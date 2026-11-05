Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai

Không chỉ giúp phần thân trên trông cân đối hơn, trang phục cổ vuông tay phồng còn khéo léo tạo điểm nhấn cho bờ vai, xương quai xanh và vòng eo, mang đến diện mạo nữ tính mà vẫn thời thượng.
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Xu hướng trang phục cổ vuôngtay bồng đang chiếm trọn tình cảm của nhiều tín đồ thời trang nhờ khả năng tôn vinh phần xương quai xanh mảnh mai và khéo léo che đi khuyết điểm bắp tay. Sự kết hợp giữa phần cổ áo vuông vắn cùng dáng tay phồng tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho vóc dáng.
Khác với cổ tròn kín đáo hay cổ chữ V thiên về hiệu ứng kéo dài phần cổ, cổ vuông tạo ra khoảng hở vừa phải, giúp vùng xương quai xanh và phần cổ trở nên nổi bật.
Áo cổ vuông tay phồng dáng crop top mang đến diện mạo nhẹ nhàng, gợi liên tưởng đến phong cách lãng mạn, mang hơi hướng vintage.
Một trong những cách ứng dụng áo cổ vuông tay phồng phổ biến là kết hợp cùng chân váy ngắn. Sự tương phản giữa phần thân áo ôm gọn và chân váy xòe nhẹ giúp tạo hiệu ứng cân đối, đồng thời nhấn mạnh vòng eo.
Kiểu thiết kế cổ vuông kết hợp tay bồng không chỉ giúp che khuyết điểm hiệu quả mà còn tôn lên nét thanh lịch sẵn có cho người mặc. Việc chọn lựa đúng chất liệu và kiểu dáng đi kèm sẽ giúp bạn dễ dàng ứng dụng phong cách này trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.