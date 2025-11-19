  • An Giang
Thời trang 24/7

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/11/2025 20:00 GMT+7

Trang phục linen vốn không quá nổi bật, cuốn hút nhưng vẫn dễ được nhận ra bởi vẻ ngoài mộc mạc đặc trưng. Áo, váy linen có mặt trong tủ đồ của các cô gái yêu thích trang phục làm từ chất liệu tự nhiên, những người dành tình yêu cho những thiết kế mang vẻ đẹp giản dị nhưng bền bỉ khi có thể mang đến cảm giác mát mẻ trong mùa hè và ấm áp trong mùa đông.

Tủ đồ linen mùa này đầy ắp cảm giác quen thuộc nhưng tươi mới, có sự rộn rã và có cả nét trầm tĩnh, dịu dàng và nữ tính. Váy linen dáng suông, đầm midi, set áo kiểu và chân váy chữ A, set đồng bộ linen, váy in họa tiết hoa cỏ... là những thiết kế tiêu biểu làm nên tủ đồ linen đa sắc.

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 1.

Vừa thoải mái, nữ tính vừa cuốn hút và nổi bật với gam màu đỏ tía của đầm suông linen. Thiết kế có chi tiết điểm nhấn là phần gấp nếp xếp ly trước ngực, độ rũ mềm của trang phục tạo nên những chuyển động uyển chuyển và nhịp nhàng

ẢNH: TOUCH DRESS

Chạm khẽ vào phong cách đồng quê với áo, váy linen

Khác với những bộ trang phục cầu kỳ mang hơi thở đồng quê cổ điển, trang phục linen giúp nàng chạm khẽ vào những nhịp đập của phong cách đồng quê qua nét mộc mạc riêng biệt từ kết cấu của chất liệu, những tông màu đặc trưng đến các phom dáng timeless làm nên dấu ấn của thời trang linen.

Dành cho các buổi đi học đi làm, đầm midi linen là lựa chọn hoàn hảo và tiện lợi, phù hợp với nhiều dáng người và dễ kết hợp thêm nhiều lớp trang phục khác như gile, áo vest hay blazer, áo khoác thể thao... Trong khi đó, các buổi tiệc trà chiều, các cuộc hẹn cuối tuần được gợi mở bằng đầm suông hai dây, set chân váy maxi xẻ hông và áo cổ vuông nhún in họa tiết...

Gợi ý cho phong cách street wear thoải mái mà vẫn cá tính và mang nét riêng chính là các bản phối kết hợp chân váy chữ A và áo kiểu linen, các set áo hai dây và quần ống rộng hoặc chân váy in hoa, áo khoác thể thao và giày bốt cá tính.

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 2.

Chân váy linen in hoa cỏ kết hợp với trang phục da lộn/da PU tạo nên sự tương phản thú vị của cá tính và nữ tính, mềm mại và đứng dáng; thô nhám, xốp mềm với bóng mượt và dẻo dai

ẢNH: CARAMEL MONSTER STUDIO

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 3.

Hòa mình vào phong cách đồng quê với những ý tưởng diện áo váy linen theo cách đầy phóng khoáng, tự do và sáng tạo. Cặp đôi chân váy maxi, áo cổ vuông nhún in hoa và bốt dài làm nên vẻ ngoài sành điệu đầy cá tính

ẢNH: CARAMEL MONSTER STUDIO

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 4.

Các họa tiết của váy linen có điểm chung là mang đến cảm giác gần gũi, thân quen và mộc mạc. Chúng góp phần không nhỏ trong việc tạo nên thần thái tự nhiên, dịu dàng mang nét riêng của cô nàng yêu linen

ẢNH: CARAMEL MONSTER STUDIO

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 5.
Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 6.

Với các thiết kế đầm midi, tính linh hoạt được đặt lên cao nhất qua bảng màu đơn sắc dễ kết hợp, qua phom dáng cổ điển thông dụng giấu nhược điểm tốt kết hợp với chất liệu tự nhiên - vừa thoáng khí vừa mát nhẹ và thông thoáng

ẢNH: TOUCH DRESS

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 7.

Áo sơ mi linen và quần suông mang lại sự thoải mái và phong cách một cách dễ dàng. Những gam màu tươi sáng như màu trắng, màu muối tiêu, tím hồng, hồng ruốc, xanh pastel... cực kỳ tôn da, tôn dáng

ẢNH: TOUCH DRESS

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 8.

Đổi gió với gợi ý set đồng bộ từ linen với sự kết hợp của áo hai dây và quần suông ống rộng. Gam màu muối tiêu, vàng pastel, hồng ruốc... gợi cảm giác thanh lịch và tự nhiên

ẢNH: TOUCH DRESS

Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 9.
Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen- Ảnh 10.

Cặp đôi áo kiểu và chân váy linen có thể mặc đi làm mỗi ngày, dạo phố, đi chơi cuối tuần, đi học hay đi hẹn hò cũng đều phù hợp. Vẻ đẹp nữ tính hiện đại song hành cùng sự thư thái, dễ chịu từ chất vải linen chính là cách để mỗi cô gái trở về với nét đẹp thuần khiết tự nhiên

ẢNH: TOUCH DRESS


