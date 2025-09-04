  • An Giang
Thời trang 24/7

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll

Kim Ngọc
Kim Ngọc
04/09/2025 14:00 GMT+7

Làm mới bản thân, làm mới hình ảnh hằng ngày không quá khó khi tủ đồ của nàng đầy ắp những lựa chọn váy chữ A, váy babydoll cổ sơ mi vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Váy chữ A, váy babydoll là những thiết kế váy liền cực kỳ tiện dụng, đa năng và có khả năng "hack tuổi" kỳ diệu. Quý cô có thể trở nên trẻ trung nổi bật ngay khi mặc vào những thiết kế được gợi ý dưới đây - chúng kết hợp hoàn hảo các yếu tố phom dáng, màu sắc và chất liệu.

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll- Ảnh 1.

Đầm chữ A tông màu xanh đậm thanh lịch với điểm nhấn là phần cổ sen màu trắng. Vẻ đẹp tinh giản nhưng đầy nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn chỉn chu hoàn hảo giúp thiết kế được tăng thêm khả năng ứng dụng cho nhiều không gian

ẢNH: GUMAC

Tận hưởng thanh xuân tươi trẻ với váy chữ A, váy babydoll

Không cần sở hữu tủ đồ hàng trăm món để có được phong cách nổi bật, ấn tượng cho ngày thường nhật. Quý cô chỉ cần lựa chọn đúng những phom dáng cổ điển đã được chứng minh khả năng tôn dáng, tôn da và thêm vào chút tinh tế cá nhân mỗi khi lên đồ xuống phố.

Váy chữ A được xem là thiết kế giúp tôn dáng hoàn hảo nhất nhờ vào cấu trúc tối giản nhưng khéo léo, vừa ôm eo vừa xòe nhẹ nhàng với độ rủ mềm theo vóc dáng. Bên cạnh đó, các chi tiết mới được đưa vào có hiệu quả đáng kể trong việc làm mới hình ảnh người mặc - phối cổ sen, cổ nhọn khác màu nền của trang phục giúp gương mặt bừng sáng và tôn da.

Đầm babydoll vẫn giữ nguyên ấn tượng trong trẻo, ngọt ngào và nữ tính với dáng hạ eo dễ dàng giấu nhược điểm vòng 2. Bên cạnh đó, thiết kế babydoll dành cho cô nàng hiện đại còn được chăm chút thêm bằng những nếp sóng ly, cổ áo sơ mi lịch thiệp và chỉn chu làm tăng thêm tính thuyết phục.

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll- Ảnh 2.

Bản phối kết hợp hai gam màu trắng đen cổ điển trở nên thời trang và đậm tính xu hướng hơn khi kết hợp hình dáng cổ nhọn và dây hoa vải buộc eo. Đầm liền dáng chữ A chính là cấu trúc trang phục đa nhiệm bậc nhất tủ đồ

ẢNH: GUMAC

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll- Ảnh 3.

Quý cô giữ vững nét đẹp trẻ trung, ngọt ngào khi diện các thiết kế babydoll dù là áo kiểu hay váy liền thân. Thiết kế có điểm nhấn ở phần cổ sen bo tròn, xếp ly và đường viền ren cắt laser ấn tượng

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll- Ảnh 4.

Lựa chọn váy sơ mi in họa tiết dáng chữ A cho nàng sẵn sàng đi học, đi làm mỗi ngày. Nét riêng của trang phục nằm ở chi tiết xếp ly chân váy đi cùng các đường viền tone sur tone với họa tiết in trên vải lụa satin

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll- Ảnh 5.

Váy chữ A dáng dài phối áo khoác lửng họa tiết hoa trắng nền đen vải lưới mang đến hình ảnh ấn tượng, nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll- Ảnh 6.

Những lớp vải xếp tầng điệu đà luôn có sức cuốn hút, đặc biệt khi chúng cùng nhau góp phần tạo nên hình ảnh nữ tính, dịu dàng đầy duyên dáng cho quý cô trong mùa thu này

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll- Ảnh 7.

Từ những buổi dạo phố, hẹn hò cà phê đến tụ họp cuối tuần... thiết kế tông hồng - trắng này đều có thể là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: LEAPAE STUDIO

Trẻ ra đến chục tuổi khi nàng chọn váy chữ A, váy babydoll- Ảnh 8.

Đầm A xoắn eo nhẹ nhàng tôn nét tối giản, thanh lịch nhưng vẫn có sức hút riêng cho nàng văn phòng, cho quý cô dạo phố mùa thu

ẢNH: GUMAC

