Thời trang 24/7

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/10/2025 12:00 GMT+7

Hồng pastel là gam màu mà dường như chẳng bao giờ lỗi thời. Mỗi lần xuất hiện, sắc hồng ấy lại kể một câu chuyện về vẻ đẹp nữ tính và thanh khiết.

Phong cách ngọt ngào với sắc hồng pastel không chỉ là lựa chọn an toàn cho những cô gái yêu vẻ nữ tính, mà còn là tuyên ngôn tinh tế về gu thẩm mỹ và cảm xúc dịu dàng của người mặc.

Tiểu thư cùng váy hồng pastel  

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel- Ảnh 1.

Giữa ngày nắng dịu nhẹ, chiếc đầm cúp ngực hồng pastel trở thành lựa chọn khiến nàng chẳng thể rời mắt

ẢNH: @HUYNHTRANYNHI.1806

Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên khéo tôn bờ vai trần và đường cong mềm mại, trong khi phần chân váy xòe tầng nhẹ bồng bềnh. Họa tiết hoa trắng lớn trên nền vải hồng pastel, phối thêm cùng túi xách nhỏ và vòng ngọc trai, nàng đã có ngay vẻ ngoài đầy nữ tính.

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel- Ảnh 2.

Set hồng lệch vai này sẽ giúp nàng nói thay phong cách của mình

ẢNH: @KCLOSETVN_OFFICIAL

Áo lệch vai điểm nhấn bèo tầng mang đến nét điệu đà vừa đủ, chân váy xếp ly mini trẻ trung. Phom váy ôm vừa đủ để tôn dáng mà không gò bó, phù hợp cho mọi cuộc hẹn cuối tuần.

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel- Ảnh 3.

Chiếc áo crop top tay phồng ngắn với cổ tròn và chi tiết nơ nhỏ xinh phối cùng chân váy maxi tầng dài đồng màu đầy bay bổng

ẢNH: @TUDO.ATELIVERVN

Chất lụa mềm mịn giúp nàng vừa thoải mái vừa tôn dáng tự nhiên, thêm một chiếc hoa cài tóc hay khuyên tai ngọc nhỏ, nàng sẽ trở thành “nàng thơ” thực thụ.

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel- Ảnh 4.

Như một nốt hồng giữa bản nhạc ngày hè, set áo trễ vai cùng chân váy tầng mang đến cảm giác trong trẻo và tinh khôi

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Chất satin bóng nhẹ phản chiếu, phần chân váy xếp tầng ngắn vừa đủ giúp nàng mặc vào thêm phần trẻ trung. Bộ trang phục hoàn hảo hơn khi diện cùng clutch trắng và phụ kiện ngọc trai, nàng đã có ngay diện mạo kiêu kỳ.

Set hồng pastel phối quần cho cô nàng năng động  

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel- Ảnh 5.

Nếu nàng tìm một set đồ vừa gợi cảm vừa nghệ thuật, thiết kế set hồng pastel chính là “điểm chạm” hoàn hảo

ẢNH: @THESWANATELIER

Áo yếm cổ nhún điểm bèo tầng nhỏ dọc viền ngực và thân áo, khéo tôn bờ vai, xương quai xanh kết hợp cùng quần shorts cạp thấp phủ lớp voan bèo mềm thành lớp layer tinh tế, lạ mắt. Diện cùng bốt trắng cổ cao và phụ kiện bản to nàng sẽ trở thành điểm sáng giữa đám đông.

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel- Ảnh 6.

Set đồ mang hơi hướng năng động, dành cho cô nàng hiện đại yêu nét tinh tế. Thiết kế blazer hồng phấn phom suông phối cùng áo lụa trắng ánh nhẹ và quần shorts đồng màu làm tổng thể thời thượng hơn

ẢNH: @NGOCCHAU_612

Hồng ngọt trên nền tweed ánh kim 

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel- Ảnh 7.

Trang phục vải tweed là lựa chọn không thể thiếu cho những cô nàng yêu phong cách tiểu thư hiện đại

ẢNH: @TUDO.ATELIVERVN

Thiết kế áo cổ vuông tay phồng kết hợp cùng chân váy xòe nhẹ, tôn trọn vóc dáng. Chất vải tweed hồng pastel dệt ánh kim tạo hiệu ứng bắt sáng nhẹ, khi phối cùng mũ beret nàng dễ dàng biến hóa từ dịu dàng sang năng động.

Tôn lên nét tinh khiết và ngọt ngào cho nàng với sắc hồng pastel- Ảnh 8.

Trong những ngày đông se lạnh, chất tweed pha ánh kim nhẹ không chỉ giúp giữ ấm vừa đủ mà còn tôn thêm vẻ sang trọng và nữ tính

ẢNH: TUDO.ATELIVERVN

Thiết kế áo cổ tròn dáng dài phối hàng nút ánh vàng tinh tế, kết hợp cùng chân váy ngắn đồng chất liệu. Khi phối cùng băng đô và bốt màu trắng, nàng dễ dàng hóa thân thành quý cô hiện đại.

 

pastel sắc hồng hồng pastel mùa thu Nữ tính

