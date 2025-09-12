Trench coat, chiếc áo măng tô nhẹ nhàng, sang trọng không thể thiếu mùa cuối năm

Áo trench coat (áo măng tô) được biết đến là chiếc áo khoác cổ điển, sang trọng và là một trong số những đại diện tiêu biểu nhất cho phong cách sang chảnh, quý phái trong mùa lạnh.

Áo măng tô bằng vải dạ mỏng phối áo len dệt kim, quần jeans xanh và giày bốt đế thấp, túi tote, khăn lụa giúp tạo kiểu cho phần cổ áo trở nên ấn tượng và có điểm nhấn riêng ẢNH: MELODIE BANFIELD

Áo măng tô giúp nâng tầm phong cách thời trang

Không quá khó để tín đồ thời trang nhận ra mùa áo măng tô đã về. Trên đường phố, trong các cửa hàng trưng bày, các thảm đỏ và sự kiện lớn... thấp thoáng những quý cô diện trench coat mỏng nhẹ từ vải kaki, vải dạ mỏng... Thiết kế cổ điển này xuất hiện dày đặc trên bản phối của nhiều fashionista tham dự các tuần lễ thời trang gần đây và bắt đầu được nhiều nhà mốt ưu ái giới thiệu.

Áo măng tô có thể giữ nhiều vai trò khác nhau - từ áo khoác đi đường, lớp ngoài cùng cho bản phối layer hoặc sử dụng như một chiếc váy dài đầy cá tính. Thiết kế này có sự đa dạng về chất liệu, màu sắc cũng như khả năng giữ ấm, cản gió... Ở tiết trời đầu mùa thu, các thiết kế nhẹ nhàng sẽ được mặc nhiều hơn. Trench coat từ vải dạ tweed, dạ ép, vải dù... sẽ trở thành kiểu áo chủ đạo cho những tháng cuối năm.

Ngoài phom áo rộng, vạt dài chạm bắp chân thì áo măng tô còn có những chi tiết đặc trưng dễ nhận ra - chúng nằm ở phần cổ áo, tay, hàng cúc hay thiết kế dây đai quanh eo ẢNH: MELODIE BANFIELD

Trench coat là một "người bạn tốt" để nàng có thể diện được những bộ trang phục ngắn trong mùa lạnh. Slip dress, váy lụa satin, quần shorts và các mẫu chân váy siêu ngắn đều có thể trở thành lựa chọn mặc đẹp trong mùa thu đông khi phối thêm giày bốt và áo trench coat ẢNH: JULIA COROT

Sắc xanh quân đội của áo khoác được nữ fashionista khéo léo kết hợp cùng xanh denim sáng màu, trắng, nâu camel và đỏ cherry ẢNH: POLLY SAYER

Áo khoác dáng dài từ vải da lộn đứng đầu bảng danh sách áo trench coat sang chảnh và quý phái. Thiết kế vừa có thể giữ nhiệt tốt vừa bền bỉ với thời gian và hầu như chưa bao giờ trở nên lỗi mốt ẢNH: POLLY SAYER

Chất vải dạ/vải dạ ép kết hợp gam màu vàng mù tạt mang đến không gian bừng sáng, rạng rỡ và ấm áp hơn trong tiết trời xám xịt của những ngày u ám ẢNH: YOYOCAO

Phong cách sexy cổ điển và cá tính của tín đồ thời trang khi diện cặp đôi áo măng tô xanh lá và ủng cao su đen. Thiết kế dáng dài được khéo léo thắt eo tạo nên đường cong và trở thành điểm nhấn hút mắt cho cả bản phối ẢNH: YOYOCAO

Tăng thêm vẻ ngoài sang chảnh, sành điệu và dẫn dắt xu hướng khi phối thêm trench coat cho các bản phối mùa thu. Sắc trắng kem (cream) và trắng ngà, sọc kẻ xám và nâu đậm kết hợp hài hòa với phần lót sọc kẻ cổ điển của áo khoác ẢNH: YOYOCAO