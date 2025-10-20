Thu đông 2025, sắc tím đỏ burgundy trở thành tông màu chủ đạo

Burgundy là gam màu pha trộn giữa đỏ thẫm và tím lấy cảm hứng từ rượu vang vùng Burgundy (Pháp), mang nhiều biến thể: từ đỏ rượu chát đến tím rượu vang hay pha lẫn nâu trầm. Sự kết hợp giữa bí ẩn và sang trọng sắc tím đỏ đã giúp gam này màu nhanh chóng phủ sóng phong cách đường phố của giới fashionista.

Một trong những cách tôn vinh sức hút của burgundy chính là lựa chọn chất liệu da. Những chiếc áo khoác biker jacket hay bomber da màu tím đỏ sẽ mang lại vẻ ngoài cá tính. Fashionista Alexia Charpin lựa chọn dáng áo oversized để mặc theo phong cách "giấu quần" kết hợp tone sur tone với tất cao cổ và giày loafer ẢNH: INSTAGRAM ALEXCRPN

Bên cạnh đó, chất liệu vải nhung, vải dạ cũng là "bạn đồng hành" hoàn hảo của burgundy và tím violet, tạo nên cảm giác sang trọng. Một chiếc áo len hay cardigan khi kết hợp cùng quần suông đơn giản giống fashionista Evi là đủ để đem lại vẻ ngoài ấn tượng ẢNH: INSTAGRAM EVIWAVE

Không chỉ dừng lại ở áo khoác, burgundy còn trở thành gam màu được ưa chuộng trong các món phụ kiện. Một chiếc mũ lưỡi trai, đôi sneakers hay chiếc áo len choàng qua vai đã biến set đồ trung tính của fashionista Linda trở nên nổi bật hơn hẳn ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Khi burgundy gặp chất liệu lụa, sự mềm mại và sang trọng được đẩy lên tầm cao mới. Một chiếc đầm lụa màu burgundy, kết hợp với chi tiết ren mang hơi hướng bohemian, đã khiến người đẹp Evi trở nên cuốn hút như thể đang hòa cùng sắc thu lãng mạn ẢNH: INSTAGRAM EVIWAVE

Gam màu burgundy cũng được ứng dụng vào trang phục tập luyện thể thao. Từ crop top ôm sát cho đến quần legging hay chân váy tennis, sắc đỏ rượu vang mang lại cho cô nàng Linda cảm giác vừa khỏe khoắn vừa thời thượng ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Cách thông minh để diện bản phối burgundy "từ đầu đến chân" là hãy sử dụng các món phụ kiện mạ vàng. Những chi tiết ánh kim từ khuyên tai, nhẫn bản lớn và phần mũi giày đã giúp tổng thể trang phục người mẫu Fatima thêm phần sang trọng và đẳng cấp ẢNH: INSTAGRAM FATIMAOFFICIAL

Đây là bản phối lý tưởng để bạn bước vào mùa lạnh. Áo len và áo khoác dáng rộng tông burgundy tạo điểm nhấn ấm áp, được Sophie Kremer kết hợp với sơ mi trắng để giữ sự thanh lịch. Trong khi đó, quần jeans và bốt da mang lại nét phóng khoáng ẢNH: INSTAGRAM SOPHIEKREMER

Nếu muốn chinh phục tông màu burgundy theo phong cách nước Pháp, nàng hãy tham khảo set đồ của Jeanne Ménard. Chỉ với một chiếc cardigan len đỏ rượu vang, kết hợp sơ mi thắt nơ điệu đà, quần culottes trắng và giày Mary Jane, Jeanne đã tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn đầy cuốn hút ẢNH: INSTAGRAM JEANNE_ANDREAA

Không còn là gam màu đóng khung trong sự cũ kỹ, burgundy đang chứng minh sức hút mạnh mẽ trên sàn diễn và đời thường. Thu 2025, sắc tím đỏ này chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của giới yêu thời trang, từ trang phục cho đến phụ kiện tinh tế.