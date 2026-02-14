Túi oversized và cuộc trở lại của thời trang thực dụng trong cuộc sống

Việc ôm chiếc túi lớn trong lòng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của giới mộ điệu. Không chỉ đơn thuần là một chiếc túi to, túi oversized ngày nay là biểu tượng của phong cách sống: tiện dụng, thoải mái và đủ tinh tế.
Nếu từng cảm thấy túi mini quá nhỏ bé và bất tiện, thì đây là lúc bạn đón nhận tin vui mới. Xu hướng túi oversized đang chính thức quay trở lại và nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn thẩm mỹ mới.
Nếu túi mini mang lại cảm giác gọn gàng, đáng yêu thì túi oversized lại tạo nên hình ảnh tự do, phóng khoáng và "cool ngầu". Sự vững vàng mà phụ kiện này mang lại không chỉ đến từ việc đựng được nhiều đồ, mà còn đến từ cảm giác an tâm: luôn sẵn sàng cho mọi tình huống trong ngày.