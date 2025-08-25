  • An Giang
Thời trang 24/7

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
25/08/2025 10:00 GMT+7

Giày cao gót mũi nhọn nâng niu đôi chân, tôn dáng thanh thoát và biến mỗi bước đi thành điểm nhấn thời trang sành điệu.

Giày cao gót mũi nhọn cùng đầm ngắn trẻ trung

Giày cao gót mũi nhọn màu đỏ kết hợp cùng đầm dáng suông cổ polo họa tiết thanh lịch tạo nên phong cách vừa nữ tính, vừa sang trọng. 

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn- Ảnh 1.

Đôi giày không chỉ tôn dáng mà còn hài hòa với màu son của Chi Pu giúp hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch

ẢNH: @CHIPUPU

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn- Ảnh 2.

Hoa hậu Thanh Thủy toát lên vẻ đẹp cổ điển và sang trọng trong chiếc đầm ngắn đen quyến rũ. Điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục là đôi giày cao gót mũi nhọn đính đá lấp lánh, không chỉ tôn lên đôi chân thon dài mà còn mang đến vẻ ngoài kiêu sa

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn- Ảnh 3.

Diễn viên Trâm Ngô lại lựa chọn cho mình một chiếc đầm trắng lệch vai, kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn trắng tinh tế, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Sự kết hợp tông trắng đồng điệu này không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn toát lên phong thái sang trọng cho những ai mặc set đồ này

ẢNH: @TRAMNGO.OFFICIAL

Giày cao gót mũi nhọn phối quần jeans ống rộng phong cách

Áo yếm vàng tươi phối cùng quần jeans ống rộng cạp cao, tưởng chừng đối lập lại bất ngờ hòa quyện, tạo nên một set đồ vừa năng động lại không kém phần quyến rũ. 

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn- Ảnh 4.

Đôi giày cao gót mũi nhọn chính là lựa chọn lý tưởng giúp kéo dài đôi chân và mang đến vẻ ngoài thời thượng, thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @I.MPHUON.G

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn- Ảnh 5.

Để làm nổi bật vẻ cá tính và quyến rũ, bạn có thể lựa chọn chiếc áo corset hai dây độc đáo, kết hợp cùng quần jeans ống rộng đầy phóng khoáng. Đôi giày cao gót mũi nhọn đã khéo léo cân bằng sự năng động của quần jeans, tạo hiệu ứng kéo dài chân và tôn dáng

ẢNH: @IMUR.KT

Thời thượng, cá tính với giày cao gót mũi nhọn và quần shorts

Bạn sẽ vô cùng sành điệu và cá tính trong trang phục “tone sur tone” đen, phối hợp áo hai dây cùng quần shorts thời thượng. Điểm nhấn chính nằm ở đôi giày cao gót mũi nhọn không chỉ tôn lên đôi chân thon dài mà còn làm nổi bật sự quyến rũ. 

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn- Ảnh 6.

Thêm vào đó, chiếc áo khoác blazer dáng dài và kính râm đã giúp tổng thể trang phục trở nên đầy quyền lực và cuốn hút

ẢNH: @HDAO.D

Giày cao gót mũi nhọn phối chân váy ngắn tạo vẻ quyến rũ

Ý tưởng kết hợp chân váy ngắn cùng áo sơ mi kẻ sọc sẽ tạo nên một phong cách năng động nhưng vẫn đầy gợi cảm. Đôi giày cao gót mũi nhọn không chỉ làm đôi chân trở nên thon gọn, mà còn mang lại vẻ sang trọng. 

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn- Ảnh 7.

Tổng thể trang phục tôn lên vóc dáng mảnh mai và làm nổi bật sự cuốn hút của người mặc

ẢNH: @LEBNGHI

Tôn dáng thanh thoát với giày cao gót mũi nhọn- Ảnh 8.

Bộ trang phục đen quyến rũ với áo yếm cách điệu và chân váy ngắn bèo nhún làm nổi bật làn da trắng cùng vóc dáng thanh mảnh. Đôi giày cao gót mũi nhọn đen tuyền giúp tôn lên đôi chân dài miên man và mang đến vẻ ngoài gợi cảm, thu hút người đối diện

ẢNH: @NGJJ_NHII

Giày cao gót mũi nhọn giúp hoàn thiện phong cách, tôn dáng thanh thoát cho nàng. Hãy để đôi giày này nâng tầm phong cách, biến nàng thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

giày cao gót giày cao gót mũi nhọn Phụ kiện Nữ tính sang trọng

