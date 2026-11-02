  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
02/11/2026 14:00 GMT+7

Khi phái đẹp muốn tìm kiếm một chất liệu vừa đủ kín đáo nhưng vẫn khơi gợi sức hút khó cưỡng, trang phục ren chính là câu trả lời hoàn hảo.

Mặc dù có vẻ cầu kỳ, trang phục ren lại mang đến cảm giác rất thoáng mát và dễ chịu trong những ngày trời oi bức. Nhờ cấu trúc nhiều khoảng hở tinh tế cùng lớp lót khéo léo, chất liệu này giúp người mặc vừa giữ được sự quyến rũ, lại vừa vô cùng thanh lịch.

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ- Ảnh 1.

Chiếc váy ren trắng cổ cao sát nách cùng họa tiết hoa dày đặc tạo nên diện mạo thanh lịch, kín đáo. Phom dáng ôm nhẹ phần thân trên kết hợp chân váy dài giúp tôn đường nét cơ thể mà vẫn giữ được tinh thần cổ điển

ẢNH: @CANDY.DRESS

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ- Ảnh 2.

Váy ren maxi lại phù hợp với những ai theo đuổi phong cách trưởng thành, thiết kế trễ vai cùng dáng dài ôm sát hoặc xòe nhẹ theo thân váy giúp tôn đường cong tuyệt đối

ẢNH: @CANDY.DRESS

Với những cô nàng yêu thích vẻ ngoài trẻ trung, váy ren ngắn là lựa chọn đáng cân nhắc. Phom dáng ôm nhẹ hoặc xòe chữ A giúp tạo sự cân đối cho vóc dáng, trong khi thiết kế hai dây, cổ vuông hay cúp ngực mang đến cảm giác hiện đại.

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ- Ảnh 3.

Váy ren trắng hai dây dáng ngắn là gợi ý phù hợp cho những buổi cà phê, dạo phố. Phom váy ôm phần eo, xòe nhẹ ở chân đi kèm cùng loạt phụ kiện trung tính sang trọng

ẢNH: @_PRINKPIYA

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ- Ảnh 4.

Những mẫu váy có phần thân trên được xử lý bằng ren hoa nổi, nên kết hợp thêm lớp lót bên trong để giúp trang phục giữ được độ kín đáo cần thiết mà vẫn phát huy đặc trưng của chất liệu

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ- Ảnh 5.

Kiểu váy được may layer nhiều lớp với phần ren bên ngoài cùng lớp vải mịn bên trong để không làm người mặc cảm thấy khó chịu cũng đang được ưa chuộng

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Nếu ren trắng thường gắn với vẻ đẹp nhẹ nhàng thì ren đen lại mở ra một hướng tiếp cận khác: trưởng thành và có phần bí ẩn. Gam màu tối giúp những họa tiết ren nổi bật hơn, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác rõ nét giữa các khoảng xuyên thấu và phần vải lót. 

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ- Ảnh 6.

Bởi bản thân chất liệu ren đã sở hữu nhiều chi tiết và họa tiết nổi bật, nguyên tắc quan trọng khi phối đồ là tiết chế phụ kiện để không lấn át trang phục

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ- Ảnh 7.

Bên cạnh sắc đen, đỏ burgundy cũng là gam màu đáng chú ý khi kết hợp cùng chất liệu ren. Sắc đỏ trầm tạo cảm giác sang trọng, đồng thời làm nổi bật những đường dệt hoa và chi tiết trang trí trên trang phục

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Trang phục ren tạo nét duyên ngầm nhìn một lần là nhớ- Ảnh 8.

Váy ren trắng tay dài với phần cổ xẻ sâu và chi tiết đan dây ở thân trước tạo nên sự giao thoa giữa nét nữ tính và tinh thần phóng khoáng. Thiết kế maxi ôm dáng, kết hợp đường xẻ tà giúp tăng sự thoải mái khi di chuyển

ẢNH: @CHARMANINE.CO

 

trang phục ren váy ren dáng dài

Bài viết khác

Diện sơ vin đúng điệu để trang phục luôn chỉn chu

Diện sơ vin đúng điệu để trang phục luôn chỉn chu

Sắc xanh dương trẻ trung tôn lên làn da trắng sáng

Sắc xanh dương trẻ trung tôn lên làn da trắng sáng

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng

Công sở mùa thu gọi tên sơ mi, chân váy dài và quần ống rộng

Diện váy họa tiết khiến người đối diện không thể rời mắt

Diện váy họa tiết khiến người đối diện không thể rời mắt

Áo khoác da, chân váy da - những mảnh ghép sành điệu của mùa lạnh

Áo khoác da, chân váy da - những mảnh ghép sành điệu của mùa lạnh

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu

Đầm suông thanh thoát, tôn dáng kiêu kỳ ngày thu

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao

Không sợ mùa lạnh khi đã có những chiếc áo cổ cao

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top