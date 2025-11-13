  • An Giang
Thời trang 24/7

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/11/2025 10:00 GMT+7

Với phom dáng nửa vầng trăng đặc trưng và chất liệu da mềm rũ tự nhiên, túi hobo không chỉ là một món phụ kiện mà còn là biểu tượng của sự thoải mái và cá tính.

Từ dáng túi lớn tiện dụng cho cô nàng bận rộn, đến những chiếc túi mini mang màu sắc nổi bật, túi hobo đã chứng minh vị thế không thể thay thế trong mọi phong cách.

Cá tính cùng túi hobo da đen cỡ nhỏ 

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản - Ảnh 1.

Nếu bạn là người yêu thích sự mạnh mẽ và thời thượng, túi hobo da đen cỡ nhỏ sẽ là điểm nhấn giúp bản phối của bạn thêm cuốn hút

ẢNH: @SABLANCA

Điểm nổi bật của trang phục nằm ở chiếc túi hobo da màu đen nhám, mang phom dáng mặt trăng khuyết đặc trưng. Các chi tiết như dây xích và dây ngọc trai tạo nên sự hòa quyện giữa nét mạnh mẽ và tinh tế. Trang phục nàng có thể lựa chọn là áo quây màu đen bó sát kết hợp cùng quần đen đồng điệu - một sự phối hợp hoàn hảo cho phong cách hiện đại và tự tin.

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản - Ảnh 2.

Cầm trên tay chiếc túi hobo đen bóng bẩy, có kích thước vừa phải và được điểm xuyết bởi chi tiết kim loại bạc trên quai đeo, mang lại vẻ ngoài sành điệu

ẢNH: FLORALPUNK

Diện một bộ trang phục sắc đen quyến rũ với áo hai dây mỏng, phối cùng chân váy mini đen có chi tiết viền trắng ở cạp, tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng. Để hoàn thiện phong cách gợi cảm này, có thể chọn đôi xăng đan buộc dây mảnh màu đen, phụ kiện là dây chuyền bạc nhiều lớp.

Mang cả thế giới với túi hobo cỡ đại 

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản - Ảnh 3.

Nếu túi mini mang lại nét tinh tế, thì túi hobo cỡ đại lại là tuyên ngôn của sự phóng khoáng và tiện dụng

ẢNH: @CHAUTFIFTH

Hãy tưởng tượng bạn khoác trên vai chiếc túi hobo cỡ lớn màu đen bằng da mềm mại, phom dáng rủ tự nhiên cùng chi tiết túi hộp năng động, tất cả tạo nên vẻ đẹp thanh lịch của cô nàng công sở hiện đại. Chiếc đầm hai dây lụa màu trắng họa tiết kẻ ô chìm nhẹ nhàng giúp tôn lên độ tương phản cuốn hút với sắc đen của túi.

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản - Ảnh 4.

Ở một phiên bản khác, túi hobo cỡ lớn màu nâu da bò mang đến cảm giác phóng khoáng đầy tự nhiên

ẢNH: BCLOUDY

Được làm từ chất liệu da mềm rũ, chiếc túi kết hợp cùng áo sơ mi tay dài trắng rộng rãi và chân váy xếp tầng bồng nhẹ tạo nên hình ảnh nàng thơ Hàn Quốc vừa thanh lịch vừa dễ thương. Tất cổ cao trắng và giày sục da lộn đồng điệu hoàn thiện vẻ ngoài nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế.

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản - Ảnh 5.

Nàng cũng có thể lựa chọn túi hobo màu trắng kem cỡ vừa để mang lại vẻ thanh lịch tinh khôi

ẢNH: JUNO

Thiết kế liền mạch từ quai túi đến thân túi cùng phom dáng mềm mại giúp tạo hiệu ứng cân bằng hoàn hảo khi kết hợp với bộ trang phục mang tông tương phản cổ điển: áo ba lỗ trắng viền đen và chân váy midi xòe rộng màu đen. Đôi xăng đan đế xuồng cao vừa tôn chiều cao vừa giữ được tinh thần năng động.

Mới lạ với thiết kế túi hobo nắp gập 

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản - Ảnh 6.

Khi những cô nàng yêu thời trang tìm kiếm một điểm nhấn mới lạ giữa phong cách tối giản, túi hobo nắp gập trở thành lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: VASCARA

Chiếc túi hobo mini màu xanh pastel là minh chứng cho sự trẻ trung, với phom dáng đặc trưng kết hợp cùng phần nắp vắt ngang sáng tạo mang lại hơi thở hiện đại đầy cá tính. Màu xanh nhẹ nhàng kết hợp cùng áo crop top sát nách có cổ polo trắng và chân váy phồng màu xám tro giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa năng động.

Đa dạng phong cách với họa tiết trên thân túi hobo 

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản - Ảnh 7.

Nếu yêu thích sự tinh tế trong từng chi tiết, những mẫu túi hobo họa tiết chính là gợi ý không thể bỏ qua

ẢNH: JUNO

Chiếc túi hobo mini da bóng màu đen với họa tiết zig zag dập nổi tinh xảo là lựa chọn dành cho cô nàng yêu vẻ đẹp cổ điển pha chút hiện đại. Khi phối cùng set đồ preppy màu trắng kem gồm áo dài tay cổ nơ và chân váy xếp ly viền sọc đen, tổng thể trở nên hài hòa, gợi cảm hứng thanh lịch.

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản - Ảnh 8.

Túi hobo mini màu hồng phấn họa tiết monogram in chìm lại là lựa chọn hoàn hảo cho cô nàng yêu nét ngọt ngào nữ tính

ẢNH: JUNO

Khi phối cùng áo thun gân trắng kem và quần tây ống suông màu be sáng, chiếc túi trở thành điểm nhấn nhẹ nhàng mà vẫn đủ nổi bật. Sự kết hợp khéo léo giữa tông màu trung tính và chi tiết tinh tế giúp nàng giữ được sự dịu dàng mà vẫn tỏa sáng với khí chất thời trang riêng.



