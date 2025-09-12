Trench coat, chiếc áo măng tô nhẹ nhàng, sang trọng không thể thiếu mùa cuối năm

Chuẩn bị bước vào mùa lạnh cuối năm, nàng đã có cho mình chiếc áo trench coat sang trọng, nhẹ nhàng mà thời thượng? Tuy không phải là món đồ có thể diện hằng ngày nhưng từ lâu, áo măng tô đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu của tủ đồ mùa lạnh cuối năm.
Không quá khó để tín đồ thời trang nhận ra mùa áo măng tô đã về. Trên đường phố, trong các cửa hàng trưng bày, các thảm đỏ và sự kiện lớn... thấp thoáng những quý cô diện trench coat mỏng nhẹ từ vải kaki, vải dạ mỏng... Thiết kế cổ điển này xuất hiện dày đặc trên bản phối của nhiều fashionista tham dự các tuần lễ thời trang gần đây và bắt đầu được nhiều nhà mốt ưu ái giới thiệu.
Áo măng tô có thể giữ nhiều vai trò khác nhau - từ áo khoác đi đường, lớp ngoài cùng cho bản phối layer hoặc sử dụng như một chiếc váy dài đầy cá tính. Thiết kế này có sự đa dạng về chất liệu, màu sắc cũng như khả năng giữ ấm, cản gió... Ở tiết trời đầu mùa thu, các thiết kế nhẹ nhàng sẽ được mặc nhiều hơn. Trench coat từ vải dạ tweed, dạ ép, vải dù... sẽ trở thành kiểu áo chủ đạo cho những tháng cuối năm.