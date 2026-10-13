  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/10/2026 08:00 GMT+7

Khi nhắc đến kiểu đầm có chất liệu sang trọng và kiêu sa bậc nhất trong làng mốt thời trang, không thể bỏ qua đầm ren hoa.

Đầm ren hoa không chỉ mang lại vẻ ngoài quyến rũ, sang chảnh mà còn tạo cảm giác thoáng nhẹ, bay bổng nhờ kết cấu dệt lưới tinh xảo đặc trưng của chất liệu. Quý cô có nhiều hơn một lựa chọn khi đưa ren hoa vào phong cách thời trang của mình, từ những thiết kế dài chạm gót quyền quý đến các mẫu váy ngắn ngọt ngào.

Những chiếc đầm ren hoa dáng dài luôn là lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện trang trọng, những bữa tiệc tối lãng mạn hay buổi hẹn hò cuối tuần. Đầm ren hoa màu trắng kem và đen huyền bí luôn được yêu thích hàng đầu nhờ tính ứng dụng cao, dễ mặc và tôn lên vẻ đẹp kiêu kỳ một cách tinh tế.

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa - Ảnh 1.

Không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được dấu ấn, đầm ren trắng thiết kế hai dây luôn nằm trong nhóm trang phục dễ gợi lên cảm giác nữ tính và thoải mái dù trong hoàn cảnh nào

ẢNH: @_PRINKPIYA

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa - Ảnh 2.

Những khoảng xuyên thấu ở tay áo, vai, ngực hoặc phần thân váy tạo nên sự tương phản giữa kín và hở, giúp thiết kế trở nên quyến rũ mà không nhất thiết phải sử dụng đường cắt quá táo bạo

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa - Ảnh 3.

Nếu ren trắng gợi lên vẻ đẹp tinh khôi thì ren đen lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Gam màu trầm kết hợp cùng họa tiết hoa nổi bật tạo nên chiều sâu cho những buổi tiệc xa hoa

ẢNH: @N27.CORNER

Bên cạnh màu sắc, phom dáng là yếu tố quyết định thần thái của một chiếc đầm ren. Cùng sử dụng họa tiết hoa, thiết kế dáng ngắn và dáng dài có thể tạo nên hai hình ảnh khác biệt, đáp ứng nhu cầu mặc đẹp trong nhiều hoàn cảnh. 

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa - Ảnh 4.

Đầm ren dáng ngắn thường mang đến cảm giác năng động, tươi trẻ. Phom chữ A hoặc chân váy xòe nhẹ giúp trang phục có độ bồng bềnh, tạo nét nữ tính mà vẫn thuận tiện khi di chuyển

ẢNH: @N27.CORNER

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa - Ảnh 5.

Những chiếc đầm đen ôm dáng, đặc biệt là thiết kế có phần thân trên cúp ngực phối tay ren dài, tạo hiệu ứng tương phản giữa chất liệu kín đáo và những khoảng xuyên thấu vừa đủ

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOO

Một chiếc đầm ren hoa vốn đã có nhiều chi tiết thị giác, vì vậy phụ kiện nên được lựa chọn theo hướng bổ trợ thay vì cạnh tranh với trang phục. Chỉ cần một vài điểm nhấn phù hợp, nàng có thể chuyển đổi phong cách từ nhẹ nhàng ban ngày sang sang trọng khi dự tiệc. 

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa - Ảnh 6.

Đầm ren trắng lại dễ kết hợp cùng phụ kiện màu kem, be hoặc ánh ngọc trai. Những gam màu sáng giúp duy trì vẻ tinh khôi, trong khi giày mũi nhọn hoặc xăng đan quai mảnh tạo cảm giác thanh thoát cho đôi chân

ẢNH: @_PRINKPIYA

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa - Ảnh 7.

Với những cô nàng muốn xây dựng tủ đồ có tính ứng dụng lâu dài, nên ưu tiên các thiết kế có phom dáng dài vừa phải dễ mặc, màu sắc cơ bản và họa tiết ren không quá rườm rà

ẢNH: @_LNB._.NHU0704

 

Đầm ren hoa váy ren đầm ren trang phục ren chất liệu ren

Bài viết khác

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới

Gam màu nâu vừa cổ điển vừa ấm áp cho những ngày se lạnh

Gam màu nâu vừa cổ điển vừa ấm áp cho những ngày se lạnh

Từ món đồ tối giản đến biểu tượng sang chảnh với áo sát nách

Từ món đồ tối giản đến biểu tượng sang chảnh với áo sát nách

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng

Mặc ấm mà vẫn gọn gàng với những kiểu áo khoác ngày lạnh

Mặc ấm mà vẫn gọn gàng với những kiểu áo khoác ngày lạnh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top