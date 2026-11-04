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Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
04/11/2026 18:00 GMT+7

Những đường dây đan chéo tưởng chừng chỉ là điểm nhấn trang trí lại có khả năng tạo nên sức hút riêng cho trang phục dây đan.

Không còn giới hạn ở những thiết kế mang hơi hướng nội y, trang phục dây đan ngày càng được biến tấu đa dạng với nhiều kiểu dáng, chất liệu và cách phối đồ. Những sợi dây mảnh đan chéo trước ngực, chạy dọc thân áo hay tạo điểm nhấn ở vòng eo giúp trang phục trở nên thu hút hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Điểm thú vị của xu hướng này nằm ở khả năng dung hòa nhiều phong cách khác nhau. Nếu những chiếc corset gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ thì phần dây đan chéo trên váy lại mang đến sự nhấn nhá khác biệt trên nền trang phục đơn màu.

Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc - Ảnh 1.

Corset là một trong những kiểu trang phục thể hiện rõ nét sức hút của chi tiết dây đan. Từ cảm hứng thời trang cổ điển, những thiết kế này được làm mới bằng các chi tiết dây trước ngực để tăng sự thon gọn của vòng eo

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc - Ảnh 2.

Phần dây đan phía trước không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn làm nổi bật cấu trúc của trang phục. Khi kết hợp cùng chân váy xòe, bèo nhún hoặc họa tiết sọc, phần áo corset dễ dàng tạo sự đồng điệu

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc - Ảnh 3.

Váy họa tiết hoa với phần tay phồng và chân váy nhiều tầng là lựa chọn dành cho những cô gái yêu phong cách điệu đà. Đường đi của dây đan tạo điểm nhấn hiện rõ trên nền vải hoa làm tăng nét gợi cảm cho phần cổ chữ V

ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Sắc đen vốn được xem là lựa chọn quen thuộc trong thời trang nữ nhờ khả năng tạo nên vẻ thanh lịch và linh hoạt. Khi kết hợp cùng dây đan trước ngực, áo đen có thể mang đến diện mạo gợi cảm mà vẫn giữ được nét tối giản. 

Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc - Ảnh 4.

Áo trễ vai sắc đen với phần đan dây thoáng nhẹ phía trước, phối cùng chân váy ngắn màu trắng tạo nên sự tương phản màu sắc rõ rệt, làm nổi bật diện mạo sành điệu và vô cùng bắt mắt cho người mặc

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với những thiết kế mang nhiều chi tiết như dây đan, việc lựa chọn phụ kiện đi cùng theo hướng tối giản sẽ giúp bản phối trở nên hài hòa. Ngược lại, những chiếc áo có kiểu dáng đơn giản có thể kết hợp cùng phụ kiện họa tiết hoặc phối màu tương phản để tạo điểm nhấn.

Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc - Ảnh 5.

Áo corset nâu với dây đan đen kết hợp chân váy ngắn đồng màu tạo nên vẻ ngoài cá tính. Một chiếc thắt lưng đồng tông với set trang phục, dễ dàng tạo sự liền mạch mà không quá rườm rà

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc - Ảnh 6.

Váy hai dây kết hợp chi tiết đan dây và họa tiết hoa dưới chân váy mang đến vẻ lãng mạn. Những chi tiết như hoa đính ở ngực, dây buộc thân áo hay phụ kiện tóc giúp phong cách thêm đồng điệu

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc - Ảnh 7.

Với những chiếc áo có dây đan ở phần ngực hoặc thân áo, người mặc nên chú ý đến độ vừa vặn và khả năng điều chỉnh của thiết kế. Một chiếc áo phù hợp không chỉ giúp trang phục trông đẹp mắt mà còn tạo sự thoải mái khi vận động

ẢNH: @RIINNAXX

 

trang phục dây đan nội y dây mảnh corset chân váy xòe

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