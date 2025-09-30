Từ da lộn đến vải nhăn cùng sắc hồng, cuộc 'nổi loạn' của thời trang

Mang nguồn năng lượng giao thoa giữa sức sống đô thị và mặt trời, bộ sưu tập (BST) đã kiến tạo nên một không gian thời trang kỳ ảo, nơi mỗi cá thể được tự do thể hiện bản sắc với những món đồ đa năng.

Sự bất đối xứng đầy phá cách của thời trang

Những chiếc áo sơ mi, áo blouse và đầm với chất liệu vải nhăn mang đến cảm giác cổ điển, song hành là các thiết kế đầm lấy cảm hứng từ bodysuit được phối lớp ngẫu hứng với quần culottes phom rộng để tạo nên sự bất đối xứng đầy phá cách ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

Tỷ lệ bất đối xứng giữa lớp ngoài, lớp trong cùng cách phối phụ kiện khác biệt làm bật lên tinh thần hiện đại, phóng khoáng ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

Onitsuka Tiger đã chính thức ra mắt BST xuân hè 2026 trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

"Ngọc nữ" Thái Lan, Baifern Pimchanok với trang phục mới nhất của BST tại Tuần lễ thời trang Milan vừa diễn ra ẢNH: @BAIFERNBAH

Bên cạnh sự đa dạng về phom dáng, BST còn là một cuộc đối thoại thú vị về chất liệu. Chất liệu da khẳng định dấu ấn mạnh mẽ qua các thiết kế áo khoác biker phom rộng và chân váy mini với chi tiết khóa kéo đặc trưng. Chất liệu da lộn mang đến một nét chấm phá mềm mại hơn qua những mẫu áo khoác Varsity, phối cùng chân váy dài ngang gối được xếp ly bất đối xứng. Những mẫu áo nỉ phom rộng hai mặt làm từ neoprene và nylon in họa tiết cùng áo hoodie và áo khoác chần bông, tất cả bừng sáng trên bảng màu hồng của thập niên 80, khép lại bản giao hưởng đầy màu sắc.

ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

Di sản thể thao, một mã gen cốt lõi của thương hiệu tiếp tục được tái định nghĩa qua bộ Tracksuit đặc trưng của thương hiệu.Thiết kế quần thể thao phom dáng ôm lấy cảm hứng từ dự án Paw Project ra mắt năm 1974 được nâng tầm khi phối cùng áo mang hơi hướng nội y (lingerie-like), kết hợp cùng áo khoác nam tính và giày cao gót. Cùng tinh thần đó, áo khoác thể thao được phối lớp bên ngoài áo khoác dáng dài và áo khoác dã chiến có phom ôm, biến một bộ trang phục quen thuộc thành một tuyên ngôn về sự tinh tế và sang trọng.

Chất liệu vải đứng phom được ứng dụng linh hoạt: từ những chiếc áo Parka kết hợp cùng ba lỗ dệt kim sọc và quần shorts, cho đến áo khoác Trucker dáng lửng với đường cắt sắc sảo và phần eo nhún bèo ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

Ở mảng phụ kiện, bộ sưu tập giới thiệu mẫu Tiger Tote, được làm từ vải canvas và in họa tiết graffiti hoặc hoa ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

Ngoài ra, một dòng mắt kính mới cũng có màn ra mắt chính thức, nổi bật với gọng kính kim loại có phom dáng điêu khắc và những mẫu kính mát phom lớn tái hiện tinh thần của phong cách thập niên 60.

Bên cạnh đó là mẫu túi Karate hình chữ nhật, được chế tác từ da mềm, có hai phiên bản: da trơn và đinh tán ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

BST lần này còn đánh dấu một bước tiến mới khi ra mắt dòng áo khoác may đo (tailored jacket) ẢNH: @ONITSUKATIGEROFFICIAL

Trong phân khúc trang phục nam, chúng được kết hợp cùng quần shorts chạy bộ mang phong cách cổ điển, tạo nên một điểm nhấn phá cách cho tổng thể. Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu áo khoác (loại một hàng khuy và hai hàng khuy), quần ống rộng với đường cắt lấy cảm hứng từ quần 5 túi và áo gile, tạo nên một sự pha trộn sống động thể hiện trọn vẹn tinh thần táo bạo.