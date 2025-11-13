Trang phục tông màu beige, điểm chạm của phong cách và sự nữ tính

Có thể thấy được sự gần gũi nhưng sang trọng từ tủ đồ màu beige. Sắc màu này là sự cộng hưởng của màu trắng và nâu, có thể được nhìn thấy qua tông màu nâu nhạt nhẹ, màu nude hay sắc xám ánh vàng... Những ý tưởng mặc đẹp sang xịn với màu be dưới đây phủ sóng từ phong cách công sở đến đường phố, từ các bữa tiệc đến các thảm đỏ danh giá.
Tôn vẻ cao sang, quyền quý với bản phối màu beige
Một trong số những gợi ý hàng đầu cho các bản phối màu beige là sự kết hợp của cặp đôi áo và chân váy. Từ những thiết kế áo sơ mi điểm họa tiết thêu ren tỉ mỉ đến áo vest cách điệu, áo crop mặc theo set đồng bộ cùng chân váy mini hay váy midi đều cho thấy những góc nhìn mới mẻ về phong cách công sở hiện đại qua vẻ đẹp sang trọng, quý phái nhưng cực kỳ mềm mại và nữ tính. Nàng thu hút trọn sự chú ý nhờ các bản phối hài hòa có sự chuyển tiếp nhịp nhàng của tông màu trung tính kết hợp cùng màu cream, trắng, vàng cát và sắc nâu pastel.
Quý cô dễ dàng làm chủ phong cách mùa đông từ những gợi ý chưng diện gam màu beige. Các bản phối đa dạng về phong cách, phù hợp với nhiều độ tuổi, nhiều kiểu vóc dáng khác nhau để nàng liên tục làm mới diện mạo hằng ngày
ẢNH: MINT BOUTIQUE
Áo ren hoa và quần công sở cạp cao là bản phối năng động cho quý cô đi làm, đi tiệc cuối năm. Thiết kế đầm ôm body tôn đường cong nổi bật với phần họa tiết dệt nổi trên bề mặt vải, kỹ thuật drapping tạo nên những nếp gấp tự nhiên, mềm mại và khéo tôn vẻ quyến rũ
ẢNH: LUXY