Thời trang nghề & nghiệp

Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim

Kim Ngọc
Kim Ngọc
15/09/2025 16:00 GMT+7

Fashionisto Thuận Nguyễn nhận xét áo polo dệt kim là kiểu trang phục hoàn hảo cho tiết trời mát dịu mùa này. Anh chọn bản phối trẻ trung nhưng vẫn cá tính, kết hợp áo polo dệt kim họa tiết, sneakers và quần ống rộng khi xuống phố trong dịp sinh nhật tuổi 73.

Ở tuổi 73, Thuận Nguyễn vẫn là một gương mặt độc đáo, gây ấn tượng mạnh trong ngành thời trang bởi thần thái khác biệt, vóc dáng săn chắc và gu thời trang sang trọng, trẻ trung và cá tính.

Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim- Ảnh 1.

Thường xuất hiện trong những bộ suit hay âu phục lịch lãm nên hình ảnh Thuận Nguyễn diện street wear tạo nên cảm hứng cho tín đồ thời trang. Áo polo dệt kim có vẻ ngoài đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với nhịp sống thành thị

ẢNH: KHUẤT QUANG HUY

Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim- Ảnh 2.

Fashionisto cho biết tủ đồ của anh không thể thiếu áo polo dệt kim. Tiết trời mùa này ở cả Hà Nội và TP.HCM đều hoàn hảo để diện áo polo. Anh yêu thích các mẫu áo làm từ chất liệu cotton tự nhiên mang lại cảm giác thoáng, nhẹ; áo có phom dáng vừa vặn nhưng thoải mái, họa tiết dệt nổi nhẹ nhàng tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại

ẢNH: KHUẤT QUANG HUY

Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim- Ảnh 3.

Chi tiết giày sneakers trắng tạo nên sự tương phản nổi bật cho bản phối trắng đen. Anh giữ nguyên bản phối khi đổi sang mẫu áo polo màu xám

ẢNH: KHUẤT QUANG HUY

Fashionisto Thuận Nguyễn là gương mặt quen thuộc của thời trang Việt. Ngoài các sự kiện thời trang trong nước và quốc tế, anh còn đảm nhiệm vai trò Giám khảo phần thi The best street style của nhiều mùa tuần lễ thời trang.

Nam người mẫu cho biết để giữ sức khỏe và vóc dáng trẻ trung, anh chọn cuộc sống hài hòa và đặc biệt từ trước đến nay không uống rượu bia. Mỗi ngày, anh dành thời gian tập yoga và duy trì chế độ ăn phù hợp. Hiện tại, anh sống một mình tại TP.HCM và mỗi năm sẽ về Pháp thăm con gái và các cháu ngoại. Anh còn một con trai sinh năm 1983 đang sống và làm thời trang tại Paris, Pháp.

Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim- Ảnh 4.

Ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc khi Hà Nội vào thu nên anh thường chọn các dự án tại thủ đô vào khoảng thời gian này để có những ngày trở về giữa tiết trời yêu thích

ẢNH: KHUẤT QUANG HUY

Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim- Ảnh 5.
Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim- Ảnh 6.

Khi diện áo polo trơn, Thuận Nguyễn thường kết hợp cùng quần sáng màu và giày loafer cho hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn thoải mái

ẢNH: FBNV

Thuận Nguyễn áo polo dệt kim Fashionisto Thuận Nguyễn Fashionisto giày loafer áo polo

