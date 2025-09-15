Thuận Nguyễn phối đồ trẻ trung với áo polo dệt kim

Ở tuổi 73, Thuận Nguyễn vẫn là một gương mặt độc đáo, gây ấn tượng mạnh trong ngành thời trang bởi thần thái khác biệt, vóc dáng săn chắc và gu thời trang sang trọng, trẻ trung và cá tính.
Fashionisto Thuận Nguyễn là gương mặt quen thuộc của thời trang Việt. Ngoài các sự kiện thời trang trong nước và quốc tế, anh còn đảm nhiệm vai trò Giám khảo phần thi The best street style của nhiều mùa tuần lễ thời trang.
Nam người mẫu cho biết để giữ sức khỏe và vóc dáng trẻ trung, anh chọn cuộc sống hài hòa và đặc biệt từ trước đến nay không uống rượu bia. Mỗi ngày, anh dành thời gian tập yoga và duy trì chế độ ăn phù hợp. Hiện tại, anh sống một mình tại TP.HCM và mỗi năm sẽ về Pháp thăm con gái và các cháu ngoại. Anh còn một con trai sinh năm 1983 đang sống và làm thời trang tại Paris, Pháp.
Khi diện áo polo trơn, Thuận Nguyễn thường kết hợp cùng quần sáng màu và giày loafer cho hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn thoải mái
ẢNH: FBNV