Túi oversized và cuộc trở lại của thời trang thực dụng trong cuộc sống

Nếu từng cảm thấy túi mini quá nhỏ bé và bất tiện, thì đây là lúc bạn đón nhận tin vui mới. Xu hướng túi oversized đang chính thức quay trở lại và nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn thẩm mỹ mới.

Sự hấp dẫn của túi oversized nằm ở việc dung hòa được cả ba yếu tố: tính thực tế, sự thoải mái và tính thẩm mỹ. Không chỉ để đựng đồ, chiếc túi còn đóng vai trò hoàn thiện tổng thể cho cô nàng Sina Anjulie, tạo nên phong thái chỉn chu và sự tự tin ẢNH: INSTAGRAM SINA.ANJULIE

Những chiếc túi big size ngày nay được hội fashionista chú trọng hơn về cấu trúc rõ nét và chất liệu da mềm mại. Khi Lara kết hợp với trang phục tối giản, chiếc túi không gây cảm giác nặng nề mà còn giúp tổng thể gọn gàng hơn ẢNH: INSTAGRAM LARAACELIAA

Về màu sắc, đen vẫn là lựa chọn an toàn và kinh điển nhất. Một chiếc túi oversized màu đen giống như của fashionista Linda gần như không bao giờ lỗi mốt, dễ phối đồ và phát huy hiệu quả rõ rệt nhất khi trang phục có nhiều màu sắc nổi bật ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Những chiếc túi da oversized có phom cứng sở hữu ưu điểm rất rõ ràng: giữ dáng tốt và che giấu khối lượng đồ bên trong hiệu quả. Dù cô nàng Anna đựng laptop, bình nước hay nhiều phụ kiện, phom túi vẫn không hề bị biến dạng ẢNH: INSTAGRAM ANNKOTE

Các thiết kế túi da rắn mang vẻ ngoài hầm hố, cá tính nhờ bề mặt vân nổi đặc trưng và độ bóng tự nhiên của chất liệu. Chính sự "gai góc" ấy lại trở thành điểm nhấn đắt giá, giúp tổng thể trang phục tối giản của fashionista Linda trở nên sắc sảo và có chiều sâu hơn ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Chất liệu chính là yếu tố quyết định đẳng cấp của một chiếc túi. Và túi da lộn bản lớn chính là lựa chọn lý tưởng cho mùa này. Chúng giúp cân bằng độ nặng của áo khoác dạ, đồng thời nâng tầm những món đồ casual như quần jeans, áo thun của Chloé Allain Morand trở nên hiện đại hơn ẢNH: INSTAGRAM CHLOSERTOYOU

Sự tương phản về màu sắc giữa túi oversized và trang phục chính là yếu tố giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn hẳn. Một chiếc túi cỡ lớn với gam màu rực rỡ đóng vai trò như điểm nhấn thị giác, tạo chiều sâu cho tổng thể fashionista Olivia Minns ẢNH: INSTAGRAM OLIVIAANDALICE

Diễn viên người Thái - Emi Thasorn Klinnium lựa chọn túi oversized họa tiết da báo để hoàn thiện bản phối "đen toàn tập" của mình. Chiếc túi trở thành điểm nhấn nổi bật, phá vỡ sự đơn sắc nhưng vẫn giữ được tinh thần sang trọng và sắc sảo ẢNH: INSTAGRAM EMIAMILY

Nếu túi mini mang lại cảm giác gọn gàng, đáng yêu thì túi oversized lại tạo nên hình ảnh tự do, phóng khoáng và "cool ngầu". Sự vững vàng mà phụ kiện này mang lại không chỉ đến từ việc đựng được nhiều đồ, mà còn đến từ cảm giác an tâm: luôn sẵn sàng cho mọi tình huống trong ngày.