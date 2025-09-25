Tự tin ‘thăng hạng’ phong cách với những bản phối cùng áo dạ tweed

Áo khoác dạ tweed vốn được biết đến như một biểu tượng vượt thời gian trong thế giới thời trang. Chính nhờ chất liệu sang trọng và tính linh hoạt đã biến tweed trở thành lựa chọn yêu thích của những quý cô hiện đại. Trải qua nhiều thập kỷ, áo dạ tweed không chỉ là một chiếc áo giữ ấm mùa lạnh mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và khí chất riêng của người mặc.

ẢNH: K&K FASHION

Áo dạ tweed với quần ống rộng: sự pha trộn cổ điển và hiện đại

Không cần phải cầu kỳ, sự kết hợp giữa áo khoác dạ tweed và quần ống rộng đã đủ để mang đến một diện mạo thanh lịch. Đây chính là công thức cho những cô nàng yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn thể hiện khí chất.

Bản phối giữa áo dạ tweed và quần ống rộng luôn mang đến cảm giác nhã nhặn nhưng không kém phần thời thượng ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn áo khoác tweed màu kem phom ngắn, phối cùng áo thun trắng đơn giản và quần ống rộng màu be tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng. Điểm nhấn tinh tế của nàng hậu nằm ở chiếc khăn lụa họa tiết, khẽ chạm vào set đồ để thêm phần lãng mạn.

Nếu yêu thích sự nổi bật mà vẫn pha nét cổ điển, nàng có thể thử áo khoác tweed hồng cổ tròn, hàng cúc vàng đồng kết hợp cùng quần ống rộng trắng kem. Bộ trang phục không chỉ tôn vòng eo thon gọn mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân ẢNH: @MIHO.HOUSE

Đánh thức sự duyên dáng với áo dạ tweed và chân váy chữ A

Sự kết hợp giữa tweed và chân váy chữ A luôn mang đến vẻ ngoài duyên dáng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố hoặc khi nàng muốn nhấn mạnh sự nữ tính nhưng không quá cầu kỳ.

Một chút ngọt ngào xen lẫn mạnh mẽ khi diện áo khoác tweed màu xám với phom dáng ngắn, hàng cúc lớn màu bạc sáng bóng vô cùng nổi bật. Phối cùng chân váy chữ A chất liệu da tạo nên sự đối lập mạnh mẽ về chất liệu lẫn phong cách ẢNH: @VEOSBYKHANH

Quý phái và cổ điển với set đồng bộ tweed tông hồng pastel gồm áo khoác và chân váy chữ A. Áo khoác dạ tweed có thiết kế tay dài cùng cổ tròn, chỉ cần khoác lên mình bạn đã dễ dàng tỏa sáng ẢNH: @BONHEUR_VN

Nét duyên dáng cùng áo dạ tweed và chân váy xếp ly

Nếu muốn diện mạo trở nên uyển chuyển hơn thì chân váy xếp ly chính là “người bạn đồng hành” lý tưởng của áo dạ tweed. Sự phối hợp này giúp nàng dễ dàng ghi điểm với vẻ ngoài chỉn chu và rất dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Không thể bỏ qua sự dịu dàng mà áo dạ tweed mang lại khi kết hợp cùng chân váy xếp ly. Một chiếc áo khoác tweed trắng kem dáng ngắn phối cùng chân váy be nhạt với các nếp gấp mang lại vẻ ngoài chỉn chu ẢNH: @DOHA.HHVN





Nét chấm phá cùng áo dạ tweed và chân váy xếp tầng

Với những nàng ưa thích sự lãng mạn và một chút phá cách, chân váy xếp tầng chính là điểm nhấn hoàn hảo khi kết hợp cùng áo dạ tweed.

Nếu nàng tìm kiếm sự lãng mạn, hãy thử phối áo dạ tweed hồng phấn với chân váy ngắn xếp tầng trắng ngà. Áo blazer thiết kế tay ngắn kết hợp với các lớp bèo nhún của váy mang lại vẻ bay bổng, khiến bạn trông như một “nàng thơ” giữa tiết trời se lạnh ẢNH: @TYRIBEE

Còn với những ai thích phá cách, bộ đôi áo khoác tweed kem và chân váy xếp tầng đen chính là lựa chọn lý tưởng. Sự đối lập về màu sắc và chất liệu không chỉ tinh nghịch mà còn cực kỳ bắt mắt ẢNH: @TYRIBEE

Áo dạ tweed không đơn thuần là một chiếc áo khoác giữ ấm, mà còn là “chìa khóa” giúp nâng tầm phong cách của mọi quý cô. Hãy thử ngay những công thức phối đồ trên để làm mới tủ đồ của chính mình.