Thu đông 2025, sắc tím đỏ burgundy trở thành tông màu chủ đạo

Sau mùa hè rực rỡ với sắc hồng, vàng và cam, làng mốt bước sang thu 2025 với một gam màu trầm lắng hơn nhưng vẫn đầy sức hút. 'Quân át chủ bài' được nhắc tới chính là burgundy - sắc tím đỏ huyền bí.
Burgundy là gam màu pha trộn giữa đỏ thẫm và tím lấy cảm hứng từ rượu vang vùng Burgundy (Pháp), mang nhiều biến thể: từ đỏ rượu chát đến tím rượu vang hay pha lẫn nâu trầm. Sự kết hợp giữa bí ẩn và sang trọng sắc tím đỏ đã giúp gam này màu nhanh chóng phủ sóng phong cách đường phố của giới fashionista.
Không còn là gam màu đóng khung trong sự cũ kỹ, burgundy đang chứng minh sức hút mạnh mẽ trên sàn diễn và đời thường. Thu 2025, sắc tím đỏ này chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu của giới yêu thời trang, từ trang phục cho đến phụ kiện tinh tế.