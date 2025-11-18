  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tôn vẻ nữ tính mềm mại với cặp đôi áo dệt kim, quần ống rộng, quần jeans

Kim Ngọc
Kim Ngọc
18/11/2025 08:00 GMT+7

Nếu nàng đang tìm kiếm kiểu áo có thể tôn trọn nét đẹp mềm mại, nữ tính trong mùa lạnh thì không thể bỏ qua áo dệt kim. Các bản phối kết hợp áo len dệt kim cổ tròn, cardigan và quần jeans xanh hay quần ống rộng mang đến hình ảnh vừa năng động vừa trẻ trung lại rất ấm áp và nữ tính.

Quần ống rộng hay quần jeans phối áo dệt kim đang trở thành cặp đôi trendy hot nhất mùa này. Từ lựa chọn cho nàng công sở, trang phục dạo phố đến các buổi hẹn cuối tuần, trang phục đi làm trang trọng và thoải mái, áo dệt kim đang thực sự lên ngôi.

Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 1.

Áo len dệt kim tay dài ghi điểm xuất sắc với sự kết hợp của hàng ngàn mũi kim nhỏ liên kết, họa tiết kẻ ngang, tay ôm nhẹ và phần cổ áo hải quân vừa nữ tính vừa cá tính

ẢNH: CALIE

Áo dệt kim là xu hướng mùa lạnh

Mùa thời trang thu đông 2025 chứng kiến sự lên ngôi của trang phục dệt kim với vô số các kiểu dáng, màu sắc và cách mặc mới mẻ. Tuy nhiên, cặp đôi mang đến sự linh hoạt, dễ dàng biến hóa phong cách và lại cực kỳ linh hoạt gọi tên áo len dệt kim và quần jeans, quần ống rộng cạp cao và cardigan, áo dệt kim cổ tròn...

Nhiều thiết kế từ len sợi mang đến hình ảnh tươi mới đầy màu sắc như áo cổ thủy thủ kèm dây đai để thắt nơ, áo dệt kim họa tiết vặn thừng, họa tiết zig zag... Bước ra khỏi vị trí quen thuộc của chức năng áo khoác ngoài, trang phục dệt kim trở thành món đồ chủ đạo trong tủ đồ mùa lạnh, là "key item" cho những bản phối sang trọng và cực kỳ mềm mại, nữ tính.

Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 2.

Họa tiết vặn thừng quen thuộc trên các mẫu áo len đan tay xưa kia được làm mới qua kỹ thuật dệt kim hiện đại. Thiết kế áo cổ tròn màu xanh đen điểm hàng khuy mạ phối quần ống rộng xanh đen tạo nên bản phối vừa ấm áp, thoải mái vừa phong cách, trendy

ẢNH: CALIE

Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 3.

Các mẫu quần dài có phần lưng cao, ống rộng hoàn hảo để diện mùa này. Quý cô có thể đổi mới bản phối bằng chất vải denim, tweet hay kaki... mặc cùng áo len dáng ôm kèm thắt lưng bản nhỏ giúp tôn vòng eo và tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng

ẢNH: CALIE

Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 4.

Nàng tỏa sáng rạng ngời với những đường nét thanh tú và lãng mạn trong bản phối quần ống rộng, cardigan khuy vàng và chi tiết cổ áo cách điệu

ẢNH: CALIE

Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 5.

Gam màu đỏ tía nhất định nên được có mặt trong tủ đồ của quý cô sành điệu mùa này. Thiết kế áo dệt kim tay dài có phần cổ áo chườm cách điệu tựa như một chiếc khăn choàng nhẹ tone sur tone với áo phối cùng quần ống rộng màu xám. Cặp đôi màu sắc này là sự cộng hưởng của cổ điển và hiện đại, thanh lịch và thoải mái, êm mềm

ẢNH: ONETONE

Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 6.

Áo cổ tròn phối tay và cổ đường viền để tạo nên điểm nhấn kết hợp giữa hai màu sắc. Cùng với quần jeans xanh, hãy diện những đôi bốt mà nàng rất yêu thích mùa này để tạo nên diện mạo mới lạ, thú vị mỗi ngày

ẢNH: ROUTINE

Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 7.

Thiết kế quần xếp ly có hình khối vô cùng độc đáo và đặc biệt. Tông màu nâu đất nền nã và ấm áp kết hợp áo dệt kim xám mang lại hình ảnh cổ điển, trang nhã

ẢNH: ONETONE

Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 8.
Quần ống rộng, quần jeans phối áo dệt kim tôn vẻ nữ tính, mềm mại của nàng - Ảnh 9.

Có vô số kiểu dáng mới lạ của trang phục dệt kim mùa này mà nàng nhất định không nên bỏ qua. Các món đồ có thể kết hợp cùng nhau trên một bản phối, làm nên các bản phối xếp lớp vừa thoải mái lại sành điệu và trendy

ẢNH: ONETONE


áo dệt kim quần ống rộng Quần jeans Dệt kim Màu xám cardigan

Bài viết khác

Từ cổ điển đến hiện đại, váy bí khiến giới trẻ mê mẩn

Từ cổ điển đến hiện đại, váy bí khiến giới trẻ mê mẩn

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp

Quần da lộn diện đi làm đi chơi đều đẹp

Bí quyết diện cardigan xinh ngất ngây

Bí quyết diện cardigan xinh ngất ngây

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ

Mảnh ghép cho mùa đông ấm áp là bản phối với áo len cổ lọ

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân

Áo khoác bóng chày 'bật' cá tính, gợi về tuổi trẻ thanh xuân

Rạng ngời khí chất với chân váy xếp ly

Rạng ngời khí chất với chân váy xếp ly

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi

Đẹp từ công sở đến đường phố với đầm cổ sen, váy sơ mi

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top