng lại ở yếu tố giữ ấm mà còn đòi hỏi về sự tiện dụng nhằm đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của các tín đồ yêu thích sporty chic.

Không còn bó hẹp trong phòng tập hay các hoạt động ngoài trời, thời trang thể thao mùa đông đã được làm mới để phù hợp hơn với nhịp sống đô thị. Từ thiết kế gọn gàng, chất liệu giữ nhiệt đến bảng màu hiện đại, những trang phục này mang lại sự thoải mái khi vận động.

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động - Ảnh 1.

Phom váy liền được thiết kế tinh tế từ chất liệu kaki đa năng giúp nàng dễ dàng di chuyển từ văn phòng, dạo phố đến sân thể thao. Phom dáng gọn gàng, chất liệu đứng phom giúp quý cô luôn chỉn chu nhưng vẫn thoải mái

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động - Ảnh 2.

Mang đến cảm giác thanh lịch và hiện đại, nổi bật với sự kết hợp hài hòa giữa gam be trung tính và trắng tinh khôi. Áo ôm dáng với chi tiết cổ cách điệu tạo hiệu ứng bắt mắt, giúp tổng thể bớt nhàm chán hơn

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động - Ảnh 3.

Nếu đang tìm một thiết kế vừa đủ trang nhã để ra sân golf, vừa năng động để đánh pickleball, lại vừa hợp để mặc đi chơi thì đây chính là lựa chọn lý tưởng. Áo gile và chân váy xếp ly kết hợp với nhau tạo nên combo ứng dụng được trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: JAMES JOYCE GOLF

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động - Ảnh 4.

Thay vì sự cầu kỳ, bản phối tập trung vào phom dáng chuẩn, chất liệu phao ấm áp cùng những đường cắt tối giản nhưng hiệu quả, mang đến diện mạo thanh lịch và thoải mái cho người mặc

ẢNH: ABU ABI GOLF

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động - Ảnh 5.

Nổi bật với gam tím lavender trẻ trung tạo cảm giác tươi mới và khác biệt. Thiết kế dáng váy liền ngắn cùng mũ trùm đầu giúp tổng thể vừa gọn gàng vừa linh hoạt, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời

ẢNH: ABU ABI GOLF

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động - Ảnh 6.

Áo khoác dáng ngắn ôm gọn, đường khóa kéo và viền sáng tạo điểm nhấn. Bên trong là áo cổ cao màu sáng, phom dáng vừa vặn. Kết hợp cùng chân váy dáng xòe để mang lại cảm giác linh hoạt khi di chuyển, vừa tôn dáng vừa giữ được nét nữ tính

ẢNH: ABU ABI GOLF

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động - Ảnh 7.

Sành điệu xuống phố, năng động khi đi tập cùng bộ đôi áo thun và quần nỉ màu xám bụi bặm. Thiết kế dáng dài giúp nàng giữ ấm trong ngày lạnh. Diện ngay để vừa đi tập kết hợp dạo phố thật tiện lợi!

ẢNH: HIBI SPORTS

Thời trang thể thao hòa cùng nhịp sống năng động - Ảnh 8.

Đón đầu xu hướng cùng bộ đôi áo crop top và quần jogger tông hồng ngọt ngào. Với sự lên ngôi của streetwear cũng như phong cách thể thao, công thức này đã chinh phục nhiều cô gái nhờ sự thoải mái và kiểu dáng phá cách

ẢNH: HIBI SPORTS

Khi yếu tố tiện dụng song hành cùng thiết kế tinh tế, những bộ trang phục mang tinh thần thể thao không chỉ giúp người mặc thích ứng với thời tiết mà còn thể hiện phong cách sống chủ động, linh hoạt và hiện đại.

