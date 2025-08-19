Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ

Nếu đỏ tươi gợi cảm giác rực rỡ và nổi loạn thì đỏ rượu vang (đỏ đậm) lại mang nét chín muồi, sang trọng và đầy bí ẩn. Đây là gam màu được các tín đồ thời trang yêu thích mỗi khi muốn tạo điểm nhấn tinh tế.
Chia sẻ bài viết
Sắc đỏ đậm còn được gọi đỏ rượu không chỉ là một gam màu mà còn là biểu tượng của sự sang trọng và cuốn hút. Dù xuất hiện trong phong cách nào, nó vẫn đủ sức biến một bộ trang phục bình thường trở nên nổi bật và để lại dấu ấn khó quên.
Váy đỏ đậm phối cùng phụ kiện ánh bạc/kim
Gam đỏ rượu vang vốn đã nổi bật và gợi cảm, vì vậy khi kết hợp cùng phụ kiện ánh bạc hoặc ánh kim sẽ tạo hiệu ứng sang trọng, hiện đại mà không làm mất đi sự tinh tế.
Để hoàn thiện tổng thể, kết hợp một chiếc đồng hồ mặt tròn thanh lịch và đôi khuyên tai ánh kim đồng điệu. Sự phối hợp này không chỉ làm bật lên sắc đỏ rượu vang của váy, mà còn tăng thêm chiều sâu cho phong cách.
Áo đỏ rượu vang kết hợp trang phục trung tính
Sự kết hợp giữa sắc đỏ rượu vang quyến rũ và sắc trắng tinh khôi mang đến tổng thể thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại.
Phụ kiện đỏ rượu vang làm điểm nhấn cho trang phục
Trên nền màu xám lạnh, chiếc khăn len đỏ rượu vang nổi bật một cách đầy tinh tế. Sắc đỏ trầm mang lại sự ấm áp cho bản phối, đồng thời tạo độ tương phản vừa phải, khiến tổng thể không bị chìm trong gam màu xám buồn của không gian. Chiếc khăn không chỉ là phụ kiện giữ ấm, mà còn nâng tầm phong cách.