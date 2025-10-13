Trang phục với bốt cực kỳ sành điệu theo phong cách thời trang đường phố

Cách phối trang phục với những đôi bốt, xu hướng chủ đạo mùa thu mang phong cách cổ điển, thoải mái và cực kỳ sành điệu của thời trang đường phố.

Bốt ôm vừa vặn với váy ngắn và tất

Đôi bốt da màu nâu đỏ tía kết hợp váy ngắn, công thức thời trang gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, mang đậm phong cách Parisian chic cho những ngày thu se lạnh ẢNH: @DAMLAKALAYCIK

Fashionista Loretope Rallta tại show diễn của Miu Miu với đôi bốt ôm cùng váy ngắn và áo khoác da lộn trong Tuần lễ thời trang Paris, tháng 10.2025 ẢNH: @LORETOPERALTA

Bộ sưu tập thu đông 2025 của Miu Miu là sự kết hợp giữa những thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển. Bốt ôm vừa vặn, có khóa cài, với phần cổ giày thanh lịch bằng da mềm mại, ôm sát, dài từ mắt cá chân đến đầu gối, không có khoảng hở giữa và có thể mặc cùng quần tất đi kèm với váy ngắn hoặc chân váy dài đến đầu gối, ngay cả khi đi tất len.

Áo khoác dáng dài kết hợp váy ngắn và bốt cao

Áo khoác họa tiết kết hợp váy ngắn và bốt cao, bộ ba quyền lực giúp phái đẹp toát lên vẻ sang trọng, tự tin và đầy khí chất trên mọi con phố mùa thu ẢNH: @NYSTYLE

Com bo này đang trở thành công thức thời trang được ưa chuộng trong mùa thu năm nay. Sự tương phản giữa độ dài của áo khoác và sự gợi cảm tinh tế của váy ngắn tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch vừa cá tính. Khi hoàn thiện cùng đôi bốt cao, bộ trang phục không chỉ giúp tôn dáng mà còn mang lại vẻ hiện đại, mạnh mẽ và đầy tự tin. Đây chính là xu hướng dành cho những cô gái muốn khẳng định phong cách sang trọng, cuốn hút nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên và phóng khoáng.

Bốt chunky phối cùng quần jeans và áo khoác dáng ngắn

Phong cách dã ngoại thanh lịch với áo khoác dáng ngắn, quần jeans và bốt da chunky có dây buộc, lựa chọn hoàn hảo cho những ngày se lạnh giữa khung cảnh thiên nhiên đầy sương mờ ẢNH: WILLIAMPOWELL

Đôi bốt chunky có khóa và dây buộc, trông đặc biệt tinh tế, được chế tác từ da nâu được xử lý khéo léo. Cổ giày đủ rộng để nhét gấu quần jeans vào. Kết hợp với áo hoodie cho một phong cách cuối tuần đầy cá tính.

Bốt da lộn màu cà phê và áo khoác trench coat đồng bộ

Yana Pries diện áo khoác trench coat dài bằng da lộn màu be ấm áp tone sur tone cùng đôi bốt cao ẢNH: @YANA PRIES

Áo khoác được thiết kế với hàng cúc cài hai hàng khuy, cổ áo bo tròn và tay áo thắt đai, tạo nên vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn vượt thời gian. Mái tóc bob bồng bềnh màu nâu nhạt điểm xuyết những lọn tóc highlight tinh tế, được tạo kiểu rẽ ngôi giữa và phần đuôi uốn cong nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt. Bên trong, cô diện váy ngắn ôm sát màu nâu sô cô la cổ lọ, clutch da đen bo tròn với chi tiết nút thắt vàng và bốt da lộn cao đến đầu gối màu be nhẹ nhàng.

Đôi bốt da lộn cao đến đầu gối với mũi nhọn toát lên vẻ thanh lịch giản dị nhưng tinh tế trong tông màu cà phê trung tính, kết hợp hoàn hảo với áo khoác trench coat đơn sắc và váy ôm màu nâu sô cô la.

Bốt cao gót, váy ngắn và áo khoác trench coat

Là khách mời tại show diễn Burberry xuân hè 2026, người mẫu kiêm diễn viên người Anh, Poppy Delevingne giữ nguyên phong cách cổ điển ẢNH: @BRETT_D_COVE

Nàng mẫu phối với áo len màu xanh ô liu, váy ngắn chữ A màu trắng cài cúc phía trước và áo khoác trench coat màu nâu sẫm. Nhưng điểm nhấn thực sự của bộ trang phục chính là đôi bốt nâu với gót vuông to bản, giúp tôn dáng mà vẫn giữ được sự cân đối.