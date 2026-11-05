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Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
05/11/2026 10:00 GMT+7

Không chỉ giúp phần thân trên trông cân đối hơn, trang phục cổ vuông tay phồng còn khéo léo tạo điểm nhấn cho bờ vai, xương quai xanh và vòng eo, mang đến diện mạo nữ tính mà vẫn thời thượng.

Xu hướng trang phục cổ vuông tay bồng đang chiếm trọn tình cảm của nhiều tín đồ thời trang nhờ khả năng tôn vinh phần xương quai xanh mảnh mai và khéo léo che đi khuyết điểm bắp tay. Sự kết hợp giữa phần cổ áo vuông vắn cùng dáng tay phồng tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho vóc dáng.

Khác với cổ tròn kín đáo hay cổ chữ V thiên về hiệu ứng kéo dài phần cổ, cổ vuông tạo ra khoảng hở vừa phải, giúp vùng xương quai xanh và phần cổ trở nên nổi bật.

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai- Ảnh 1.

Các chi tiết như hàng khuy nhỏ, đường viền ren cũng góp phần tăng sức hút cho thiết kế. Để tổng thể không trở nên quá cầu kỳ, nàng nên ưu tiên chân váy có kiểu dáng đơn giản, ít họa tiết và màu sắc hài hòa với áo

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai- Ảnh 2.

Những nếp nhún ở vai, độ phồng nhẹ tại bắp tay hay phần tay áo được bo gọn ở cổ tay giúp trang phục có thêm chiều sâu về kết cấu. Với người có bờ vai nhỏ hoặc hơi xuôi, phần tay phồng vừa phải có thể tạo cảm giác cân đối hơn

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai- Ảnh 3.

Váy xanh pastel với phần cổ vuông rộng vừa phải và tay phồng dài xuyên thấu tạo cảm giác gợi cảm. Họa tiết hoa nhỏ cùng túi cói và giày quai mảnh mang đến tinh thần thời trang nghỉ dưỡng

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Áo cổ vuông tay phồng dáng crop top mang đến diện mạo nhẹ nhàng, gợi liên tưởng đến phong cách lãng mạn, mang hơi hướng vintage.

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai- Ảnh 4.

Phối áo cùng chân váy ngắn ca rô đen xám xếp ly tạo sự đối lập giữa sắc đen và trắng, thu hút ánh nhìn của người đối diện

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Một trong những cách ứng dụng áo cổ vuông tay phồng phổ biến là kết hợp cùng chân váy ngắn. Sự tương phản giữa phần thân áo ôm gọn và chân váy xòe nhẹ giúp tạo hiệu ứng cân đối, đồng thời nhấn mạnh vòng eo.

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai- Ảnh 5.

Khăn turban cũng là lựa chọn đáng thử nếu nàng muốn làm mới bản phối theo hướng phóng khoáng. Có thể quấn khăn quanh đầu theo kiểu băng đô, thắt nơ phía sau hoặc sử dụng như phụ kiện buộc tóc

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai- Ảnh 6.

Nếu áo đã có họa tiết hoặc điểm nhấn nổi bật ở phần cổ, nàng nên chọn khăn trơn hoặc cài tóc tối giản để tránh sự rườm rà không cần thiết

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Trang phục cổ vuông tay phồng che khéo khuyết điểm bờ vai- Ảnh 7.

Áo peplum màu kem với cổ vuông và tay phồng ngắn được nhấn bằng họa tiết hoa li ti. Quần shorts nâu xếp tầng tạo điểm cân bằng cho phần thân trên, trong khi túi màu vàng nhạt giúp bản phối thêm phần trẻ trung

ẢNH: @_TYANGNE_

Kiểu thiết kế cổ vuông kết hợp tay bồng không chỉ giúp che khuyết điểm hiệu quả mà còn tôn lên nét thanh lịch sẵn có cho người mặc. Việc chọn lựa đúng chất liệu và kiểu dáng đi kèm sẽ giúp bạn dễ dàng ứng dụng phong cách này trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

 

trang phục cổ vuông cổ vuông tay phồng áo cổ vuông phối đồ với áo cổ vuông

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