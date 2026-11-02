Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ

Mặc dù có vẻ cầu kỳ, trang phục ren lại mang đến cảm giác rất thoáng mát và dễ chịu trong những ngày trời oi bức. Nhờ cấu trúc nhiều khoảng hở tinh tế cùng lớp lót khéo léo, chất liệu này giúp người mặc vừa giữ được sự quyến rũ, lại vừa vô cùng thanh lịch.

Chiếc váy ren trắng cổ cao sát nách cùng họa tiết hoa dày đặc tạo nên diện mạo thanh lịch, kín đáo. Phom dáng ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chân váy dài giúp tôn đường nét cơ thể mà vẫn giữ được tinh thần cổ điển ẢNH: @CANDY.DRESS

Váy ren maxi lại phù hợp với những ai theo đuổi phong cách trưởng thành, thiết kế trễ vai cùng dáng dài ôm sát hoặc xòe nhẹ theo thân váy giúp tôn đường cong tuyệt đối ẢNH: @CANDY.DRESS

Với những cô nàng yêu thích vẻ ngoài trẻ trung, váy ren ngắn là lựa chọn đáng cân nhắc. Phom dáng ôm nhẹ hoặc xòe chữ A giúp tạo sự cân đối cho vóc dáng, trong khi thiết kế hai dây, cổ vuông hay cúp ngực mang đến cảm giác hiện đại.

Váy ren trắng hai dây dáng ngắn là gợi ý phù hợp cho những buổi cà phê, dạo phố. Phom váy ôm phần eo, xòe nhẹ ở chân đi kèm cùng loạt phụ kiện trung tính sang trọng ẢNH: @_PRINKPIYA

Những mẫu váy có phần thân trên được xử lý bằng ren hoa nổi, nên kết hợp thêm lớp lót bên trong để giúp trang phục giữ được độ kín đáo cần thiết mà vẫn phát huy đặc trưng của chất liệu ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Kiểu váy được may layer nhiều lớp với phần ren bên ngoài cùng lớp vải mịn bên trong để không làm người mặc cảm thấy khó chịu cũng đang được ưa chuộng ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Nếu ren trắng thường gắn với vẻ đẹp nhẹ nhàng thì ren đen lại mở ra một hướng tiếp cận khác: trưởng thành và có phần bí ẩn. Gam màu tối giúp những họa tiết ren nổi bật hơn, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác rõ nét giữa các khoảng xuyên thấu và phần vải lót.

Bởi bản thân chất liệu ren đã sở hữu nhiều chi tiết và họa tiết nổi bật, nguyên tắc quan trọng khi phối đồ là tiết chế phụ kiện để không lấn át trang phục ẢNH: @CHARMANINE.CO

Bên cạnh sắc đen, đỏ burgundy cũng là gam màu đáng chú ý khi kết hợp cùng chất liệu ren. Sắc đỏ trầm tạo cảm giác sang trọng, đồng thời làm nổi bật những đường dệt hoa và chi tiết trang trí trên trang phục ẢNH: @CHARMANINE.CO