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Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/11/2026 08:00 GMT+7

Những nếp gấp xếp ly chính là đại diện cho vẻ đẹp nữ tính và gu thẩm mỹ tinh tế của quý cô. Trang phục xếp ly mang các tông màu kẹo ngọt, hoàn hảo để nàng diện đi làm, dạo phố và dự tiệc cuối năm.

Khám phá khả năng biến hóa phong cách tuyệt vời từ trang phục xếp ly

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 1.

Thiết kế đầm dài kết hợp hoàn hảo hai phần cấu trúc rõ nét - phần thân trên đứng phom tạo sự thanh lịch và chuyên nghiệp, phần chân váy xếp nếp nhẹ nhàng chuyển động theo những bước chân. Tất cả tạo nên vẻ ngoài hoàn mỹ, giúp nàng thu hút mọi ánh mắt ngắm nhìn

ẢNH: RANDOMLIST

Bước ra khỏi những góc nhìn quen thuộc về áo, váy xếp ly, các thiết kế mùa thu này kết hợp hài hòa nhiều tính chất đặc sắc của tủ đồ hiện đại và phong cách thời trang cổ điển. 

Mỗi bản phối xếp ly đều gợi mở một hướng tiếp cận mới khi đem đến diện mạo trẻ trung giàu sức hút, đặc tính ứng dụng linh hoạt và dễ dàng mặc đẹp cho mọi dáng người.

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 2.

Từ các thiết kế công sở đến dạo phố, trang phục dự tiệc đều có những đại diện xuất sắc phản ánh kỹ thuật xếp ly cổ điển. Đầm tiệc màu be dịu dàng hút mắt bằng những nếp vải rủ mềm định hình vóc dáng, cấu trúc hình học được mềm hóa chính bằng những nếp vải gấp nếp tỉ mỉ đẹp tinh tế

ẢNH: THE REFINED

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 3.

Phong cách công sở thường ngày được làm mới qua gam màu xanh tươi sáng từ cặp đôi áo tay hến và chân váy xếp ly. Bảng màu đặc sắc, cấu trúc phom dáng tối giản và chất vải nhẹ mát cộng hưởng để làm nên sự thoải mái, phóng khoáng và chỉn chu cho nàng

ẢNH: C'CHIC

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 4.

Các set đồ đồng bộ luôn là "miền đất hứa" để các đường gấp nếp được vận dụng một cách sáng tạo. Dù là kỹ thuật xếp ly hay pintuck (kỹ thuật bấu gân), các nếp gấp nhiều kích cỡ đều tạo nên sự khác biệt cho bề mặt chất liệu, mở rộng biên độ sáng tạo và tạo hiệu ứng thị giác đặc sắc cho trang phục

ẢNH: SIXDO

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 5.
Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 6.

Áo và chân váy dệt kim xếp ly, áo lụa satin gấp nếp tạo độ dún phồng cho phần vai cổ... là những ý tưởng để nàng dễ hình dung ra sự đa dạng và thú vị của các nếp gấp. Cả bản phối tone sur tone hay áo lụa và quần công sở trắng, nàng đều có thể ứng dụng cho phong cách công sở và dạo phố ngay hôm nay

ẢNH: ELISE

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 7.

Các nếp gấp hoặc đường gân nhỏ li ti, mảnh như sợi chỉ tạo bề mặt kiến trúc nhẹ cho các món đồ thời trang. Chân váy xòe tập trung các đường gân nổi ở phần hông eo không chỉ bắt sáng, thu hút sự chú ý mà còn tạo điểm nhấn tinh tế cho bản phối và hình ảnh tổng thể của nàng

ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 8.
Trang phục xếp ly đẹp xuất sắc, thu hút mọi ánh nhìn- Ảnh 9.

Đầm maxi từ vải tafta đính hoa nổi gam màu champagne rạng rỡ có thể được phối cùng guốc cao gót để dự tiệc hay tham gia các thảm đỏ sự kiện; áo phông trắng và chân váy xếp nếp dáng dài dành cho cô nàng yêu thích phong cách tối giản, sự thoải mái và phong cách song hành trong cùng một bản phối

ẢNH: RANDOMLIST, C'CHIC


Xếp ly trang phục xếp ly váy xếp ly chân váy xếp ly

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