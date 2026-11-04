Trang phục dây đan, chi tiết nhỏ nâng tầm vẻ gợi cảm đầy mê hoặc

Những đường dây đan chéo tưởng chừng chỉ là điểm nhấn trang trí lại có khả năng tạo nên sức hút riêng cho trang phục dây đan.
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Không còn giới hạn ở những thiết kế mang hơi hướng nội y, trang phục dây đan ngày càng được biến tấu đa dạng với nhiều kiểu dáng, chất liệu và cách phối đồ. Những sợi dây mảnh đan chéo trước ngực, chạy dọc thân áo hay tạo điểm nhấn ở vòng eo giúp trang phục trở nên thu hút hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.
Điểm thú vị của xu hướng này nằm ở khả năng dung hòa nhiều phong cách khác nhau. Nếu những chiếc corset gợi nhắc vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ thì phần dây đan chéo trên váy lại mang đến sự nhấn nhá khác biệt trên nền trang phục đơn màu.
Sắc đen vốn được xem là lựa chọn quen thuộc trong thời trang nữ nhờ khả năng tạo nên vẻ thanh lịch và linh hoạt. Khi kết hợp cùng dây đan trước ngực, áo đen có thể mang đến diện mạo gợi cảm mà vẫn giữ được nét tối giản.
Với những thiết kế mang nhiều chi tiết như dây đan, việc lựa chọn phụ kiện đi cùng theo hướng tối giản sẽ giúp bản phối trở nên hài hòa. Ngược lại, những chiếc áo có kiểu dáng đơn giản có thể kết hợp cùng phụ kiện họa tiết hoặc phối màu tương phản để tạo điểm nhấn.