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Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
13/10/2026 14:00 GMT+7

Bằng cách kết hợp linh hoạt giữa các sắc độ cùng phom dáng thời thượng, gam màu xám trung tính kinh điển giúp nàng khởi động tuần mới tràn đầy năng lượng và tự tin.

Mỗi buổi sáng đầu tuần thức dậy, câu hỏi "hôm nay mặc gì để vừa thanh lịch, chỉn chu mà không tốn nhiều thời gian phối đồ" luôn là nỗi băn khoăn của nhiều cô gái. Lúc này, sắc xám ghi chính là câu trả lời lý tưởng nhất. Nằm giữa hai thái cực đen và trắng, màu xám mang trọn nét điềm đạm nhưng lại sở hữu chiều sâu thị giác đặc biệt.

Phóng khoáng và nổi loạn cùng sắc xám đường phố

Gam màu xám khi bước ra sân chơi street style lại bộc lộ khía cạnh đầy năng động và cá tính. Không còn bó hẹp trong những bộ suit nghiêm túc, xám ghi trên nền các chất liệu khỏe khoắn như nỉ, thun hay kaki mang đến cảm giác thoải mái tuyệt đối cho những ngày di chuyển nhiều.

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản - Ảnh 1.

Khởi động ngày mới với vẻ ngoài cá tính chuẩn phong cách Y2K, chiếc áo nỉ sweater xám dáng rộng in chữ to bản khoét nhẹ bờ vai là gợi ý cực kỳ bắt mắt khi phối cùng chân váy xếp ly

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Nếu muốn khẳng định gu thẩm mỹ sắc sảo hơn, nàng có thể thử nghiệm bản phối menswear phá cách với áo khoác dạ xám lửng hai hàng khuy dáng crop top.

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản - Ảnh 2.

Khi kết hợp cùng quần âu ống loe xếp nếp quét đất màu xám đậm và mũ beret da cá tính, sự chênh lệch tỷ lệ giữa áo ngắn và quần dài sẽ tạo hiệu ứng tôn dáng đỉnh cao, giúp nàng trông cao ráo hơn hẳn

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Thanh lịch chốn công sở với kỹ thuật phối lớp tinh tế

Màu xám luôn là "bảo chứng" cho sự chỉn chu và tác phong chuyên nghiệp nơi công sở. Tuy nhiên, thay vì những bộ âu phục cứng nhắc, việc ứng dụng kỹ thuật phối lớp (layering) giữa áo dệt kim, sơ mi và chân váy sẽ giúp set đồ công sở trở nên duyên dáng hơn rất nhiều.

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản - Ảnh 3.

Một buổi sáng đầu tuần nhẹ nhàng bắt đầu với chiếc áo thun dài tay màu xám nhạt cổ thuyền lệch vai nữ tính, phối cùng chân váy bút chì họa tiết kẻ ca rô đồng điệu phù hợp cho những cuộc họp quan trọng

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản - Ảnh 4.

Với những ngày giao mùa có gió se lạnh, chiếc áo khoác măng tô dáng dài màu xám khói nhẹ tênh khoác ngoài áo len dệt kim sọc ngang và quần suông màu be kem là lựa chọn không thể ấm áp hơn

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOO

Trẻ trung cùng phong cách preppy

Một trong những ưu điểm lớn nhất của màu xám chính là khả năng "hack tuổi" ngoạn mục khi kết hợp cùng phong cách nữ sinh (preppy). Sắc xám ghi sáng khi đi cùng các item mang sắc trắng tinh khôi hay xanh pastel lập tức mang lại cảm giác trong trẻo và vô cùng gần gũi.

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản - Ảnh 5.

Tôn lên vẻ ngoài nữ tính với áo len cổ tròn xám phối layer cùng sơ mi xanh pastel, bắt cặp với chân váy xếp ly tennis màu trắng tinh khôi

ẢNH: @SALAVIER.SHOPDN

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản - Ảnh 6.

Thay vì chỉ mặc một sắc độ xám duy nhất, hãy phối hợp nhiều sắc thái khác nhau trên cùng một set đồ từ xám khói, xám lông chuột đến xám than đậm

ẢNH: @_THUYTHNG_

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản - Ảnh 7.

Gam xám rất dễ tính khi kết hợp cùng các màu cơ bản như đen, be kem hay pastel. Nếu muốn set đồ có điểm nhấn nổi bật, hãy mạnh dạn thêm thắt một món phụ kiện mang tông màu nóng như mũ đỏ hay túi đỏ hoặc giày da nâu

ẢNH: @SALAVIER.SHOPDN

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản - Ảnh 8.

Màu xám là "bức nền" hoàn hảo cho mọi tông màu khác. Bạn có thể phối xám cùng quần hoặc váy mang các màu trung tính ấm như be, kem, nâu để tạo cảm giác gần gũi, dịu dàng

ẢNH: @SALAVIER.SHOPDN

Sắc xám chưa bao giờ là một sự lựa chọn mờ nhạt, mà là điểm tựa vững chắc để phái đẹp tự do định hình cá tính thời trang. Khi biết cách làm chủ gam màu trung tính này, bạn sẽ luôn xuất hiện với vẻ ngoài thời thượng và tràn đầy sự kiêu hãnh.

 

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