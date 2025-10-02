Tôn dáng, đầy cá tính với quần jeans ống loe mùa thu

Đã từ lâu quần jeans ống loe là một món đồ bảo chứng cho vẻ ngoài cổ điển, sành điệu và tôn chân "đỉnh" nhất trong số các kiểu quần dài thông dụng. Mùa thu đông đến, quý cô càng có nhiều hơn một lý do để diện kiểu quần yêu thích này vì các món đồ phối cùng cũng đang trở thành xu hướng thời trang.
Những bản phối hiện đại, trẻ trung cùng quần jeans ống loe
Quần jeans ống loe và áo polo là bản phối mang đến cảm giác vừa mềm mại nữ tính, vừa thanh lịch và uyển chuyển trong từng bước chuyển động. Thiết kế quần denim có phần cạp cao ôm gọn vòng bụng và hông nên giúp vóc dáng cân đối hơn. Bên cạnh đó là đặc trưng ống quần thu nhỏ ở phần gối và loe nhẹ ở phần dưới ống cổ chân có tác dụng "hack" chân dài.
Nếu là cô nàng ưa thích thử nghiệm những phong cách mới hãy diện các cặp đôi áo sơ mi, áo kiểu điệu đà phối cùng quần ống loe. Đây là công thức phối đồ dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa hai đặc trưng cổ điển và hiện đại, do vậy chúng đẹp và được yêu thích diện mọi lúc.
Phong cách sành điệu được gọi tên qua các bản phối casual của quần ống loe và áo peplum chấm bi, áo kiểu nhiều bèo nhún điệu đà
ẢNH: SOMEHOW
Đừng ngại ngần thử nghiệm nhiều kiểu quần denim khác nhau trong mùa này. Nàng có thể sẽ tìm ra "chân ái" của riêng mình - một món đồ không quá rộng, không quá ôm sát cũng không theo bất kỳ phom dáng cố định nào cả
ẢNH: MYAN