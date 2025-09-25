Tự tin ‘thăng hạng’ phong cách với những bản phối cùng áo dạ tweed

Áo khoác dạ tweed vốn được biết đến như một biểu tượng vượt thời gian trong thế giới thời trang. Chính nhờ chất liệu sang trọng và tính linh hoạt đã biến tweed trở thành lựa chọn yêu thích của những quý cô hiện đại. Trải qua nhiều thập kỷ, áo dạ tweed không chỉ là một chiếc áo giữ ấm mùa lạnh mà còn thể hiện gu thẩm mỹ và khí chất riêng của người mặc.
Áo dạ tweed với quần ống rộng: sự pha trộn cổ điển và hiện đại
Không cần phải cầu kỳ, sự kết hợp giữa áo khoác dạ tweed và quần ống rộng đã đủ để mang đến một diện mạo thanh lịch. Đây chính là công thức cho những cô nàng yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn thể hiện khí chất.
Hoa hậu Lương Thùy Linh chọn áo khoác tweed màu kem phom ngắn, phối cùng áo thun trắng đơn giản và quần ống rộng màu be tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng. Điểm nhấn tinh tế của nàng hậu nằm ở chiếc khăn lụa họa tiết, khẽ chạm vào set đồ để thêm phần lãng mạn.
Đánh thức sự duyên dáng với áo dạ tweed và chân váy chữ A
Sự kết hợp giữa tweed và chân váy chữ A luôn mang đến vẻ ngoài duyên dáng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố hoặc khi nàng muốn nhấn mạnh sự nữ tính nhưng không quá cầu kỳ.
Nét duyên dáng cùng áo dạ tweed và chân váy xếp ly
Nếu muốn diện mạo trở nên uyển chuyển hơn thì chân váy xếp ly chính là “người bạn đồng hành” lý tưởng của áo dạ tweed. Sự phối hợp này giúp nàng dễ dàng ghi điểm với vẻ ngoài chỉn chu và rất dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.
Nét chấm phá cùng áo dạ tweed và chân váy xếp tầng
Với những nàng ưa thích sự lãng mạn và một chút phá cách, chân váy xếp tầng chính là điểm nhấn hoàn hảo khi kết hợp cùng áo dạ tweed.
Áo dạ tweed không đơn thuần là một chiếc áo khoác giữ ấm, mà còn là “chìa khóa” giúp nâng tầm phong cách của mọi quý cô. Hãy thử ngay những công thức phối đồ trên để làm mới tủ đồ của chính mình.