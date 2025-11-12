Trang phục ánh kim trở lại, khẳng định đẳng cấp sang trọng

Các thiết kế ánh kim không chỉ đơn thuần là lấp lánh, chúng là vẻ đẹp quyền lực của vàng kim, sự lạnh lùng hiện đại của bạc, cùng với kết cấu sequins hay da bóng đầy mê hoặc.

Đầm ánh kim tỏa sáng trong đêm tiệc

Không gì thể hiện sự sang trọng rõ nét hơn một bộ đầm ánh kim trong không gian dạ hội lộng lẫy ẢNH: JADEITE NIGHT

Set đồ hai mảnh màu ánh kim bạc, với chất liệu xếp ly cầu kỳ từ trên xuống dưới, tạo nên hiệu ứng chuyển động bắt mắt. Trang phục có thiết kế hai dây mảnh và phần thân trên được xếp lớp bất đối xứng, chảy dài xuống như một chiếc áo choàng nhẹ.

Tôn dáng với chiếc váy dạ hội bó sát, màu ánh kim bạc lấp lánh, với cách xử lý chất liệu được may nhún dọc thân váy tôn lên đường cong quyến rũ ẢNH: DZUNG BIEZ

Chiếc váy có thiết kế áo ôm sát, hai dây mảnh và vạt vải vòng qua cổ trang trí, đường xẻ tà cao gợi cảm. Kết hợp với giày cao gót quai mảnh ánh bạc và trang sức lấp lánh, toát lên vẻ ngoài lộng lẫy và thu hút mọi ánh nhìn.

Làm chủ ánh nhìn với chiếc đầm ánh kim dáng ngắn

Tại các bữa tiệc tối sang trọng, chọn diện một chiếc váy mini bó sát ánh kim bạc lấp lánh với thiết kế tay dài ẢNH: DZUNG BIEZ

Phần vai độn mạnh mẽ và chi tiết cắt xẻ táo bạo ở hai bên eo tạo nên vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa quyền lực. Phần eo được may nhún giúp tôn lên vòng 2 thon gọn. Hoàn thiện phong cách với đôi giày cao gót đế xuồng ánh bạc, toát lên tinh thần của thời trang disco hiện đại.

Chiếc váy mini hai dây dáng bí, được đính sequins ánh kim lấp lánh, tạo hiệu ứng rực rỡ và bắt mắt dưới ánh đèn đêm ẢNH: LEGER

Váy có dáng ngắn, tôn lên đôi chân thon dài. Kết hợp với đôi bốt cao cổ màu ánh bạc và mang theo chiếc ví nhỏ cầm tay màu trắng. Tổng thể trang phục toát lên vẻ ngoài thời thượng và rất phù hợp cho các bữa tiệc đêm.

Chân váy ánh kim: điểm nhấn sang trọng của trang phục

Năng động nhưng vẫn tỏa sáng với chân váy mini ánh kim vàng rực rỡ lấp lánh ẢNH: KHIẾT FASHION

Kết hợp với chiếc áo yếm bằng lụa satin màu vàng đồng có thiết kế xoắn độc đáo ở cổ, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và gợi cảm. Tổng thể được hoàn thiện bằng vòng tay lớn màu vàng kim và túi xách nhỏ, rất phù hợp cho các buổi tiệc tối hoặc sự kiện.

Chân váy dáng chữ A đính sequisn lấp lánh tạo nên vẻ ngoài nổi bật và quyến rũ ẢNH: @ITWARDROBE

Nàng kết hợp chiếc chân váy rực rỡ này với áo crop top trễ vai màu hồng pastel có tay bồng, tạo sự cân bằng giữa nét ngọt ngào và sự nổi loạn. Hoàn thiện phong cách nữ tính và thời thượng bằng đôi xăng đan cao gót quai mảnh sắc trắng tinh khôi.

Áo dài ánh kim: vẻ đẹp truyền thống và quý phái

Khi ánh kim được đưa vào áo dài, chất liệu này không chỉ khoác lên vẻ đẹp truyền thống một diện mạo mới mà còn mang đến sự sang trọng và cuốn hút khó cưỡng ẢNH: SAFARIN

Chiếc áo dài đính sequins lấp lánh từ đầu đến chân, tạo vẻ ngoài nổi bật và rực rỡ. Áo dài có phom dáng suông cổ cao kiểu truyền thống với tay áo hơi loe ở cổ tay, kết hợp là ví cầm tay trang trí cầu kỳ với tua rua màu kem, búi tóc đơn giản cùng một chiếc trâm màu đỏ, toát lên vẻ đẹp sang trọng và cổ điển.