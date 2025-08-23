  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

Túi nylon nhàu nhĩ của Balenciaga giá hơn 25 triệu đồng

Cao Hân
Cao Hân
nghan0403@gmail.com
23/08/2025 10:30 GMT+7

Mẫu túi mới của Balenciaga gây bàn tán xôn xao khi được tạo hình như một chiếc túi nylon nhàu nhĩ và được bán với giá 955 USD.

Mới đây, thương hiệu thời trang xa xỉ Balenciaga lại một lần nữa khuấy đảo dư luận khi tung ra chiếc túi tote mang tên Marché Packable với giá 955 USD (hơn 25 triệu đồng). Ngay lập tức, chiếc túi từ bộ sưu tập mùa đông 2025 này đã gây chú ý vì vẻ ngoài không khác gì chiếc túi nylon nhăn nheo, sờn cũ thường thấy ở các siêu thị.

Mặc dù mang dáng vẻ đơn giản, thậm chí cũ kỹ, chiếc túi tote này lại được chế tác từ những vật liệu cao cấp như polyamide và dyneema, một loại sợi được quảng cáo là ‘cứng hơn thép’. Chiếc túi còn có khả năng gấp gọn tiện lợi, chứa được tối đa 10 kg và được in logo Balenciaga cùng địa chỉ các cửa hàng tại Paris.

Điểm độc đáo nhất chính là Balenciaga đã cố tình tạo các nếp nhăn "giả cũ" ngay từ khâu sản xuất, khiến chiếc túi trông như đã qua sử dụng từ trong hộp. Thiết kế này được cho là dành riêng cho những tín đồ thời trang cuồng nhiệt, không ngại thể hiện cá tính độc đáo và táo bạo.

Túi nylon nhàu nhĩ của Balenciaga giá hơn 25 triệu đồng- Ảnh 1.

Chiếc túi còn có khả năng gấp gọn tiện lợi, chứa được tối đa 10 kg

ẢNH: BALENCIAGA

Ngay khi hình ảnh về mẫu túi mới của Balenciaga được tung lên mạng xã hội, nó đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi nảy lửa. Thiết kế này, nhìn qua không khác gì một chiếc túi nylon đi chợ thông thường, nhanh chóng bị cộng đồng mạng chỉ trích là "quá đắt so với vẻ ngoài".

Nhiều người dùng bày tỏ sự thất vọng và khó hiểu: "Trông không khác gì những chiếc túi nylon đi chợ hằng ngày"; "Sẽ không bao giờ bỏ ra từng đó tiền để mua túi nylon"; hay hài hước hơn là: "Nếu đây là mốt sành điệu, bạn có thể mang túi nylon cũ trong nhà ra và rảo bước trên phố”.

Túi nylon nhàu nhĩ của Balenciaga giá hơn 25 triệu đồng- Ảnh 2.

Mẫu túi mới của Balenciaga đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi nảy lửa

ẢNH: BALENCIAGA

Balenciaga và những tác phẩm 'gây sốc'

Trước mẫu túi này, Balenciaga đã không ít lần khiến giới mộ điệu phải "ngã ngửa" với những thiết kế độc đáo, từ chiếc túi hình bao rác có giá hơn 1.700 USD, vòng tay băng dính, đến túi cốc cà phê hay túi hình gói bim bim. Không chỉ Balenciaga, các thương hiệu lớn như Louis VuittonGucci cũng từng gây bão với những sản phẩm "khó hiểu" như quần bò bẩn hay túi xách hình thùng sơn.

Túi nylon nhàu nhĩ của Balenciaga giá hơn 25 triệu đồng- Ảnh 3.

Túi hình gói bim bim của Balenciaga

ẢNH: BALENCIAGA

Bên cạnh đó, túi con cò của Việt Nam cũng từng gây sốt một thời tại Nhật Bản. Những chiếc túi này mang phong cách retro độc đáo, với chất liệu tái chế bền bỉ, không chỉ hợp xu hướng thời trang bền vững mà còn gây ấn tượng mạnh với các họa tiết và dòng chữ tiếng Việt như "Heo ham ăn, lớn nhanh, chóng tăng ký" hay "Thức ăn cho cá tra, cá basa".

Balenciaga túi xách Marché Packable tranh cãi Túi nylon

