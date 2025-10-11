Thời trang vintage, sức hút từ phong cách nổi bật nhất mùa thu

Thời trang vintage là một trong số những xu hướng nổi bật nhất của mùa thu. Phong cách cổ điển này được xây dựng dựa trên các công thức phối đồ kết hợp các món đồ như váy midi, sơ mi, áo blazer và vest đi kèm các phụ kiện cần thiết như dây lưng da, mũ, giày bốt da lộn, khăn lụa...

Một bản phối vintage gợi nhắc đến hình ảnh của nhân vật nữ trong các cuốn tiểu thuyết - quý cô tỏa sáng khi diện áo sơ mi trắng phối chân váy ca rô cổ điển tuyệt đẹp, giày da lộn, mũ rộng vành và chi tiết dây lưng da ấn tượng ẢNH: @IDDAVANMUNSTER

'Tái thiết' tủ quần áo với xu hướng vintage lãng mạn

Trong tủ đồ cơ bản của mỗi cô gái đều hiện diện ít nhiều các món đồ có thể góp sức tạo nên các bản phối vintage lãng mạn. Đó là chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng từ linen, chân váy hoa dáng chữ A hay những mẫu áo có viền ren và bèo nhún.

Cách dễ dàng để có thể làm mới tủ quần áo cùng xu hướng vintage là tham khảo các bản phối dưới đây, chú ý cách kết hợp các món đồ một cách có chủ ý và nàng sẽ tìm ra công thức hiệu quả để áp dụng cho bản thân mình.

Phong cách vintage không quá khó mặc khi sử dụng nhiều món đồ hiện đại, ưu tiên sự tiện dụng và linh hoạt trong các bản phối để tạo ra vẻ ngoài trẻ trung và cuốn hút. Sắc thái của trang phục cũng được biến đổi linh hoạt, đa dạng đi từ tươi sáng, ấm áp đến cuốn hút, bí ẩn...

Các bản phối vintage thường tiết chế họa tiết. Chỉ áo hoặc chân váy mang họa tiết hiện diện trên bản phối kết hợp cùng màu sắc chủ đạo. Tuy nhiên các chi tiết như hàng cúc lớn, dây lưng da, túi da, giày cổ điển và mũ thường xuyên xuất hiện và được lặp lại ở nhiều bản phối khác nhau ẢNH: CLASSIC LADY

Gợi nhắc phong cách đường phố tinh nghịch cổ điển thập niên 1970 khi nữ fashionista diện áo dệt kim phối cổ ren, chân váy nâu họa tiết và mẫu giày Mary Jane có số lượng quai cài nhiều đến ấn tượng ẢNH: WEITANG

Áo vest cách điệu, áo blazer mặc cùng váy chữ A là công thức phối đồ nổi tiếng mọi tín đồ đều biết rõ. Công thức này được áp dụng vào thời trang vintage theo cách riêng, thông qua việc sử dụng các họa tiết và gam màu nhã nhặn, đồng điệu với nhau. Hãy luôn dành sự ưu ái cho những chiếc dây lưng thắt ngoài áo bởi chúng làm nên điểm nhấn riêng khó lẫn ẢNH: CLASSIC LADY

Những gợi ý phối đồ vintage để nàng có thể áp dụng. Sự tương đồng nhưng khác biệt, nổi bật nhưng thanh lịch và trang nhã là điểm thu hút của phong cách này ẢNH: CLASSIC LADY