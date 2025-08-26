  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tự tin khoe đôi chân thon gọn, đầy quyến rũ với quần tất đen

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/08/2025 16:00 GMT+7

Quần tất đen là bí quyết giúp nàng tự tin khoe đôi chân thon gọn, đầy quyến rũ. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ biến tổng thể trang phục trở nên sang trọng, từng bước đi đều toát lên thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Quần tất đen có thể thay đổi toàn bộ thần thái trang phục. Nó biến sự đơn giản thành thanh lịch, biến sự nhẹ nhàng thành quyến rũ, để nàng luôn tỏa sáng ở bất kỳ đâu.

Chân váy ngắn kết hợp quần tất đen tự tin khoe dáng 

'Chạm' đến sự sang trọng với quần tất đen - Ảnh 1.

Set đồ đem đến vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa cá tính

ẢNH: @DANE.THUW

Chân váy da ngắn phối cùng quần tất đen giúp đôi chân thêm thon gọn. Chi tiết nổi bật từ đôi bốt cao và phụ kiện tinh tế càng khiến nàng toát lên phong thái tự tin, đầy cuốn hút.

'Chạm' đến sự sang trọng với quần tất đen - Ảnh 2.

Chân váy ngắn xếp ly trẻ trung phối quần tất đen giúp nàng tự tin khoe đôi chân nuột nà mà vẫn giữ nét tinh tế

ẢNH: @DOHA.HHVN

Áo khoác lông bồng bềnh khơi gợi cảm giác sang chảnh giữa phố đông. Thêm đôi giày trắng năng động và chiếc túi nhỏ xinh, nàng đã sở hữu những điểm nhấn rạng rỡ đầy sức hút khi sải bước.

Cá tính với quần short cùng quần tất đen 

'Chạm' đến sự sang trọng với quần tất đen - Ảnh 3.

Đi đôi với quần tất đen là quần shorts trắng giúp phô diễn vẻ ngoài thanh thoát, tôn dáng ấn tượng

ẢNH: @TRHNHUW_

Đi cùng áo crop top trẻ trung, áo khoác da lộn sang chảnh và bốt cao cổ khỏe khoắn sẽ thành công giúp nàng trở thành tâm điểm với phong cách đầy sức hút.

'Chạm' đến sự sang trọng với quần tất đen - Ảnh 4.

Quần shorts phối cùng quần tất đen tạo nên phong cách táo bạo, vừa quyến rũ vừa hiện đại

ẢNH: @TRGIAHYII

Ngoài ra, yếu tố sức hút còn nằm ở áo quây kẻ sọc ôm sát, kết hợp bốt cao cổ và túi xách nhỏ, giúp set đồ của nàng càng thêm nổi bật.

Năng động với hoodie và quần tất đen 

'Chạm' đến sự sang trọng với quần tất đen - Ảnh 5.

Hoodie xám phối với quần tất đen mang đến khí chất vừa thoải mái vừa thời thượng

ẢNH: @IMUR.KT

Túi đỏ, mũ len và kính râm góp phần làm nổi bật phong cách, biến nàng thành tâm điểm ở bất kỳ đâu. Bộ đôi này chính là “chìa khóa” để biến mọi khoảnh khắc đời thường thành bức hình đậm chất thời trang.

'Chạm' đến sự sang trọng với quần tất đen - Ảnh 6.

Một chút phá cách trong phong cách thường ngày từ chiếc áo hoodie phối quần tất đen mang lại cảm giác vừa thoải mái, vừa lôi cuốn

ẢNH: @TRGIAHYII

Bốt cao lót cổ lông giúp bộ trang phục thêm điểm ấn tượng và đầy khí chất. Túi xách kèm những chiếc móc khóa đáng yêu cùng kính râm to bản lại tăng thêm nét sành điệu cho các cô nàng hiện đại.

Quần tất đen phối giày cao gót quyến rũ

'Chạm' đến sự sang trọng với quần tất đen - Ảnh 7.

Quần tất đen ôm chân mượt mà đi cùng đôi giày cao gót sang chảnh tạo nên sức hút khó cưỡng

ẢNH: @NGOCKEM_

Bộ cánh trắng tinh khôi với áo vai trễ gợi cảm và chân váy tầng bồng bềnh càng tôn lên nét duyên dáng và toát lên khí chất đầy mê hoặc.

'Chạm' đến sự sang trọng với quần tất đen - Ảnh 8.

Đôi giày cao gót kiêu kỳ kết hợp cùng quần tất đen ôm trọn đường cong đôi chân, tạo nên sức hút vừa thanh lịch vừa gợi cảm

ẢNH: @TRHNHUW_ 2

Áo sơ mi trắng phối chân váy ngắn mang lại nét trẻ trung xen lẫn táo bạo. Điểm nhấn từ chiếc kính và chiếc túi da nhỏ xinh càng làm tổng thể thêm sắc sảo, đầy thần thái riêng.

 

Quần tất Chân váy giày cao gót quấn tất đen Phụ kiện

Bài viết khác

Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Phối đồ thu 2025 sang, xịn với áo mongtoghi, áo polo dệt kim thanh lịch

Thời trang đồng bộ là bí quyết để 'đẹp nhanh, đẹp chuẩn'

Thời trang đồng bộ là bí quyết để 'đẹp nhanh, đẹp chuẩn'

Họa tiết chấm bi trở lại - hoài cổ mà vẫn 'trendy' hết nấc

Họa tiết chấm bi trở lại - hoài cổ mà vẫn 'trendy' hết nấc

Phá vỡ giới hạn, chinh phục mọi phong cách với đầm dự tiệc trắng, đen

Phá vỡ giới hạn, chinh phục mọi phong cách với đầm dự tiệc trắng, đen

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer

Định nghĩa vẻ đẹp sang chảnh với quần shorts cạp cao và áo blazer

Đừng bỏ lỡ athleisure - bí kíp mặc đẹp, thoải mái cho kỳ nghỉ Quốc khánh

Đừng bỏ lỡ athleisure - bí kíp mặc đẹp, thoải mái cho kỳ nghỉ Quốc khánh

Những cách kết hợp quần culottes đẹp nhất, từ ngày đến đêm

Những cách kết hợp quần culottes đẹp nhất, từ ngày đến đêm

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu

Đẹp xuất sắc khi nàng diện áo cách điệu vào mùa thu

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top