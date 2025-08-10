Tự tin khoe chân thon dài với váy xẻ đùi

Không đơn thuần là một chi tiết thiết kế, đường xẻ đùi trong các kiểu váy thời trang đang dần trở thành điểm nhấn tạo nên thần thái kiêu kỳ, tự tin và quyến rũ cho người mặc. Dù là chất liệu voan mềm, lụa bay bổng hay satin bóng mượt, váy xẻ đùi luôn có khả năng tôn lên vóc dáng và khí chất của quý cô hiện đại. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho nàng trong những dịp dạo phố hay thậm chí là mặc đi làm với những phiên bản tiết chế vừa đủ.

Váy xẻ đùi màu đen đem lại sự huyền bí

Váy xẻ đùi màu đen huyền bí giúp cô nàng toát lên nét cuốn hút khó phai. Mai Ngô lựa chọn chiếc đầm cúp ngực đen xẻ tà đùi cực quyến rũ. Chiếc đầm với chất liệu nhung bắt sáng với những nếp xếp ly tinh tế khoe trọn đôi chân dài thon gọn.

Với điểm nhấn là phần tà dài và phần ngực ôm sát, bộ cánh đã tôn vinh triệt để những đường cong cơ thể ẢNH: @MAINGO.OFFICIAL

Cô nàng khéo léo phối cùng giày cao gót mũi nhọn, dây chuyền đính đá sang trọng để hoàn thiện tổng thể cực thời thượng, chiếm trọn spotlight sân khấu.

Váy xẻ đùi sắc trắng tinh khôi

Trong váy xẻ đùi sắc trắng tinh khôi, nàng như thả bước giữa làn ánh sáng, khơi dậy thần thái kiêu sa. Các nàng có thể chọn bộ cánh xẻ đùi với những đường xếp ly tinh tế để tôn lên nét quyến rũ riêng.

Điểm xuyết chi tiết cúp ngực cùng những tà váy bay nhẹ sẽ khiến nàng trở nên thơ mộng hơn ẢNH: DZUNG BIEZ

Nối tiếp vẻ yêu kiều đó, nàng có thể lựa chọn chiếc đầm xẻ đùi với phần ngực rủ cực thời trang ẢNH: DZUNG BIEZ

Chiếc đầm cổ yếm điểm xuyết với bông hoa khiến nàng trở thành tâm điểm của ánh nhìn. Phối cùng đôi găng tay trắng giúp tổng thể thêm sang trọng.

Váy xẻ đùi cut out

Diện váy xẻ đùi cut out, cô nàng khẽ đánh thức vẻ gợi cảm ẩn sâu. Người mẫu Pu Phạm lựa chọn cho mình chiếc đầm đen xẻ đùi cut out tinh tế giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Bộ cánh với phần tà bay nhẹ và thiết kế ôm sát khiến cô nàng thêm phần thanh lịch.

Pu Phạm phối cùng đôi giày cao gót tông đen, ví da cầm tay và chiếc đồng hồ mặt tròn để hoàn thiện bản phối thời thượng của mình ẢNH: @ITS.PUPHAM

Trong khi đó, Mai Ngô táo bạo hơn với chiếc đầm xẻ đùi cực gợi cảm. Cô nàng lựa chọn phần chân váy xẻ sâu với những nếp gấp chỉn chu giúp tôn lên vóc dáng cực nóng bỏng ẢNH: @MAINGO.OFFICIAL

Váy xẻ đùi đính đá

Váy xẻ đùi đính đá sẽ nâng bước của nàng, biến từng khoảnh khắc thành tâm điểm rực rỡ. Á hậu Đan Chi diện lên mình bộ cánh lấp lánh với đường cắt xẻ táo bạo.

Cô nàng lựa chọn dáng đầm dài lệch vai, được đính đá thủ công, điểm nhấn là phần vai với chuỗi đá buông dài tạo chiều sâu cho trang phục ẢNH: @DANCHI22_

Tiếp nối vẻ đẹp gợi cảm đó, nàng hậu tiếp tục diện đầm hai dây xẻ đùi đính đá cực thu hút. Phần xẻ tà quyến rũ giúp tôn lên đôi chân nuột nà chuẩn hoa hậu. Phần cúp ngực chữ V được đính đá thủ công càng khiến trang phục đậm nét sang trọng ẢNH: @DANCHI22_

Váy xẻ đùi giúp nàng khơi dậy thần thái cuốn hút riêng. Từng bước sải nhịp nhàng, nàng biến phong cách của mình thành dấu ấn khó quên.