Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel

Phong cách ngọt ngào với sắc hồng pastel không chỉ là lựa chọn an toàn cho những cô gái yêu vẻ nữ tính, mà còn là tuyên ngôn tinh tế về gu thẩm mỹ và cảm xúc dịu dàng của người mặc.
Tiểu thư cùng váy hồng pastel
Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên khéo tôn bờ vai trần và đường cong mềm mại, trong khi phần chân váy xòe tầng nhẹ bồng bềnh. Họa tiết hoa trắng lớn trên nền vải hồng pastel, phối thêm cùng túi xách nhỏ và vòng ngọc trai, nàng đã có ngay vẻ ngoài đầy nữ tính.
Áo lệch vai điểm nhấn bèo tầng mang đến nét điệu đà vừa đủ, chân váy xếp ly mini trẻ trung. Phom váy ôm vừa đủ để tôn dáng mà không gò bó, phù hợp cho mọi cuộc hẹn cuối tuần.
Chất lụa mềm mịn giúp nàng vừa thoải mái vừa tôn dáng tự nhiên, thêm một chiếc hoa cài tóc hay khuyên tai ngọc nhỏ, nàng sẽ trở thành “nàng thơ” thực thụ.
Chất satin bóng nhẹ phản chiếu, phần chân váy xếp tầng ngắn vừa đủ giúp nàng mặc vào thêm phần trẻ trung. Bộ trang phục hoàn hảo hơn khi diện cùng clutch trắng và phụ kiện ngọc trai, nàng đã có ngay diện mạo kiêu kỳ.
Set hồng pastel phối quần cho cô nàng năng động
Áo yếm cổ nhún điểm bèo tầng nhỏ dọc viền ngực và thân áo, khéo tôn bờ vai, xương quai xanh kết hợp cùng quần shorts cạp thấp phủ lớp voan bèo mềm thành lớp layer tinh tế, lạ mắt. Diện cùng bốt trắng cổ cao và phụ kiện bản to nàng sẽ trở thành điểm sáng giữa đám đông.
Hồng ngọt trên nền tweed ánh kim
Thiết kế áo cổ vuông tay phồng kết hợp cùng chân váy xòe nhẹ, tôn trọn vóc dáng. Chất vải tweed hồng pastel dệt ánh kim tạo hiệu ứng bắt sáng nhẹ, khi phối cùng mũ beret nàng dễ dàng biến hóa từ dịu dàng sang năng động.
Thiết kế áo cổ tròn dáng dài phối hàng nút ánh vàng tinh tế, kết hợp cùng chân váy ngắn đồng chất liệu. Khi phối cùng băng đô và bốt màu trắng, nàng dễ dàng hóa thân thành quý cô hiện đại.