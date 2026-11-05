Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Những nếp gấp xếp ly chính là đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và gu thẩm mỹ tinh tế của quý cô. Trang phục xếp ly mang các tông màu kẹo ngọt, hoàn hảo để nàng diện đi làm, dạo phố và dự tiệc cuối năm.
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Khám phá khả năng biến hóa phong cách tuyệt vời từ trang phục xếp ly
Bước ra khỏi những góc nhìn quen thuộc về áo, váy xếp ly, các thiết kế mùa thu này kết hợp hài hòa nhiều tính chất đặc sắc của tủ đồ hiện đại và phong cách thời trang cổ điển.
Mỗi bản phối xếp ly đều gợi mở một hướng tiếp cận mới khi đem đến diện mạo trẻ trung giàu sức hút, đặc tính ứng dụng linh hoạt và dễ dàng mặc đẹp cho mọi dáng người.
Áo và chân váy dệt kim xếp ly, áo lụa satin gấp nếp tạo độ dún phồng cho phần vai cổ... là những ý tưởng để nàng dễ hình dung ra sự đa dạng và thú vị của các nếp gấp. Cả bản phối tone sur tone hay áo lụa và quần công sở trắng, nàng đều có thể ứng dụng cho phong cách công sở và dạo phố ngay hôm nay
ẢNH: ELISE
Đầm maxi từ vải tafta đính hoa nổi gam màu champagne rạng rỡ có thể được phối cùng guốc cao gót để dự tiệc hay tham gia các thảm đỏ sự kiện; áo phông trắng và chân váy xếp nếp dáng dài dành cho cô nàng yêu thích phong cách tối giản, sự thoải mái và phong cách song hành trong cùng một bản phối