Tỏa sáng trong những bữa tiệc cuối năm cùng trang phục đính kết

Từ những chiếc váy mini đính sequins tinh xảo đến các thiết kế dài thướt tha phủ hoa nổi 3D, trang phục đính kết không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thủ công mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật trong từng bước di chuyển.

Với chi tiết đính kết như những bông hoa nhỏ ẩn mình trên nền vải, thiết kế mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển vừa bí ẩn. Phom váy dài tạo cảm giác thanh thoát, trong khi phần ngực được xử lý mềm mại bằng lớp vải trắng gợn sóng giúp tổng thể thêm tinh tế ẢNH: VHUN

Mang sắc hồng phấn dịu nhẹ, được xây dựng trên phom dáng lệch tầng đầy chủ ý, tạo cảm giác mong manh nhưng cuốn hút. Váy đính kết bằng những chuỗi hạt rơi xuống như giọt sương, chuyển động nhẹ theo từng bước đi ẢNH: VHUN

Chiếc đầm xám ánh kim thanh thoát nhưng ẩn chứa sức mạnh mềm mại. Thân trên ôm gọn, điểm xuyết những hạt sáng rải xuống như sao rơi, trong khi chân váy ren tạo nên bề mặt họa tiết đầy chiều sâu ẢNH: VHUN

Trong màn đêm huyền ảo, chiếc váy này sẽ cùng bạn tỏa sáng. Chất liệu ren được xử lý tinh tế, đính những điểm sáng nhỏ li ti như sao vỡ, tạo nên hiệu ứng lấp lánh. Phom váy trễ vai tôn trọn bờ vai mảnh và nét nữ tính ẢNH: VHUN

Váy mini với phần cúp ngực mang sắc xám ánh bạc tạo vẻ ngoài khí chất. Bề mặt váy được xử lý bằng kỹ thuật xếp nếp cứng cáp, kết hợp chân váy đính kết sequins và pha lê rơi tinh xảo, giúp ánh sáng bắt lên từng chuyển động ẢNH: VHUN

Được làm từ vải tweed với bản phối màu độc đáo, thiết kế tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật. Những hạt sequins phản chiếu ánh sáng giúp bộ váy trở nên sống động, đặc biệt chân váy đính kết tạo hiệu ứng lấp lánh đầy cuốn hút ẢNH: CRUSHIE

Những lớp họa tiết hoa nổi được xử lý tỉ mỉ tạo hiệu ứng 3D sang trọng, xen kẽ chi tiết đính kết lấp lánh mang chiều sâu cho tổng thể. Phom váy hack dáng tuyệt đối với phần thân trên ôm gọn và chân váy mini kết hợp tà tulle dài phía sau ẢNH: CRUSHIE

Chất liệu tweed đính kết kim sa trên bề mặt vải cùng dải lông vũ bay bổng chạy dọc phần gấu tay áo và váy giúp tạo hiệu ứng đặc biệt khi chuyển động. Đây là gợi ý cho quý cô khi tham gia những bữa tiệc cuối năm ẢNH: CRUSHIE

Trong những khoảnh khắc cuối năm trọn vẹn ánh đèn và niềm vui, trang phục đính kết không chỉ là một bộ váy mà là phong thái, là cách bạn tỏa sáng theo cách của riêng mình.