Thời trang Việt gây ấn tượng tại thị trường tỉ dân

Bộ sưu tập Hacchic Blush Thu Đông 2025 Lustrous Dawn được hai nhà thiết kế Việt lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của bình minh - khoảnh khắc giao hòa giữa bóng tối và ánh sáng đầu ngày. NTK Trà Linh cho biết các thiết kế không chỉ khắc họa vẻ đẹp dịu dàng của cảnh sắc thiên nhiên mà còn là sự giao thoa hoàn hảo của vẻ đẹp lãng mạn và kỹ thuật Haute Couture đỉnh cao của thời trang Việt.

Với những phom dáng được cân chỉnh hoàn hảo để tôn dáng, mỗi thiết kế đều mang đến cho người mặc trải nghiệm thời trang Haute Couture qua những kỹ thuật cao cấp như đính kết, xếp lớp, tạo hình 3D, gắn đá, thêu nổi, nhuộm vải thủ công... ẢNH: HACCHIC BLUSH

Hơn 40 mẫu thiết kế được giới thiệu ra mắt trên sàn diễn hướng biển, nằm trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm tiêu dùng quốc tế Trung Quốc 2025 (China International Consumer Products Expo 2025) tổ chức tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc ẢNH: HACCHIC BLUSH

Các thiết kế có phom dáng đa dạng, từ những mẫu đầm công chúa xòe bồng đến váy đuôi cá, đầm suông...; các chất liệu từ quen thuộc như silk, silk organza, crepe đến những chất liệu mới lạ như golden brocade silk, metallic tulle, silk crepe de chine kết hợp kỹ thuật xử lý tỉ mỉ giàu kinh nghiệm ẢNH: HACCHIC BLUSH

Với bộ sưu tập Viel of the desert trình diễn tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải, hai nhà thiết kế khắc họa hình ảnh sa mạc nở hoa tuyệt đẹp trên váy áo ẢNH: NTKCC

Các thiết kế đầm dạ hội trong bộ sưu tập sa mạc nở hoa - Veil of the desert ẢNH: NTKCC

Nhà thiết kế Việt Trinh cho biết bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ hiện tượng desierto florido (sa mạc nở hoa) xảy ra vài năm một lần. Vùng sa mạc Atacama, nằm ở miền Bắc Chile, nổi tiếng là một trong những khu vực khô cằn nhất trên trái đất. Tuy nhiên khi có sự kết hợp hài hòa giữa lượng mưa, nhiệt độ và ánh nắng mặt trời sẽ giúp "đánh thức" những hạt giống đang ngủ yên trong sa mạc. Điều này biến vùng đất trải dài hàng trăm kilomet vốn chỉ có cát và đá trở thành một khu vườn tuyệt đẹp với hơn 200 loài hoa màu trắng, tím đua nhau khoe sắc.

Trước bộ sưu tập Veil of the desert, thương hiệu thời trang Việt Nam đã tạo nên dấu ấn riêng tại thị trường Trung Quốc thông qua các bộ sưu tập We are Roses (2023) và Kitsune no yomeiri (2024).