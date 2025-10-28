Từ đường phố đến sân pickleball, chân váy tennis khẳng định vị thế

Không chỉ để “pose dáng”, chân váy tennis nay còn theo chân nàng ra sân pickleball, vừa thể thao vừa cực kỳ sành điệu.
Chân váy tennis xếp ly cho những vẻ ngoài năng động
Độ dài vừa phải giúp tạo sự thoải mái khi di chuyển, phối cùng áo sơ mi sọc hồng pha trắng dài tay, cài cúc với cổ áo và cổ tay màu trắng làm tăng thêm vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế.
Tổng thể trang phục được nhấn nhá bằng chiếc mũ bucket màu trắng và túi đeo chéo nhỏ màu đen, tạo nên một set đồ tối giản nhưng vẫn đầy phong cách.
Tôn lên phong cách thể thao với chân váy tennis với áo tank top
Chân váy được kết hợp ăn ý cùng áo tank top sát nách cùng tông, cổ áo chữ V tinh tế tạo nên phong thái tự tin và chuyên nghiệp trên sân tập.
Cô nàng preppy hiện đại với chân váy tennis học đường
Kết hợp tinh tế với áo polo dệt kim màu trắng kem, nổi bật với cổ áo và viền tay áo màu nâu tương đồng với chân váy. Cuối cùng, thêm một đôi Mary Jane đế vuông màu nâu đậm và một chiếc túi xách cùng tông, tạo nên tổng thể ấm áp và thời thượng.
Thiết kế cạp váy rộng và ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn, sánh đôi với chân váy là áo sơ mi xanh nhạt phom rộng, tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Thêm một chiếc kính gọng đỏ, giày loafer đen đế dày cùng túi xách màu đỏ đô, tạo nên tổng thể vừa tri thức vừa thời thượng.
Thanh khiết cùng tone màu áo pastel kẹo ngọt
Tổng thể trang phục được hoàn thiện tinh tế với giày cao gót mũi nhọn và túi xách đồng màu trắng tạo nên phong cách nhẹ nhàng, tinh khôi.
Tôn lên phong cách tối giản với chân váy tennis tông trầm
Tổng thể trang phục được nâng tầm với túi xách nhỏ cùng tông màu đỏ đô, dù đơn giản nhưng vẫn rất thu hút.
Chân váy ngắn màu đen được phối cùng áo thun cộc tay màu be nhạt, có thiết kế tay bồng nhẹ và dòng chữ in đơn giản trước ngực. Bộ trang phục được hoàn thiện với túi xách cói và đôi sandal cao gót dây mảnh buộc quanh cổ chân màu trắng tạo nên tổng thể đầy hiện đại.