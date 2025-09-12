  • An Giang
Thời trang 24/7

Trench coat, chiếc áo măng tô nhẹ nhàng, sang trọng không thể thiếu mùa cuối năm

Kim Ngọc
Kim Ngọc
12/09/2025 18:00 GMT+7

Chuẩn bị bước vào mùa lạnh cuối năm, nàng đã có cho mình chiếc áo trench coat sang trọng, nhẹ nhàng mà thời thượng? Tuy không phải là món đồ có thể diện hằng ngày nhưng từ lâu, áo măng tô đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của tủ đồ mùa lạnh cuối năm.

Áo trench coat (áo măng tô) được biết đến là chiếc áo khoác cổ điển, sang trọng và là một trong số những đại diện tiêu biểu nhất cho phong cách sang chảnh, quý phái trong mùa lạnh.

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 1.

Áo măng tô bằng vải dạ mỏng phối áo len dệt kim, quần jeans xanh và giày bốt đế thấp, túi tote, khăn lụa giúp tạo kiểu cho phần cổ áo trở nên ấn tượng và có điểm nhấn riêng

ẢNH: MELODIE BANFIELD

Áo măng tô giúp nâng tầm phong cách thời trang

Không quá khó để tín đồ thời trang nhận ra mùa áo măng tô đã về. Trên đường phố, trong các cửa hàng trưng bày, các thảm đỏ và sự kiện lớn... thấp thoáng những quý cô diện trench coat mỏng nhẹ từ vải kaki, vải dạ mỏng... Thiết kế cổ điển này xuất hiện dày đặc trên bản phối của nhiều fashionista tham dự các tuần lễ thời trang gần đây và bắt đầu được nhiều nhà mốt ưu ái giới thiệu.

Áo măng tô có thể giữ nhiều vai trò khác nhau - từ áo khoác đi đường, lớp ngoài cùng cho bản phối layer hoặc sử dụng như một chiếc váy dài đầy cá tính. Thiết kế này có sự đa dạng về chất liệu, màu sắc cũng như khả năng giữ ấm, cản gió... Ở tiết trời đầu mùa thu, các thiết kế nhẹ nhàng sẽ được mặc nhiều hơn. Trench coat từ vải dạ tweed, dạ ép, vải dù... sẽ trở thành kiểu áo chủ đạo cho những tháng cuối năm. 

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 2.

Ngoài phom áo rộng, vạt dài chạm bắp chân thì áo măng tô còn có những chi tiết đặc trưng dễ nhận ra - chúng nằm ở phần cổ áo, tay, hàng cúc hay thiết kế dây đai quanh eo

ẢNH: MELODIE BANFIELD

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 3.

Trench coat là một "người bạn tốt" để nàng có thể diện được những bộ trang phục ngắn trong mùa lạnh. Slip dress, váy lụa satin, quần shorts và các mẫu chân váy siêu ngắn đều có thể trở thành lựa chọn mặc đẹp trong mùa thu đông khi phối thêm giày bốt và áo trench coat

ẢNH: JULIA COROT

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 4.

Sắc xanh quân đội của áo khoác được nữ fashionista khéo léo kết hợp cùng xanh denim sáng màu, trắng, nâu camel và đỏ cherry

ẢNH: POLLY SAYER

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 5.

Áo khoác dáng dài từ vải da lộn đứng đầu bảng danh sách áo trench coat sang chảnh và quý phái. Thiết kế vừa có thể giữ nhiệt tốt vừa bền bỉ với thời gian và hầu như chưa bao giờ trở nên lỗi mốt

ẢNH: POLLY SAYER

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 6.

Chất vải dạ/vải dạ ép kết hợp gam màu vàng mù tạt mang đến không gian bừng sáng, rạng rỡ và ấm áp hơn trong tiết trời xám xịt của những ngày u ám

ẢNH: YOYOCAO

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 7.

Phong cách sexy cổ điển và cá tính của tín đồ thời trang khi diện cặp đôi áo măng tô xanh lá và ủng cao su đen. Thiết kế dáng dài được khéo léo thắt eo tạo nên đường cong và trở thành điểm nhấn hút mắt cho cả bản phối

ẢNH: YOYOCAO

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 8.

Tăng thêm vẻ ngoài sang chảnh, sành điệu và dẫn dắt xu hướng khi phối thêm trench coat cho các bản phối mùa thu. Sắc trắng kem (cream) và trắng ngà, sọc kẻ xám và nâu đậm kết hợp hài hòa với phần lót sọc kẻ cổ điển của áo khoác

ẢNH: YOYOCAO

Áo măng tô - trend coat vào mùa - Ảnh 9.

Phối ba chiếc thắt lưng khi diện áo măng tô chính là cách mới để tạo nên khác biệt, sự thu hút và chú ý vào vòng eo của quý cô. Giày bốt cổ thấp, mũ, mắt kính và túi đeo vai sẽ giúp hoàn thiện bản phối xuống phố cho quý cô trong một ngày nắng đẹp!

ẢNH: JEANETTE

