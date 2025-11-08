Từ hè sang thu, váy vẫn luôn được ưa chuộng nhờ cách phối đồ cực khéo

Mặc váy bên ngoài áo sơ mi và quần tây? Một ý tưởng tuyệt vời bởi đó là nghệ thuật phối đồ nhiều lớp theo một cách mới mẻ và độc đáo.
Phối đồ theo phong cách layeing trên đường phố
Xu hướng mặc váy với quần jeans đã bùng nổ nhờ Olivia Palermo. Dĩ nhiên, thật khó để làm điều đó một cách sành điệu: người nổi tiếng này chọn một chiếc váy hai dây thanh lịch với dây mảnh, mặc ngoài áo sơ mi và bên trong áo blazer. Để hoàn thiện vẻ ngoài, hãy diện một chiếc quần jeans ống đứng.
Hãy mặc những gì thường mặc bên trong lên trên và ngược lại. Tạo hiệu ứng màu sắc và chất liệu bằng cách phối đồ nhiều lớp. Và thậm chí thay đổi chức năng của một số món đồ bằng cách sắp xếp chúng theo những cách khác nhau.
Khi một bộ trang phục thay đổi chức năng: chiếc áo len màu sắc rực rỡ trở thành chiếc thắt lưng cho phong cách nhiều lớp của mùa thu. Bên ngoài áo sơ mi và quần tây, một chiếc váy midi lụa cổ tròn màu đỏ burgundy mang hơi thở mùa hè được diện. Vừa mềm mại, nhẹ nhàng, vừa bồng bềnh, chiếc váy mang đến nét tươi mới và thú vị cho diện mạo, đồng thời tạo nên một bảng màu trung tính tuyệt đẹp.
Nhưng có lẽ vai trò quan trọng nhất nằm ở chiếc áo len đỏ tươi, hoàn toàn tách biệt khỏi các sắc thái khác và được thắt ở eo như một chiếc thắt lưng. Bằng cách này, chức năng của trang phục được biến đổi, đồng thời thêm một chút màu sắc nổi bật và tạo thêm một lớp áo mới.
Việc phối một chiếc váy mỏng bên ngoài áo sơ mi và quần dài sẽ tối ưu hóa tủ đồ của bạn và cũng rất hợp thời trang.