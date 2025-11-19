Trở về với vẻ đẹp tự nhiên cùng áo, váy linen

Tủ đồ linen mùa này đầy ắp cảm giác quen thuộc nhưng tươi mới, có sự rộn rã và có cả nét trầm tĩnh, dịu dàng và nữ tính. Váy linen dáng suông, đầm midi, set áo kiểu và chân váy chữ A, set đồng bộ linen, váy in họa tiết hoa cỏ... là những thiết kế tiêu biểu làm nên tủ đồ linen đa sắc.
Chạm khẽ vào phong cách đồng quê với áo, váy linen
Khác với những bộ trang phục cầu kỳ mang hơi thở đồng quê cổ điển, trang phục linen giúp nàng chạm khẽ vào những nhịp đập của phong cách đồng quê qua nét mộc mạc riêng biệt từ kết cấu của chất liệu, những tông màu đặc trưng đến các phom dáng timeless làm nên dấu ấn của thời trang linen.
Dành cho các buổi đi học đi làm, đầm midi linen là lựa chọn hoàn hảo và tiện lợi, phù hợp với nhiều dáng người và dễ kết hợp thêm nhiều lớp trang phục khác như gile, áo vest hay blazer, áo khoác thể thao... Trong khi đó, các buổi tiệc trà chiều, các cuộc hẹn cuối tuần được gợi mở bằng đầm suông hai dây, set chân váy maxi xẻ hông và áo cổ vuông nhún in họa tiết...
Gợi ý cho phong cách street wear thoải mái mà vẫn cá tính và mang nét riêng chính là các bản phối kết hợp chân váy chữ A và áo kiểu linen, các set áo hai dây và quần ống rộng hoặc chân váy in hoa, áo khoác thể thao và giày bốt cá tính.
Với các thiết kế đầm midi, tính linh hoạt được đặt lên cao nhất qua bảng màu đơn sắc dễ kết hợp, qua phom dáng cổ điển thông dụng giấu nhược điểm tốt kết hợp với chất liệu tự nhiên - vừa thoáng khí vừa mát nhẹ và thông thoáng
ẢNH: TOUCH DRESS
Cặp đôi áo kiểu và chân váy linen có thể mặc đi làm mỗi ngày, dạo phố, đi chơi cuối tuần, đi học hay đi hẹn hò cũng đều phù hợp. Vẻ đẹp nữ tính hiện đại song hành cùng sự thư thái, dễ chịu từ chất vải linen chính là cách để mỗi cô gái trở về với nét đẹp thuần khiết tự nhiên
ẢNH: TOUCH DRESS