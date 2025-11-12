Trang phục ánh kim trở lại, khẳng định đẳng cấp sang trọng

Các thiết kế ánh kim không chỉ đơn thuần là lấp lánh, chúng là vẻ đẹp quyền lực của vàng kim, sự lạnh lùng hiện đại của bạc, cùng với kết cấu sequins hay da bóng đầy mê hoặc.
Đầm ánh kim tỏa sáng trong đêm tiệc
Set đồ hai mảnh màu ánh kim bạc, với chất liệu xếp ly cầu kỳ từ trên xuống dưới, tạo nên hiệu ứng chuyển động bắt mắt. Trang phục có thiết kế hai dây mảnh và phần thân trên được xếp lớp bất đối xứng, chảy dài xuống như một chiếc áo choàng nhẹ.
Chiếc váy có thiết kế áo ôm sát, hai dây mảnh và vạt vải vòng qua cổ trang trí, đường xẻ tà cao gợi cảm. Kết hợp với giày cao gót quai mảnh ánh bạc và trang sức lấp lánh, toát lên vẻ ngoài lộng lẫy và thu hút mọi ánh nhìn.
Làm chủ ánh nhìn với chiếc đầm ánh kim dáng ngắn
Phần vai độn mạnh mẽ và chi tiết cắt xẻ táo bạo ở hai bên eo tạo nên vẻ ngoài vừa gợi cảm vừa quyền lực. Phần eo được may nhún giúp tôn lên vòng 2 thon gọn. Hoàn thiện phong cách với đôi giày cao gót đế xuồng ánh bạc, toát lên tinh thần của thời trang disco hiện đại.
Váy có dáng ngắn, tôn lên đôi chân thon dài. Kết hợp với đôi bốt cao cổ màu ánh bạc và mang theo chiếc ví nhỏ cầm tay màu trắng. Tổng thể trang phục toát lên vẻ ngoài thời thượng và rất phù hợp cho các bữa tiệc đêm.
Chân váy ánh kim: điểm nhấn sang trọng của trang phục
Kết hợp với chiếc áo yếm bằng lụa satin màu vàng đồng có thiết kế xoắn độc đáo ở cổ, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và gợi cảm. Tổng thể được hoàn thiện bằng vòng tay lớn màu vàng kim và túi xách nhỏ, rất phù hợp cho các buổi tiệc tối hoặc sự kiện.
Nàng kết hợp chiếc chân váy rực rỡ này với áo crop top trễ vai màu hồng pastel có tay bồng, tạo sự cân bằng giữa nét ngọt ngào và sự nổi loạn. Hoàn thiện phong cách nữ tính và thời thượng bằng đôi xăng đan cao gót quai mảnh sắc trắng tinh khôi.
Áo dài ánh kim: vẻ đẹp truyền thống và quý phái
Chiếc áo dài đính sequins lấp lánh từ đầu đến chân, tạo vẻ ngoài nổi bật và rực rỡ. Áo dài có phom dáng suông cổ cao kiểu truyền thống với tay áo hơi loe ở cổ tay, kết hợp là ví cầm tay trang trí cầu kỳ với tua rua màu kem, búi tóc đơn giản cùng một chiếc trâm màu đỏ, toát lên vẻ đẹp sang trọng và cổ điển.