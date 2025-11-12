  • An Giang
Thời trang 24/7

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
12/11/2025 16:00 GMT+7

Đầu đông, khi những luồng không khí lạnh tràn về cũng là lúc nàng chính thức quay trở lại với tủ đồ mùa lạnh kinh điển. Áo khoác dáng ngắn từ vải tweed, áo blazer dạ, áo gió kaki và jacket da lộn trở thành những món đồ không thể thiếu cho mọi bản phối.

Diện áo khoác dáng ngắn là cách trẻ hóa phong cách một cách dễ dàng và thuận tiện nhất trong mùa đông. Với mỗi bản phối, nàng có thể thử nghiệm phối với nhiều mẫu áo khoác mùa lạnh khác nhau - từ áo dạ đến kaki, áo chần bông đến tweed jacket... để tìm ra "điểm chạm" về phong cách và sự phù hợp hoàn hảo.

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 1.

Sự hòa quyện của cổ điển và hiện đại từ bản phối áo tweed ngắn tay phối set đồ lụa tông màu vàng pastel đưa nàng bước lên tầm cao mới của phong cách

ẢNH: MOCEVA

Áo khoác dáng ngắn và váy dài

Bất kể là nàng muốn tận dụng mặc tiếp các mẫu váy hoa mùa thu, đầm slip dress từ lụa satin hay các mẫu váy dệt kim, váy công sở... cho mùa đông này thì việc kết hợp cùng áo khoác ngắn sẽ không bao giờ sai.

Áo khoác vải tweed, áo dạ ép vừa có thể kết hợp cùng váy và chân váy dáng dài, vừa có thể là ý tưởng kết hợp hoàn hảo với quần ống rộng, quần denim cạp cao. Ở mỗi bản phối này, ngoài màu sắc, hãy chú ý đến sự tương phản của chất liệu - chúng mang đến sự cộng hưởng và cho thấy chiều sâu trong tư duy mặc đẹp mùa lạnh của quý cô.

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 2.

Blazer da lộn màu nâu thời thượng, hoàn hảo để phối cùng sắc trắng và đen. Cách mặc "trên đông dưới hè" với một phần cơ thể không được che chắn thường được các fashionista nổi tiếng yêu thích. Bản phối này thường được diện trong những ngày nắng ấm hoặc luôn có sẵn áo khoác măng tô dự phòng cho tình huống thời tiết chuyển lạnh sâu

ẢNH: PIA JAUNCEY

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 3.

Blazer ngắn phối váy lụa satin trên bảng màu cam và vàng cát hòa hợp mãn nhãn. Bản phối này là gợi ý cho những quý cô muốn tận dụng tối đa tủ đồ hè thu vốn đầy ắp những chiếc slip dress, váy hoa, đầm suông hai dây...

ẢNH: WALENTI

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 4.

Áo khoác dạ ép phối áo len dệt kim và quần denim trắng là cách mặc chuẩn mực của phong cách mùa đông. Sự kết hợp thông minh không chỉ mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu mà còn khéo bộc lộ gu thời trang cao cấp của nàng

ẢNH: TOMMYHILFIGER

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 5.
Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 6.

Áo cardigan, áo tweed dáng crop phối linh hoạt với quần ống rộng và chân váy trong các bản phối ngẫu hứng cho nàng đi làm văn phòng, dạo phố hoặc diện trong những buổi hẹn cuối tuần nhiều tâm sự

ẢNH: CALIE

Những gam màu timeless của áo khoác

Khi nói đến những gam màu vượt thời gian (timeless), không thể không nhắc đến áo khoác da PU màu nâu, áo kaki màu xanh đen và màu ghi xám, áo dạ màu nâu cam, tweed jacket màu đen và trắng... Tuy nhiên chất liệu len dệt kim mềm mại cũng có thể được thêm vào tủ đồ áo khoác mùa lạnh với sắc trắng cream tinh khôi, màu xanh dương trầm mặc sâu sắc, gam màu đỏ nổi bật và đừng quên sắc xanh chàm của vải denim trên các thiết kế áo khoác jean.

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 7.
Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 8.

Áo khoác da PU, áo vải dù hay kaki cực ngầu để diện cùng quần jeans xanh, chân váy xòe và giày bốt mùa đông

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 9.
Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn - Ảnh 10.

Áo khoác denim, áo phao, áo chần bông diện với quần shorts và legging, bổ sung thêm lớp lót mềm ấm bằng vải dệt kim, thun cotton của áo cổ tròn, tất dài và những phụ kiện sang chảnh như túi xách hay mắt kính

ẢNH: ROUTINE


