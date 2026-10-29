Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ

Trong nhịp sống hiện đại, sự tự do trong cử động và khả năng tôn dáng đã đưa chất liệu thun co giãn trở lại vị trí dẫn đầu dòng chảy thời trang. Không còn gói gọn trong các món đồ thể thao cơ bản, trang phục thun qua bàn tay xử lý cấu trúc khéo léo như xếp nếp, thun dập ly hay đính kết đã trở thành "vũ khí" giúp phái đẹp thể hiện trọn vẹn nét quyến rũ lẫn cá tính hiện đại.

Đầm thun dài xếp nếp gợi cảm

Những chiếc đầm thun phom dài với kỹ thuật draping xếp nếp tinh tế là lựa chọn hàng đầu cho các buổi tiệc hoặc chuyến nghỉ dưỡng biển sang trọng. Nàng có thể chọn thiết kế đầm thun cổ yếm khoét sâu màu nâu tây với dải xếp nếp bồng bềnh dọc thân váy.

Thiết kế thắt đai đính hạt lấp lánh phối cùng đôi giày cao gót trắng mũi nhọn mang lại vẻ đẹp đài các, tôn trọn tỷ lệ cơ thể ẢNH: @CHARMANINE.CO

Các thiết kế đầm gam màu trắng tinh khôi trên nền chất liệu thun rũ mềm mại cũng mang lại ấn tượng thị giác nhẹ nhàng, thanh thoát ẢNH: @CHARMANINE.CO

Đầm thun ôm dáng và tạo phom nữ tính

Để trở thành tâm điểm của những bữa tiệc đêm, một chiếc đầm thun dài đính hạt trai trắng trên nền vải đen tuyền là gợi ý hoàn hảo. Thiết kế tay lỡ cùng chi tiết khoét ngực đính đá lấp lánh tôn lên đường cong mềm mại mà không hề gò bó.

Một đôi khuyên tai đính đá đi kèm sẽ hoàn thiện vẻ ngoài chu đáo cho sự kiện buổi tối, giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật ẢNH: @CHARMANINE.CO

Nếu theo đuổi phong cách ngọt ngào, nàng không nên bỏ qua chiếc đầm thun lệch vai tông hồng pastel. Phần thân trên ôm sát xếp nếp kết hợp chân váy tầng bồng bềnh mang lại nét duyên dáng khi đi ẢNH: @_PRINPIYA

Dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách trẻ trung và phóng khoáng, chiếc đầm thun cúp ngực dáng bodycon màu xanh mint là điểm nhấn không thể thiếu. Chi tiết dây thắt nơ trước ngực tôn lên vẻ gợi cảm tự nhiên ẢNH: @LINHOWII

Áo thun trễ vai thanh lịch

Áo thun trễ vai bằng chất vải thun gân hoặc thun dệt kim mềm mại là món đồ linh hoạt nhất trong tủ đồ mùa này. Nàng có thể chọn áo thun trễ vai màu đỏ đô nổi bật phối cùng quần short denim cạp cao và mắt kính đen sành điệu cho buổi dạo phố năng động.

Một vài phụ kiện cá tính như kính mát, túi xách cầm tay hay sandal cao gót đều góp phần hoàn thiện vẻ ngoài tràn đầy sức sống ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Với môi trường công sở hiện đại hoặc các buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu, bộ đôi áo thun trễ vai trắng sơ vin cùng chân váy bút chì dài đồng điệu sẽ mang lại nét sang trọng, tinh tế ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Vào những ngày thư giãn tại quán cà phê, nàng có thể diện áo thun tay dài trễ vai màu xanh ngọc nhạt kết hợp cùng chân váy caro xòe dài mang hơi hướng cổ điển ẢNH: @LINHOWII

Từ các kiểu áo trễ vai gọn gàng đến đầm maxi rũ dài, chất thun co giãn đều đáp ứng tốt về độ bền lẫn sự thoải mái. Việc đầu tư vào các thiết kế thun co giãn sẽ giúp tủ đồ của bạn thêm phong phú và dễ dàng biến hóa mỗi ngày.