Trang phục tông màu beige, điểm chạm của phong cách và sự nữ tính

Có thể thấy được sự gần gũi nhưng sang trọng từ tủ đồ màu beige. Sắc màu này là sự cộng hưởng của màu trắng và nâu, có thể được nhìn thấy qua tông màu nâu nhạt nhẹ, màu nude hay sắc xám ánh vàng... Những ý tưởng mặc đẹp sang xịn với màu be dưới đây phủ sóng từ phong cách công sở đến đường phố, từ các bữa tiệc đến các thảm đỏ danh giá.

Khẳng định khí chất thanh lịch với bản phối đẹp mắt từ chân váy ren hoa và áo vest cách điệu. Bản phối có sự cộng hưởng từ hai loại chất liệu khác biệt, hai sắc độ khác nhau của màu beige nhưng vẫn hòa quyện tinh tế và giàu tính thẩm mỹ ẢNH: MINT BOUTIQUE

Tôn vẻ cao sang, quyền quý với bản phối màu beige

Một trong số những gợi ý hàng đầu cho các bản phối màu beige là sự kết hợp của cặp đôi áo và chân váy. Từ những thiết kế áo sơ mi điểm họa tiết thêu ren tỉ mỉ đến áo vest cách điệu, áo crop mặc theo set đồng bộ cùng chân váy mini hay váy midi đều cho thấy những góc nhìn mới mẻ về phong cách công sở hiện đại qua vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng cực kỳ mềm mại và nữ tính. Nàng thu hút trọn sự chú ý nhờ các bản phối hài hòa có sự chuyển tiếp nhịp nhàng của tông màu trung tính kết hợp cùng màu cream, trắng, vàng cát và sắc nâu pastel.

Áo sơ mi phối vải ren thêu hoa cùng chi tiết cổ sơ mi nhỏ nhắn mặc cùng chân váy xếp tầng màu sắc. Hai tông màu cream và beige vừa làm nền cho nhau vừa cộng hưởng để đem đến cảm giác mát lành, thanh lịch và nữ tính đặc trưng ẢNH: MINT BOUTIQUE

Màu be kết hợp cùng màu nâu pastel mang đến cảm giác hài hòa, sự chỉn chu và ấm áp. Gợi ý phối đồ đồng bộ giúp các cô gái ít tốn thời gian phối đồ mà vẫn sở hữu vẻ ngoài sang chảnh, phù hợp với xu hướng thời trang ẢNH: MINT BOUTIQUE

Trong một lựa chọn khác từ váy liền, thiết kế tông màu trung tính được gợi ý phối cùng túi xách màu xanh rêu và dây lưng bản nhỏ màu nâu đất. Phom dáng lạ mắt của phần tay vai kết hợp chi tiết cổ đức mang lại hình ảnh vừa trong trẻo vừa chỉn chu cho nàng ẢNH: CALIE

Quý cô dễ dàng làm chủ phong cách mùa đông từ những gợi ý chưng diện gam màu beige. Các bản phối đa dạng về phong cách, phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều kiểu vóc dáng khác nhau để nàng liên tục làm mới diện mạo hằng ngày ẢNH: MINT BOUTIQUE

Màu vàng cát của áo jacket, màu cream của áo lót và túi xách kết hợp cùng chân váy màu beige xếp ly hoàn hảo tuyệt vời. Đây là bản phối dành cho những ai yêu thích sự chỉn chu, chuyên nghiệp, đẹp mắt, cuốn hút nhưng vẫn nhã nhặn và lịch thiệp ẢNH: CALIE

Áo ren hoa và quần công sở cạp cao là bản phối năng động cho quý cô đi làm, đi tiệc cuối năm. Thiết kế đầm ôm body tôn đường cong nổi bật với phần họa tiết dệt nổi trên bề mặt vải, kỹ thuật drapping tạo nên những nếp gấp tự nhiên, mềm mại và khéo tôn vẻ quyến rũ ẢNH: LUXY



