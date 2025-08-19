  • An Giang
Thời trang 24/7

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/08/2025 10:00 GMT+7

Nếu đỏ tươi gợi cảm giác rực rỡ và nổi loạn thì đỏ rượu vang (đỏ đậm) lại mang nét chín muồi, sang trọng và đầy bí ẩn. Đây là gam màu được các tín đồ thời trang yêu thích mỗi khi muốn tạo điểm nhấn tinh tế.

Sắc đỏ đậm còn được gọi đỏ rượu không chỉ là một gam màu mà còn là biểu tượng của sự sang trọng và cuốn hút. Dù xuất hiện trong phong cách nào, nó vẫn đủ sức biến một bộ trang phục bình thường trở nên nổi bật và để lại dấu ấn khó quên.

Váy đỏ đậm phối cùng phụ kiện ánh bạc/kim

Gam đỏ rượu vang vốn đã nổi bật và gợi cảm, vì vậy khi kết hợp cùng phụ kiện ánh bạc hoặc ánh kim sẽ tạo hiệu ứng sang trọng, hiện đại mà không làm mất đi sự tinh tế.

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ- Ảnh 1.

Nàng có thể lựa chọn giày cao gót hoặc trang sức ánh kim phù hợp sẽ khiến tổng thể trở nên cuốn hút và hoàn hảo cho những buổi tiệc tối hay sự kiện quan trọng

ẢNH: @NGAN.NGANBICHNGUYEN

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ- Ảnh 2.

Hoặc nàng có thể lựa chọn một chiếc váy dài đỏ rượu vang với thiết kế cổ chữ V gợi cảm, phần thân váy ôm nhẹ làm nổi bật đường cong cơ thể

ẢNH: @DOANBICHNGOCC

Để hoàn thiện tổng thể, kết hợp một chiếc đồng hồ mặt tròn thanh lịch và đôi khuyên tai ánh kim đồng điệu. Sự phối hợp này không chỉ làm bật lên sắc đỏ rượu vang của váy, mà còn tăng thêm chiều sâu cho phong cách.

Áo đỏ rượu vang kết hợp trang phục trung tính

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ- Ảnh 3.

Sắc đỏ rượu vang vốn đã đủ nổi bật và gợi cảm, vì vậy khi kết hợp cùng quần hoặc váy mang gam màu trung tính sẽ trở nên cân bằng và tinh tế hơn

ẢNH: @TRAMEMM

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ- Ảnh 4.

Nàng có thể diện một chiếc áo đỏ rượu vang nổi bật kết hợp cùng chân váy ngắn hoặc dài màu trắng tinh khôi

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Sự kết hợp giữa sắc đỏ rượu vang quyến rũ và sắc trắng tinh khôi mang đến tổng thể thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại.

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ- Ảnh 5.

Hoặc nàng có thể xuất hiện đầy ấn tượng trong chiếc áo đỏ rượu vang cổ chữ V gợi cảm cùng chân váy đen ngắn dáng xòe. Đôi tất da đen cách điệu cao đến gối kết hợp giày cao gót đen tạo nên tổng thể mạnh mẽ

ẢNH: @NGNGANHS

Phụ kiện đỏ rượu vang làm điểm nhấn cho trang phục

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ- Ảnh 6.

Phụ kiện mang sắc đỏ rượu vang luôn có sức hút đặc biệt nhờ sự sang trọng và dễ tạo điểm nhấn thị giác

ẢNH: @JUNVU95

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ- Ảnh 7.

Khi kết hợp cùng trang phục có gam màu trung tính như một chiếc túi, đôi giày hay thắt lưng đỏ rượu vang sẽ trở thành “điểm chạm” nổi bật, giúp tổng thể không bị đơn điệu mà vẫn giữ được sự tinh tế

ẢNH: @HANGNGUYEN_OFFICIAL

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ- Ảnh 8.

Với những ngày thu se lạnh, nàng có thể chọn một chiếc áo khoác dạ xám dáng rộng kết hợp cùng quần tây tối màu

ẢNH: @GIFTNUTTARIN

Trên nền màu xám lạnh, chiếc khăn len đỏ rượu vang nổi bật một cách đầy tinh tế. Sắc đỏ trầm mang lại sự ấm áp cho bản phối, đồng thời tạo độ tương phản vừa phải, khiến tổng thể không bị chìm trong gam màu xám buồn của không gian. Chiếc khăn không chỉ là phụ kiện giữ ấm, mà còn nâng tầm phong cách.

