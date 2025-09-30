Từ da lộn đến vải nhăn cùng sắc hồng, cuộc 'nổi loạn' của thời trang

Mang nguồn năng lượng giao thoa giữa sức sống đô thị và mặt trời, bộ sưu tập (BST) đã kiến tạo nên một không gian thời trang kỳ ảo, nơi mỗi cá thể được tự do thể hiện bản sắc với những món đồ đa năng.
Sự bất đối xứng đầy phá cách của thời trang
Bên cạnh sự đa dạng về phom dáng, BST còn là một cuộc đối thoại thú vị về chất liệu. Chất liệu da khẳng định dấu ấn mạnh mẽ qua các thiết kế áo khoác biker phom rộng và chân váy mini với chi tiết khóa kéo đặc trưng. Chất liệu da lộn mang đến một nét chấm phá mềm mại hơn qua những mẫu áo khoác Varsity, phối cùng chân váy dài ngang gối được xếp ly bất đối xứng. Những mẫu áo nỉ phom rộng hai mặt làm từ neoprene và nylon in họa tiết cùng áo hoodie và áo khoác chần bông, tất cả bừng sáng trên bảng màu hồng của thập niên 80, khép lại bản giao hưởng đầy màu sắc.
Di sản thể thao, một mã gen cốt lõi của thương hiệu tiếp tục được tái định nghĩa qua bộ Tracksuit đặc trưng của thương hiệu.Thiết kế quần thể thao phom dáng ôm lấy cảm hứng từ dự án Paw Project ra mắt năm 1974 được nâng tầm khi phối cùng áo mang hơi hướng nội y (lingerie-like), kết hợp cùng áo khoác nam tính và giày cao gót. Cùng tinh thần đó, áo khoác thể thao được phối lớp bên ngoài áo khoác dáng dài và áo khoác dã chiến có phom ôm, biến một bộ trang phục quen thuộc thành một tuyên ngôn về sự tinh tế và sang trọng.
Ngoài ra, một dòng mắt kính mới cũng có màn ra mắt chính thức, nổi bật với gọng kính kim loại có phom dáng điêu khắc và những mẫu kính mát phom lớn tái hiện tinh thần của phong cách thập niên 60.
Trong phân khúc trang phục nam, chúng được kết hợp cùng quần shorts chạy bộ mang phong cách cổ điển, tạo nên một điểm nhấn phá cách cho tổng thể. Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu áo khoác (loại một hàng khuy và hai hàng khuy), quần ống rộng với đường cắt lấy cảm hứng từ quần 5 túi và áo gile, tạo nên một sự pha trộn sống động thể hiện trọn vẹn tinh thần táo bạo.