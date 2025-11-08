Từ hè sang thu, váy vẫn luôn được ưa chuộng nhờ cách phối đồ cực khéo

Mặc váy bên ngoài áo sơ mi và quần tây? Một ý tưởng tuyệt vời bởi đó là nghệ thuật phối đồ nhiều lớp theo một cách mới mẻ và độc đáo.

Phối đồ theo phong cách layeing trên đường phố

Váy hai dây mỏng được layer tinh tế cùng sơ mi, blazer và quần jeans - công thức phối đồ giúp váy hè tiếp tục tỏa sáng trong tiết thu ẢNH: @OLIVIAPALERMO

Xu hướng mặc váy với quần jeans đã bùng nổ nhờ Olivia Palermo. Dĩ nhiên, thật khó để làm điều đó một cách sành điệu: người nổi tiếng này chọn một chiếc váy hai dây thanh lịch với dây mảnh, mặc ngoài áo sơ mi và bên trong áo blazer. Để hoàn thiện vẻ ngoài, hãy diện một chiếc quần jeans ống đứng.

Váy lụa phối quần nhung cùng tông màu, layering táo bạo cho buổi tối mùa thu ẢNH: @CHRISHORAN20

Tại Tuần lễ thời trang SS26 Copenhagen vừa qua, nhà mốt Aiayu trình làng phong cách layering với áo len chui đầu oversized cùng váy rút dây và quần lửng độc đáo ẢNH: @AIAYU

Để tạo nên sự sáng tạo, mẹo nhỏ là hãy thử nghiệm với việc phối đồ nhiều lớp và phá vỡ khuôn mẫu ẢNH: @HARE_MINAMIHORIE

Hãy mặc những gì thường mặc bên trong lên trên và ngược lại. Tạo hiệu ứng màu sắc và chất liệu bằng cách phối đồ nhiều lớp. Và thậm chí thay đổi chức năng của một số món đồ bằng cách sắp xếp chúng theo những cách khác nhau.

Việc mặc váy bên ngoài áo sơ mi và quần tây mang đến một sức hút hoàn toàn mới cho từng món đồ trong bộ trang phục ẢNH: @OLIVEANDBETTESNYC

Khi một bộ trang phục thay đổi chức năng: chiếc áo len màu sắc rực rỡ trở thành chiếc thắt lưng cho phong cách nhiều lớp của mùa thu. Bên ngoài áo sơ mi và quần tây, một chiếc váy midi lụa cổ tròn màu đỏ burgundy mang hơi thở mùa hè được diện. Vừa mềm mại, nhẹ nhàng, vừa bồng bềnh, chiếc váy mang đến nét tươi mới và thú vị cho diện mạo, đồng thời tạo nên một bảng màu trung tính tuyệt đẹp.

Nhưng có lẽ vai trò quan trọng nhất nằm ở chiếc áo len đỏ tươi, hoàn toàn tách biệt khỏi các sắc thái khác và được thắt ở eo như một chiếc thắt lưng. Bằng cách này, chức năng của trang phục được biến đổi, đồng thời thêm một chút màu sắc nổi bật và tạo thêm một lớp áo mới.

Váy sơ mi kẻ kết hợp quần suông và giày platform, layering tự do, đậm chất đường phố. ẢNH: @HITOMI

Việc phối một chiếc váy mỏng bên ngoài áo sơ mi và quần dài sẽ tối ưu hóa tủ đồ của bạn và cũng rất hợp thời trang.