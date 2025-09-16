  • An Giang
Thời trang 24/7

Trang phục tối giản, hiệu quả tối đa làm mới phong cách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
16/09/2025 18:00 GMT+7

Từ những lớp ren, áo khoác da lộn đến quần jeans bụi bặm, những ý tưởng theo phong cách đường phố giúp làm mới diện mạo mùa thu của bạn.

Khi lướt qua bất kỳ bộ sưu tập phong cách đường phố nào tại các tuần lễ thời trang khác nhau, thật dễ dàng để nhận ra những tín đồ với trang phục tối giản nhưng tạo ấn tượng tối đa. Và đây là cách diện đồ thu đông với 5 bộ trang phục đơn giản, cá tính truyền cảm hứng.

Áo khoác da lộn + quần jeans wax

Trang phục tối giản, hiệu quả tối đa làm mới phong cách - Ảnh 1.

Trong phong cách đường phố mùa thu 2025, áo khoác da lộn là món đồ không thể thiếu, biểu tượng của vẻ thanh lịch mới mẻ, giản dị

ẢNH: @RADIOPATRIKI

Trang phục tối giản, hiệu quả tối đa làm mới phong cách - Ảnh 2.

Fashionista Marianne Theodorsen với phong cách tối giản, sang trọng tại Tuần lễ thời trang Oslo 2025

ẢNH: @MARIANNETHEODORSEN

Với kiểu áo shacket thẳng, không dài cũng không ngắn, lấy cảm hứng từ áo sơ mi nhưng lại vừa vặn như áo khoác. Phối cùng quần jeans bạc gối với những đường cắt xẻ, vết xước và vết wax trắng, một xu hướng hiện đang được các thương hiệu Acne Studios, Balenciaga và Diesel dẫn đầu.

Váy ren mặc ngoài quần - phong cách độc đáo

Trang phục tối giản, hiệu quả tối đa làm mới phong cách - Ảnh 3.

Váy mặc ngoài quần là xu hướng của những năm 2000, đang quay trở lại sau hơn hai mươi năm

ẢNH: @WPSTHELABEL

Váy mặc ngoài quần đang hòa mình vào làn sóng hoài niệm đã từng lan tỏa khắp thời trang, nhưng với một phong cách tinh tế hơn. Váy boho dài và váy ren được mặc ngoài áo thun và quần âu, thay vì quần jeans bó, và thử nghiệm với phong cách phối đồ nhiều lớp.

Áo kẻ sọc + chân váy midi vải tuyn

Trang phục tối giản, hiệu quả tối đa làm mới phong cách - Ảnh 4.

Sự bồng bềnh và nhẹ nhàng tinh tế của chân váy vải tuyn được kết hợp với vẻ giản dị của áo len cổ thuyền kẻ sọc ngang với tay áo dài đến khuỷu tay

ẢNH: @IMAANHAMMAM

Từ Dior, Giambattista Valli đến Molly Goddard, các nhà thiết kế đã thử nghiệm chân váy vải tuyn, biến nó thành một món đồ thời trang chủ đạo. Ý tưởng đằng sau phong cách đường phố này là sự tương phản: một chi tiết thời trang, giày cao đến đầu gối, tạo thêm nét tinh tế cho phong cách preppy.

Áo khoác da + áo len nhiều lớp

Trang phục tối giản, hiệu quả tối đa làm mới phong cách - Ảnh 5.

Áo len mỏng là món đồ không thể thiếu cho thời tiết giữa mùa, vừa mát mẻ vừa đa năng

ẢNH: @THESTYLESTALKERCOM

Chiếc áo len mỏng có thể mặc như một lớp da thứ hai hoặc mặc ngoài áo sơ mi để có vẻ ngoài sang trọng, thoải mái. Bạn có thể phối áo với quần jeans ống rộng để mang hơi hướng thập niên 90, phối cùng áo khoác da oversized để tạo phong cách thành thị, hoặc kết hợp với quần tây may đo để đa dạng phong cách. 

Áo sơ mi sọc + chân váy chấm bi

Trang phục tối giản, hiệu quả tối đa làm mới phong cách - Ảnh 6.

Mẫu áo sơ mi kẻ sọc màu hồng cổ điển kết hợp chân váy họa tiết chấm bi - một xu hướng thịnh hành năm 2025

ẢNH: EVARONCON_

Việc kết hợp nhiều họa tiết khác nhau trong cùng một bộ trang phục không chỉ khả thi mà còn rất ấn tượng, như đã được chứng minh qua các sàn diễn thời trang gần đây của Valentino, Miu Miu, Isabel Marant và Ann Demeulemeester. Những nhà thiết kế đã chọn ra một số bộ trang phục đường phố đẹp nhất, với phong cách thoải mái nhưng vẫn nổi bật, sẽ mang đến nguồn cảm hứng quý giá về cách ăn mặc trong mùa thu này.

