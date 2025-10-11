Thời trang vintage, sức hút từ phong cách nổi bật nhất mùa thu

Thời trang vintage là một trong số những xu hướng nổi bật nhất của mùa thu. Phong cách cổ điển này được xây dựng dựa trên các công thức phối đồ kết hợp các món đồ như váy midi, sơ mi, áo blazer và vest đi kèm các phụ kiện cần thiết như dây lưng da, mũ, giày bốt da lộn, khăn lụa...
'Tái thiết' tủ quần áo với xu hướng vintage lãng mạn
Trong tủ đồ cơ bản của mỗi cô gái đều hiện diện ít nhiều các món đồ có thể góp sức tạo nên các bản phối vintage lãng mạn. Đó là chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng từ linen, chân váy hoa dáng chữ A hay những mẫu áo có viền ren và bèo nhún.
Cách dễ dàng để có thể làm mới tủ quần áo cùng xu hướng vintage là tham khảo các bản phối dưới đây, chú ý cách kết hợp các món đồ một cách có chủ ý và nàng sẽ tìm ra công thức hiệu quả để áp dụng cho bản thân mình.
Phong cách vintage không quá khó mặc khi sử dụng nhiều món đồ hiện đại, ưu tiên sự tiện dụng và linh hoạt trong các bản phối để tạo ra vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút. Sắc thái của trang phục cũng được biến đổi linh hoạt, đa dạng đi từ tươi sáng, ấm áp đến cuốn hút, bí ẩn...
Những gợi ý phối đồ vintage để nàng có thể áp dụng. Sự tương đồng nhưng khác biệt, nổi bật nhưng thanh lịch và trang nhã là điểm thu hút của phong cách này
ẢNH: CLASSIC LADY
Hãy dành sự ưu ái cho các thiết kế quần cạp cao từ chất vải nhung và vải kaki dày khi diện áo bèo nhún, phối thêm bốt da, dây lưng và túi đeo vai để hoàn thiện những diện mạo thời thượng
ẢNH: WENYU