Tôn vẻ nữ tính mềm mại với cặp đôi áo dệt kim, quần ống rộng, quần jeans

Nếu nàng đang tìm kiếm kiểu áo có thể tôn trọn nét đẹp mềm mại, nữ tính trong mùa lạnh thì không thể bỏ qua áo dệt kim. Các bản phối kết hợp áo len dệt kim cổ tròn, cardigan và quần jeans xanh hay quần ống rộng mang đến hình ảnh vừa năng động vừa trẻ trung lại rất ấm áp và nữ tính.
Quần ống rộng hay quần jeans phối áo dệt kim đang trở thành cặp đôi trendy hot nhất mùa này. Từ lựa chọn cho nàng công sở, trang phục dạo phố đến các buổi hẹn cuối tuần, trang phục đi làm trang trọng và thoải mái, áo dệt kim đang thực sự lên ngôi.
Áo dệt kim là xu hướng mùa lạnh
Mùa thời trang thu đông 2025 chứng kiến sự lên ngôi của trang phục dệt kim với vô số các kiểu dáng, màu sắc và cách mặc mới mẻ. Tuy nhiên, cặp đôi mang đến sự linh hoạt, dễ dàng biến hóa phong cách và lại cực kỳ linh hoạt gọi tên áo len dệt kim và quần jeans, quần ống rộng cạp cao và cardigan, áo dệt kim cổ tròn...
Nhiều thiết kế từ len sợi mang đến hình ảnh tươi mới đầy màu sắc như áo cổ thủy thủ kèm dây đai để thắt nơ, áo dệt kim họa tiết vặn thừng, họa tiết zig zag... Bước ra khỏi vị trí quen thuộc của chức năng áo khoác ngoài, trang phục dệt kim trở thành món đồ chủ đạo trong tủ đồ mùa lạnh, là "key item" cho những bản phối sang trọng và cực kỳ mềm mại, nữ tính.
Có vô số kiểu dáng mới lạ của trang phục dệt kim mùa này mà nàng nhất định không nên bỏ qua. Các món đồ có thể kết hợp cùng nhau trên một bản phối, làm nên các bản phối xếp lớp vừa thoải mái lại sành điệu và trendy