Trang phục thun co dãn "phủ sóng" gu ăn mặc giới trẻ

Trong nhịp sống hiện đại, sự tự do trong cử động và khả năng tôn dáng đã đưa chất liệu thun co giãn trở lại vị trí dẫn đầu dòng chảy thời trang. Không còn gói gọn trong các món đồ thể thao cơ bản, trang phục thun qua bàn tay xử lý cấu trúc khéo léo như xếp nếp, thun dập ly hay đính kết đã trở thành "vũ khí" giúp phái đẹp thể hiện trọn vẹn nét quyến rũ lẫn cá tính hiện đại.
Đầm thun dài xếp nếp gợi cảm
Những chiếc đầm thun phom dài với kỹ thuật draping xếp nếp tinh tế là lựa chọn hàng đầu cho các buổi tiệc hoặc chuyến nghỉ dưỡng biển sang trọng. Nàng có thể chọn thiết kế đầm thun cổ yếm khoét sâu màu nâu tây với dải xếp nếp bồng bềnh dọc thân váy.
Đầm thun ôm dáng và tạo phom nữ tính
Để trở thành tâm điểm của những bữa tiệc đêm, một chiếc đầm thun dài đính hạt trai trắng trên nền vải đen tuyền là gợi ý hoàn hảo. Thiết kế tay lỡ cùng chi tiết khoét ngực đính đá lấp lánh tôn lên đường cong mềm mại mà không hề gò bó.
Áo thun trễ vai thanh lịch
Áo thun trễ vai bằng chất vải thun gân hoặc thun dệt kim mềm mại là món đồ linh hoạt nhất trong tủ đồ mùa này. Nàng có thể chọn áo thun trễ vai màu đỏ đô nổi bật phối cùng quần short denim cạp cao và mắt kính đen sành điệu cho buổi dạo phố năng động.
Từ các kiểu áo trễ vai gọn gàng đến đầm maxi rũ dài, chất thun co giãn đều đáp ứng tốt về độ bền lẫn sự thoải mái. Việc đầu tư vào các thiết kế thun co giãn sẽ giúp tủ đồ của bạn thêm phong phú và dễ dàng biến hóa mỗi ngày.