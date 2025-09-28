  • An Giang
Thời trang 24/7

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
28/09/2025 08:00 GMT+7

Những ngày giao mùa se lạnh, váy trắng trở thành lựa chọn hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và tinh khôi của phái nữ.

Dù trong hoàn cảnh nào, những chiếc váy trắng luôn mang lại cảm giác tinh khôi, giúp người mặc luôn tỏa sáng và để lại dấu ấn khó phai.

Thanh lịch nơi công sở với váy trắng midi 

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng- Ảnh 1.

Diện váy trắng dáng midi với thiết kế cổ vuông kết hợp tay phồng cổ điển, phần chân váy xòe nhẹ, được nhấn nhá bằng những đường bèo nhún uyển chuyển

ẢNH: @EVA DE EVA

Hoàn thiện phong cách bằng phụ kiện ánh kim sang trọng và đôi xăng đan dây mảnh, tổng thể trở nên hài hòa mà không kém phần tinh tế.

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng- Ảnh 2.

Đầm midi tông trắng sang trọng trên nền chất liệu ren, phom cổ sơ mi cổ điển kết hợp hài hòa cùng tùng váy midi xòe nhẹ, tạo nên tổng thể vừa chuyên nghiệp vừa duyên dáng

ẢNH: LÊ HOUSE

Khi đi cùng đôi guốc cao gót, bộ trang phục giữ được sự chỉn chu cần thiết nơi công sở.

Dạo phố năng động với váy trắng dáng ngắn 

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng- Ảnh 3.

Chân váy ngắn vừa mang tính ứng dụng cao vừa tôn lên phong cách cá nhân là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ thời trang

ẢNH: K&K FASHION

Lựa chọn một chiếc chân váy trắng dáng ngắn giúp nàng tự tin xuống phố, thiết kế váy xòe tạo nên vẻ ngoài năng động đồng thời tôn lên vẻ đẹp của đôi chân.

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng- Ảnh 4.

Giữa muôn vàn lựa chọn thời trang, chiếc váy trắng ngắn dáng chữ A luôn là biểu tượng của sự trẻ trung mà bất kỳ ai cũng nên sở hữu trong tủ đồ

ẢNH: JM DRESS DESIGN

Với thiết kế chữ A kinh điển, váy trắng ngắn giúp tôn dáng một cách tinh tế, lựa chọn này lý tưởng cho cả những nàng có vóc dáng mảnh mai lẫn thân hình đầy đặn.

Dịu dàng trong những buổi hẹn với váy maxi trắng

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng- Ảnh 5.

Không phải ngẫu nhiên mà váy maxi trắng luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tủ đồ của phái đẹp

ẢNH: NEM FASHION

Lựa chọn một chiếc váy maxi trắng trễ vai khoe đôi vai trần thon gọn, thiết kế dáng dài chạm mắt cá điểm xuyết chi tiết xếp tầng hay đường ren mảnh, giúp tăng thêm sự uyển chuyển. Kết hợp với thắt lưng khác tông váy ngay eo tạo nên điểm nhấn thu hút.

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng- Ảnh 6.

Dịu dàng trong những buổi hẹn, váy trắng dáng maxi với thiết kế cổ yếm hiện đại

ẢNH: NEM FASHION

Phần eo được thắt nhẹ bằng dây rút mảnh, tạo sự cân đối và tôn lên đường cong cơ thể. Điểm nhấn nổi bật nằm ở chân váy phối ren hoa bản lớn, mang lại vẻ nữ tính cho người mặc.

Quyến rũ trong tiệc tối với váy trắng ôm body

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng- Ảnh 7.

Khi xuất hiện ở những sự kiện trang trọng, váy trắng bodycon là lựa chọn lý tưởng để làm nổi bật vóc dáng

ẢNH: @LIZARD

Đầm bodycon ôm sát, điểm xuyết chi tiết lông vũ ở tay áo, mang lại sự mới lạ mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Tôn nét đẹp tinh khôi, chinh phục ánh nhìn với những chiếc váy trắng- Ảnh 8.

Váy body sắc trắng tôn trọn thân hình đồng hồ cát, thiết kế trễ vai giúp tôn bờ vai thon gợi cảm

ẢNH: @MEOSHOP

Phần thắt eo nhỏ nhắn tạo điểm nhấn, khi kết hợp cùng túi xách và giày cao gót cùng tông váy, tổng thể mang lại vẻ sang trọng, quý phái.

 

