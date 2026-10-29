  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
29/10/2026 14:00 GMT+7

Chất liệu thun co dãn đang trở thành biểu tượng mới của phong cách giới trẻ nhờ sự thoải mái tuyệt đối và khả năng biến hóa đa dạng từ dạo phố đến thảm đỏ tiệc tối.

Trong nhịp sống hiện đại, sự tự do trong cử động và khả năng tôn dáng đã đưa chất liệu thun co giãn trở lại vị trí dẫn đầu dòng chảy thời trang. Không còn gói gọn trong các món đồ thể thao cơ bản, trang phục thun qua bàn tay xử lý cấu trúc khéo léo như xếp nếp, thun dập ly hay đính kết đã trở thành "vũ khí" giúp phái đẹp thể hiện trọn vẹn nét quyến rũ lẫn cá tính hiện đại.

Đầm thun dài xếp nếp gợi cảm

Những chiếc đầm thun phom dài với kỹ thuật draping xếp nếp tinh tế là lựa chọn hàng đầu cho các buổi tiệc hoặc chuyến nghỉ dưỡng biển sang trọng. Nàng có thể chọn thiết kế đầm thun cổ yếm khoét sâu màu nâu tây với dải xếp nếp bồng bềnh dọc thân váy.

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ - Ảnh 1.

Thiết kế thắt đai đính hạt lấp lánh phối cùng đôi giày cao gót trắng mũi nhọn mang lại vẻ đẹp đài các, tôn trọn tỷ lệ cơ thể

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ - Ảnh 2.

Các thiết kế đầm gam màu trắng tinh khôi trên nền chất liệu thun rũ mềm mại cũng mang lại ấn tượng thị giác nhẹ nhàng, thanh thoát

ẢNH: @CHARMANINE.CO

 Đầm thun ôm dáng và tạo phom nữ tính

Để trở thành tâm điểm của những bữa tiệc đêm, một chiếc đầm thun dài đính hạt trai trắng trên nền vải đen tuyền là gợi ý hoàn hảo. Thiết kế tay lỡ cùng chi tiết khoét ngực đính đá lấp lánh tôn lên đường cong mềm mại mà không hề gò bó. 

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ - Ảnh 3.

Một đôi khuyên tai đính đá đi kèm sẽ hoàn thiện vẻ ngoài chu đáo cho sự kiện buổi tối, giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật

ẢNH: @CHARMANINE.CO

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ - Ảnh 4.

Nếu theo đuổi phong cách ngọt ngào, nàng không nên bỏ qua chiếc đầm thun lệch vai tông hồng pastel. Phần thân trên ôm sát xếp nếp kết hợp chân váy tầng bồng bềnh mang lại nét duyên dáng khi đi

ẢNH: @_PRINPIYA

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ - Ảnh 5.

Dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách trẻ trung và phóng khoáng, chiếc đầm thun cúp ngực dáng bodycon màu xanh mint là điểm nhấn không thể thiếu. Chi tiết dây thắt nơ trước ngực tôn lên vẻ gợi cảm tự nhiên

ẢNH: @LINHOWII

Áo thun trễ vai thanh lịch

Áo thun trễ vai bằng chất vải thun gân hoặc thun dệt kim mềm mại là món đồ linh hoạt nhất trong tủ đồ mùa này. Nàng có thể chọn áo thun trễ vai màu đỏ đô nổi bật phối cùng quần short denim cạp cao và mắt kính đen sành điệu cho buổi dạo phố năng động.

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ - Ảnh 6.

Một vài phụ kiện cá tính như kính mát, túi xách cầm tay hay sandal cao gót đều góp phần hoàn thiện vẻ ngoài tràn đầy sức sống

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ - Ảnh 7.

Với môi trường công sở hiện đại hoặc các buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu, bộ đôi áo thun trễ vai trắng sơ vin cùng chân váy bút chì dài đồng điệu sẽ mang lại nét sang trọng, tinh tế

ẢNH: @CELES_FOR_WOMEN

Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ - Ảnh 8.

Vào những ngày thư giãn tại quán cà phê, nàng có thể diện áo thun tay dài trễ vai màu xanh ngọc nhạt kết hợp cùng chân váy caro xòe dài mang hơi hướng cổ điển

ẢNH: @LINHOWII

Từ các kiểu áo trễ vai gọn gàng đến đầm maxi rũ dài, chất thun co giãn đều đáp ứng tốt về độ bền lẫn sự thoải mái. Việc đầu tư vào các thiết kế thun co giãn sẽ giúp tủ đồ của bạn thêm phong phú và dễ dàng biến hóa mỗi ngày.

 

Áo thun váy thun chất liệu thun thun co giãn phối đồ với trang phục thun

Bài viết khác

Áo măng tô giúp nàng thăng hạng phong cách ngày thu

Áo măng tô giúp nàng thăng hạng phong cách ngày thu

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái

Đi giày mũi vuông thoải mái mà vẫn nâng tầm thần thái

Đầm dự tiệc đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Đầm dự tiệc đẹp xuất sắc, ai cũng phải ngắm nhìn

Đính đá trên giày tăng nét lộng lẫy khi dạo bước

Đính đá trên giày tăng nét lộng lẫy khi dạo bước

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố

Khi váy phối hai tông màu 'phủ sóng' đường phố

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt

Gây thương nhớ với đầm sắc hồng dịu mắt

Áo cardigan tạo nét duyên dáng cho ngày se lạnh

Áo cardigan tạo nét duyên dáng cho ngày se lạnh

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng

Gam màu vàng 'gây thương nhớ' cho những ngày nắng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top