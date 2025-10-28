Từ đường phố đến sân pickleball, chân váy tennis khẳng định vị thế

Không chỉ để “pose dáng”, chân váy tennis nay còn theo chân nàng ra sân pickleball, vừa thể thao vừa cực kỳ sành điệu.

Chân váy tennis xếp ly cho những vẻ ngoài năng động

Chân váy tennis trắng xếp ly là điểm nhấn hoàn hảo, mang đến cho nàng vẻ ngoài năng động ẢNH: LAMER FASHION

Độ dài vừa phải giúp tạo sự thoải mái khi di chuyển, phối cùng áo sơ mi sọc hồng pha trắng dài tay, cài cúc với cổ áo và cổ tay màu trắng làm tăng thêm vẻ ngoài gọn gàng, tinh tế.

Chân váy tennis màu đen là lựa chọn cơ bản trong tủ đồ của bất kỳ cô gái nào. Thiết kế chân váy có vạt xếp ly ngắn, được phối hợp tinh tế với áo phông trắng trơn cơ bản, mang lại sự tương phản nhưng vẫn thoải mái ẢNH: UNIME

Tổng thể trang phục được nhấn nhá bằng chiếc mũ bucket màu trắng và túi đeo chéo nhỏ màu đen, tạo nên một set đồ tối giản nhưng vẫn đầy phong cách.

Tôn lên phong cách thể thao với chân váy tennis với áo tank top

Tôn lên nét năng động tại các buổi tập luyện thể thao ngoài trời với chân váy tennis xếp ly màu xanh navy, thiết kế đường viền kẻ sọc trắng ở gấu váy tạo điểm nhấn ẢNH: FITME SPORTSWEAR

Chân váy được kết hợp ăn ý cùng áo tank top sát nách cùng tông, cổ áo chữ V tinh tế tạo nên phong thái tự tin và chuyên nghiệp trên sân tập.

Cô nàng preppy hiện đại với chân váy tennis học đường

Chân váy tennis xếp ly ngắn màu nâu be tạo cho nàng vẻ ngoài ngọt ngào, hoàn hảo cho phong cách preppy hiện đại ẢNH: LAMER FASHION

Kết hợp tinh tế với áo polo dệt kim màu trắng kem, nổi bật với cổ áo và viền tay áo màu nâu tương đồng với chân váy. Cuối cùng, thêm một đôi Mary Jane đế vuông màu nâu đậm và một chiếc túi xách cùng tông, tạo nên tổng thể ấm áp và thời thượng.

Tôn lên nét chuyên nghiệp tại môi trường học đường với chân váy tennis xếp ly ngắn màu xám ẢNH: CARDINA

Thiết kế cạp váy rộng và ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn, sánh đôi với chân váy là áo sơ mi xanh nhạt phom rộng, tạo sự tương phản nhẹ nhàng. Thêm một chiếc kính gọng đỏ, giày loafer đen đế dày cùng túi xách màu đỏ đô, tạo nên tổng thể vừa tri thức vừa thời thượng.

Thanh khiết cùng tone màu áo pastel kẹo ngọt

Sam chọn cho mình chiếc chân váy tennis xếp ly màu trắng ngà, phối hoàn hảo với áo polo dệt kim cộc tay màu xanh mint pastel dịu mát, với chi tiết nơ xinh xắn ở cổ áo ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Tổng thể trang phục được hoàn thiện tinh tế với giày cao gót mũi nhọn và túi xách đồng màu trắng tạo nên phong cách nhẹ nhàng, tinh khôi.

Tôn lên phong cách tối giản với chân váy tennis tông trầm

Phá cách với chân váy xòe ngắn màu xanh navy đậm với chi tiết viền ren trắng lộ ra ở gấu váy, phối hài hòa cùng áo cardigan dệt kim cộc tay màu đỏ đô, cài nút ngọc trai, tạo nên sự tương phản màu sắc cổ điển ẢNH: LAMER

Tổng thể trang phục được nâng tầm với túi xách nhỏ cùng tông màu đỏ đô, dù đơn giản nhưng vẫn rất thu hút.

Chọn cho mình chiếc váy tennis phá cách với thiết kế mới lạ, phần chân váy tennis xếp ly làm nền phủ lên trên là phần váy trơn ẢNH: LAMER

Chân váy ngắn màu đen được phối cùng áo thun cộc tay màu be nhạt, có thiết kế tay bồng nhẹ và dòng chữ in đơn giản trước ngực. Bộ trang phục được hoàn thiện với túi xách cói và đôi sandal cao gót dây mảnh buộc quanh cổ chân màu trắng tạo nên tổng thể đầy hiện đại.















