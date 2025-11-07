Tôn vẻ đẹp mềm mại của nàng qua áo dệt kim

Áo dệt kim luôn được xem là 'bản giao hưởng' nhẹ nhàng của thời trang, nơi vẻ mềm mại hòa quyện cùng nét hiện đại tinh tế.
Trong thế giới của những xu hướng luôn thay đổi, áo dệt kim vẫn giữ vững vị trí như biểu tượng của vẻ đẹp bền bỉ, giúp nàng tỏa sáng theo cách riêng.
Áo dệt kim kẻ sọc
Vẻ đẹp thanh thoát của các nàng sẽ được toát lên khi diện lên mình chiếc áo dệt kim sắc trắng với những họa tiết kẻ sọc đen để tăng hiệu ứng chiều sâu cho trang phục. Chọn chiếc áo cổ chữ V để khéo léo khoe xương quai xanh thanh mảnh, phối cùng chân váy denim và túi da cầm tay là các nàng đã hoàn thiện bản phối đầy cuốn hút.
Áo dệt kim kiểu vặn thừng
Nàng có thể lựa chọn chiếc áo dệt kim tông xanh được điểm xuyết sắc trắng ở cổ và tay áo. Diện cùng chân váy kẻ xếp ly dáng ngắn giúp khoe trọn đôi chân dài thon gọn, phối cùng giày cao gót tông đen là các nàng đã hoàn thiện bản phối đầy năng động.
Áo dệt kim polo
Với thiết kế cổ đặc trưng cùng chất liệu mềm mại, chiếc áo này dễ dàng dung hòa giữa nét chuyên nghiệp và sự nữ tính, bạn có thể lựa chọn áo dệt kim polo tông hồng pastel nhẹ nhàng. Phối cùng chân váy denim xanh để hoàn thiện set đồ thanh lịch xuống phố.
Áo dệt kim cổ tròn
Một chiếc áo dệt kim cổ tròn tông trắng điểm xuyết sắc đen ở viền cổ áo cùng họa tiết đơn giản trước ngực nhưng vẫn đủ nổi bật. Phối cùng quần denim cạp cao ống suông, nhấn nhá bằng cặp kính mắt thời trang và túi xách dáng hộp là đã hoàn thiện diện mạo tối giản nhưng không đơn giản.