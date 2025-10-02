  • An Giang
Thời trang 24/7

Tôn dáng, đầy cá tính với quần jeans ống loe mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
02/10/2025 14:00 GMT+7

Không chỉ tạo nên hình ảnh thanh lịch nhẹ nhàng, quần jeans ống loe còn mang đến hiệu quả 'hack' chiều cao siêu đỉnh mà nàng không nên bỏ qua. Các bản phối quần ống loe đang từng bước phủ sóng mọi đường phố mùa thu này.

Đã từ lâu quần jeans ống loe là một món đồ bảo chứng cho vẻ ngoài cổ điển, sành điệu và tôn chân "đỉnh" nhất trong số các kiểu quần dài thông dụng. Mùa thu đông đến, quý cô càng có nhiều hơn một lý do để diện kiểu quần yêu thích này vì các món đồ phối cùng cũng đang trở thành xu hướng thời trang.

- Ảnh 1.

Bản phối mang đến sự cân bằng hoàn hảo của nét thanh lịch và sự thoải mái khi kết hợp áo polo kẻ ngang cổ nhọn và quần denim

ẢNH: HOIVU

Những bản phối hiện đại, trẻ trung cùng quần jeans ống loe

Quần jeans ống loe và áo polo là bản phối mang đến cảm giác vừa mềm mại nữ tính, vừa thanh lịch và uyển chuyển trong từng bước chuyển động. Thiết kế quần denim có phần cạp cao ôm gọn vòng bụng và hông nên giúp vóc dáng cân đối hơn. Bên cạnh đó là đặc trưng ống quần thu nhỏ ở phần gối và loe nhẹ ở phần dưới ống cổ chân có tác dụng "hack" chân dài.

Nếu là cô nàng ưa thích thử nghiệm những phong cách mới hãy diện các cặp đôi áo sơ mi, áo kiểu điệu đà phối cùng quần ống loe. Đây là công thức phối đồ dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa hai đặc trưng cổ điển và hiện đại, do vậy chúng đẹp và được yêu thích diện mọi lúc.

- Ảnh 2.

Quần jeans lật gấu gây ấn tượng với chi tiết cúc kim loại và bảng màu tương phản đậm nhạt của xanh denim. Khi phối cùng áo trễ vai trắng, bản phối khắc họa hình ảnh vừa trẻ trung vừa đậm cá tính của nàng

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

- Ảnh 3.

Xu hướng thời trang hiện đại mang đến những thiết kế giàu tính linh hoạt, đặc trưng "siêu" thu nhỏ sau đó loe "siêu to" cũng dần biến mất ở các thiết kế ống loe. Thay vào đó là những phom dáng loe dễ mặc hơn và hiện đại hơn

ẢNH: KCLOSET

- Ảnh 4.

Quần jeans ống rộng và jeans ống loe nên được xếp vào tủ đồ cơ bản mang tính phải có cho mọi cô gái yêu thời trang

ẢNH: KCLOSET

- Ảnh 5.

Áo dệt kim mềm mại, thoáng khí và tôn dáng tốt, chính là món đồ tuyệt vời để diện cùng quần jeans ống loe

ẢNH: ELISE

- Ảnh 6.

Độ chênh lệch không quá khác biệt của phom quần ống loe giúp chúng trở nên tiện dụng, hiện đại và dễ mặc hơn nên có thể diện hằng ngày

ẢNH: SOMEHOW

- Ảnh 7.

Áo kiểu phối ren và denim giúp cân bằng đặc trưng nữ tính và cá tính

ẢNH: DMC BY DOMANHCUONG

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Phong cách sành điệu được gọi tên qua các bản phối casual của quần ống loe và áo peplum chấm bi, áo kiểu nhiều bèo nhún điệu đà

ẢNH: SOMEHOW

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Đừng ngại ngần thử nghiệm nhiều kiểu quần denim khác nhau trong mùa này. Nàng có thể sẽ tìm ra "chân ái" của riêng mình - một món đồ không quá rộng, không quá ôm sát cũng không theo bất kỳ phom dáng cố định nào cả

ẢNH: MYAN


quần jeans ống loe quần denim Quần jeans jeans ống rộng Sành điệu

