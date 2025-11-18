Tôn vẻ nữ tính mềm mại với cặp đôi áo dệt kim, quần ống rộng, quần jeans

Quần ống rộng hay quần jeans phối áo dệt kim đang trở thành cặp đôi trendy hot nhất mùa này. Từ lựa chọn cho nàng công sở, trang phục dạo phố đến các buổi hẹn cuối tuần, trang phục đi làm trang trọng và thoải mái, áo dệt kim đang thực sự lên ngôi.

Áo len dệt kim tay dài ghi điểm xuất sắc với sự kết hợp của hàng ngàn mũi kim nhỏ liên kết, họa tiết kẻ ngang, tay ôm nhẹ và phần cổ áo hải quân vừa nữ tính vừa cá tính ẢNH: CALIE

Áo dệt kim là xu hướng mùa lạnh

Mùa thời trang thu đông 2025 chứng kiến sự lên ngôi của trang phục dệt kim với vô số các kiểu dáng, màu sắc và cách mặc mới mẻ. Tuy nhiên, cặp đôi mang đến sự linh hoạt, dễ dàng biến hóa phong cách và lại cực kỳ linh hoạt gọi tên áo len dệt kim và quần jeans, quần ống rộng cạp cao và cardigan, áo dệt kim cổ tròn...

Nhiều thiết kế từ len sợi mang đến hình ảnh tươi mới đầy màu sắc như áo cổ thủy thủ kèm dây đai để thắt nơ, áo dệt kim họa tiết vặn thừng, họa tiết zig zag... Bước ra khỏi vị trí quen thuộc của chức năng áo khoác ngoài, trang phục dệt kim trở thành món đồ chủ đạo trong tủ đồ mùa lạnh, là "key item" cho những bản phối sang trọng và cực kỳ mềm mại, nữ tính.

Họa tiết vặn thừng quen thuộc trên các mẫu áo len đan tay xưa kia được làm mới qua kỹ thuật dệt kim hiện đại. Thiết kế áo cổ tròn màu xanh đen điểm hàng khuy mạ phối quần ống rộng xanh đen tạo nên bản phối vừa ấm áp, thoải mái vừa phong cách, trendy ẢNH: CALIE

Các mẫu quần dài có phần lưng cao, ống rộng hoàn hảo để diện mùa này. Quý cô có thể đổi mới bản phối bằng chất vải denim, tweet hay kaki... mặc cùng áo len dáng ôm kèm thắt lưng bản nhỏ giúp tôn vòng eo và tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng ẢNH: CALIE

Nàng tỏa sáng rạng ngời với những đường nét thanh tú và lãng mạn trong bản phối quần ống rộng, cardigan khuy vàng và chi tiết cổ áo cách điệu ẢNH: CALIE

Gam màu đỏ tía nhất định nên được có mặt trong tủ đồ của quý cô sành điệu mùa này. Thiết kế áo dệt kim tay dài có phần cổ áo chườm cách điệu tựa như một chiếc khăn choàng nhẹ tone sur tone với áo phối cùng quần ống rộng màu xám. Cặp đôi màu sắc này là sự cộng hưởng của cổ điển và hiện đại, thanh lịch và thoải mái, êm mềm ẢNH: ONETONE

Áo cổ tròn phối tay và cổ đường viền để tạo nên điểm nhấn kết hợp giữa hai màu sắc. Cùng với quần jeans xanh, hãy diện những đôi bốt mà nàng rất yêu thích mùa này để tạo nên diện mạo mới lạ, thú vị mỗi ngày ẢNH: ROUTINE

Thiết kế quần xếp ly có hình khối vô cùng độc đáo và đặc biệt. Tông màu nâu đất nền nã và ấm áp kết hợp áo dệt kim xám mang lại hình ảnh cổ điển, trang nhã ẢNH: ONETONE

Có vô số kiểu dáng mới lạ của trang phục dệt kim mùa này mà nàng nhất định không nên bỏ qua. Các món đồ có thể kết hợp cùng nhau trên một bản phối, làm nên các bản phối xếp lớp vừa thoải mái lại sành điệu và trendy ẢNH: ONETONE



