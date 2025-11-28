Tỏa sáng trong những bữa tiệc cuối năm cùng trang phục đính kết

Cuối năm là thời điểm những bữa tiệc rực rỡ lên ngôi và cũng là lúc trang phục đính kết trở thành 'ngôi sao' của mọi ánh nhìn. Ánh sáng từ những hạt đá, sequins hay pha lê được phản chiếu mang lại cảm giác đầy mê hoặc.
Từ những chiếc váy mini đính sequins tinh xảo đến các thiết kế dài thướt tha phủ hoa nổi 3D, trang phục đính kết không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thủ công mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác nổi bật trong từng bước di chuyển.
Trong những khoảnh khắc cuối năm trọn vẹn ánh đèn và niềm vui, trang phục đính kết không chỉ là một bộ váy mà là phong thái, là cách bạn tỏa sáng theo cách của riêng mình.