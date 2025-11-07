Tôn vẻ đẹp mềm mại của nàng qua áo dệt kim

Trong thế giới của những xu hướng luôn thay đổi, áo dệt kim vẫn giữ vững vị trí như biểu tượng của vẻ đẹp bền bỉ, giúp nàng tỏa sáng theo cách riêng.

Áo dệt kim kẻ sọc

Những đường kẻ sọc tưởng chừng đơn giản lại chính là “bí quyết” giúp nàng tỏa sáng với vẻ ngoài hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Vẻ đẹp thanh thoát của các nàng sẽ được toát lên khi diện lên mình chiếc áo dệt kim sắc trắng với những họa tiết kẻ sọc đen để tăng hiệu ứng chiều sâu cho trang phục. Chọn chiếc áo cổ chữ V để khéo léo khoe xương quai xanh thanh mảnh, phối cùng chân váy denim và túi da cầm tay là các nàng đã hoàn thiện bản phối đầy cuốn hút.

Chiếc áo polo được nhấn nhá bằng những đường kẻ sọc ngang tinh tế. Phối cùng quần tây trắng cạp cao với những đường xếp ly dập nổi, điểm xuyết bằng đôi xăng đan cao gót và chiếc túi xách da tông nâu là nàng đã sở hữu diện mạo chuyên nghiệp, phù hợp đi làm hay đi du lịch với bạn bè ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Áo dệt kim kiểu vặn thừng

Nếu nàng yêu thích sự trẻ trung và muốn khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, áo dệt kim kiểu vặn thừng chính là lựa chọn lý tưởng ẢNH: @JUNO.VN

Nàng có thể lựa chọn chiếc áo dệt kim tông xanh được điểm xuyết sắc trắng ở cổ và tay áo. Diện cùng chân váy kẻ xếp ly dáng ngắn giúp khoe trọn đôi chân dài thon gọn, phối cùng giày cao gót tông đen là các nàng đã hoàn thiện bản phối đầy năng động.

Áo dệt kim vặn thừng trắng, được điểm xuyết sắc đen ở cổ hay tay áo phối cùng chân váy xếp ly ngắn tông đen với những họa tiết in chìm tinh tế để tăng độ tương phản. Điểm xuyết bằng đôi tất da màu đen và giày cao gót mũi nhọn, sẵn sàng cho những buổi tiệc thân mật hay buổi hẹn đầy cảm hứng ẢNH: @JUNO.VN

Áo dệt kim polo

Khi nói đến phong cách thanh lịch và tinh gọn, áo dệt kim polo luôn là “người bạn đồng hành” không thể thiếu ẢNH: CARDINA

Với thiết kế cổ đặc trưng cùng chất liệu mềm mại, chiếc áo này dễ dàng dung hòa giữa nét chuyên nghiệp và sự nữ tính, bạn có thể lựa chọn áo dệt kim polo tông hồng pastel nhẹ nhàng. Phối cùng chân váy denim xanh để hoàn thiện set đồ thanh lịch xuống phố.

Bản phối với áo dệt kim polo màu xanh than huyền bí phối cùng chân váy xếp ly tone sur tone, điểm xuyết bằng đôi giày búp bê đế bằng, lắc tay bạc và kính mắt thời trang hiện đại phù hợp đi gặp gỡ bạn bè hay đi ăn tối với người thân ẢNH: @JUNO.VN

Áo dệt kim cổ tròn

Sự linh hoạt mà áo dệt kim cổ tròn mang lại sẽ khiến các nàng thoải mái khi xuống phố ẢNH: @KCLOSETVN_OFFICIAL

Một chiếc áo dệt kim cổ tròn tông trắng điểm xuyết sắc đen ở viền cổ áo cùng họa tiết đơn giản trước ngực nhưng vẫn đủ nổi bật. Phối cùng quần denim cạp cao ống suông, nhấn nhá bằng cặp kính mắt thời trang và túi xách dáng hộp là đã hoàn thiện diện mạo tối giản nhưng không đơn giản.

Áo len dệt kim cổ tròn phối giữa màu kem và màu đỏ mận phối cùng chân váy denim dáng dài giúp che mọi khuyết điểm đôi chân và tôn lên sắc vóc cân đối. Nhấn nhá cùng túi xách crochet cầm tay là đã sở hữu diện mạo trong sáng, phù hợp để dạo phố hay nơi làm việc thoải mái ẢNH: K&K FASHION



